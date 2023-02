P artner egoista, si, no, forse. Ecco tutto quello che è bene sapere per capire chi si ha accanto o se il "problema", inaspettatamente, siamo noi

Capita a tutti di dare o sentirsi dare dell’egoista all’interno della coppia e nella maggior parte dei casi ci viene detto o lo diciamo a nostra volta senza sapere esattamente di cosa si sta parlando. Cosa significa davvero avere a fianco un partner egoista? E quali sono gli atteggiamenti che possono farci capire chi si ha vicino, o se si è egoisti a propria volta?

In questo articolo andiamo ad analizzare quei modi di fare e di parlare che evidenziano chiaramente che il partner è egoista e che, per evitare di soffrire o di vivere male la relazione, sarebbe meglio affrontare e chiarire non appena se ne ha modo. Cercando anche di capire se gli atteggiamenti che tanto non ci piacciono, magari non fanno parte anche del nostro modo di fare, risultando a propria volta egoisti nei confronti della persona che si ha accanto.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco come dare un boost all’autostima con un po’ di sano egoismo

Cosa significa essere egoisti

Prima di capire i segnali che dimostrano che il partner è una persona egoista è bene capire esattamente cos’è l’egoismo. Per cominciare, quindi, è importante sapere che esistono due tipologie di egoismo, quello sano, che ci mette in condizioni di dare ascolto a nostri bisogni, desideri ed esigenze, e quello disfunzionale ovvero non sano.

Questo tipo di egoismo nasce dall’incapacità, di chi lo prova, di gratificarsi, finendo per essere troppo concentrati su se stessi, sui propri bisogni e perdendo la capacità di prestare attenzione anche a ciò che desidera e prova il partner. E ponendo le basi per un disequilibrio nella coppia e per la creazione di una relazione non sana e paritaria.

Una circostanza che però è piuttosto riconoscibile e questo perché un partner egoista compie dei gesti e comportamenti tipici verso chi ha accanto, e tutto a causa della poca propensione ad amare se stessi più che il/la compagno/a.

Quali sono i comportamenti tipici del partner egoista

Tra i comportamenti che maggiormente ci possono far capire che, la persona che abbiamo accanto altro non è che un partner egoista, senza dubbio c’è la predisposizione della stessa ad avere un atteggiamento dispotico nei confronti dell’altro. Come il cercare di monopolizzare le scelte quotidiane, il cosa fare, cosa mangiare, cosa vedere in televisione, chi frequentare, ecc. Il tutto nel vano tentativo di strumentalizzare la relazione che vive per trarne beneficio, in modo da colmare l’attenzione, l’amore e la soddisfazione che non prova per se stesso/a.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come riconoscere le persone opportuniste e tenerle alla larga

Avendo molte mancanze a livello interiore, poi, il partner egoista tenderà ad avere molte richieste verso chi ha accanto. Richieste di attenzioni, di maggior amore, di ascolto, di soddisfazione del proprio piacere, di poter esaudire i sui desideri e priorità, senza però fare mai il contrario verso la/il partner. Portando la coppia in una situazione di totale disparità e di mancanza di equilibrio.

Come gestire un partner egoista

Ma come fare per risolvere la cosa e per proseguire la vostra storia con la persona che amate? In primo luogo parlandoci. E non solo per comprendere cosa prova e quali mancanze sta cercando di compensare con il proprio egoismo, ma anche molto semplicemente per non lasciargli monopolizzare l’importantissimo momento di condivisione e di conversazione che deve esserci in coppia. Scambiandovi pareri, opinioni e parlando di tutto ciò che riguarda il vostro rapporto e di come migliorarlo.

Ma non solo. Anche lo stabilire dei confini è importante quando si ha vicino un partner egoista. Limiti che riguardino le aspettative reciproche e del rapporto, le azioni da compiere per creare un futuro insieme e che devono essere di entrambi. Ricordandosi sempre che un partner non è egoista solo perché non soddisfa il nostro pensiero o aspettativa che ci siamo autogenerati. Ma che anzi, in questo caso, forse qualche domanda in più dovremmo farcela noi.

Oltre poi all‘importanza di rimanere sempre fedeli a voi stessi, assicurandovi sempre di soddisfare le vostre esigenze e bisogni senza mai perdere l’amore e la concentrazione che avete verso di voi. Ma anche senza mai forzare la persona amata ad essere o agire come fate voi, a vostra immagine e somiglianza, che però non corrisponde a ciò che è lui/lei.

Ed evitando così di diventare a vostra volta vittime di egoismo disfunzionale, portando alla rottura della coppia.