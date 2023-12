V edere sempre tutto negativo è una prerogativa del tuo partner? Potrebbe trattarsi di un partner disfattista. Ecco come riconoscerlo

Il tuo partner ha l’attitudine a vedere sempre il lato negativo delle cose e a credere nel fallimento di qualunque iniziativa ancora prima di tentare? Probabilmente si tratta di un partner disfattista, ovvero di una persona che per varie esperienze passate o semplicemente per indole personale, si convince di essere più propenso degli altri al fallimento.

In questo modo arriva a minare sia il suo benessere psicologico che il benessere di coppia. Come si riconosce un partner disfattista e in che modo possiamo affrontare come coppia questa situazione? Lo scopriamo subito!

Come riconoscere una persona disfattista

L’entusiasmo che si prova all’inizio di una conoscenza e agli albori di una relazione di coppia è spesso travolgente. Ed è proprio per la portata di questa enorme ondata emotiva da cui ci facciamo travolgere che alcune inclinazioni caratteriali non vengono notate con la giusta attenzione. Succede però che con il tempo la nostra indole venga inevitabilmente fuori e che si possa scontrare con l’indole di un partner che credevamo essere in un modo e che invece si rivela diverso.

Nel caso di un partner disfattista, le sue lamentele, le sue preoccupazioni eccessive per il futuro e la tendenza a vedere sempre il lato negativo delle cose, si palesano giorno dopo giorno, senza apici estremi, ma in maniera continua e surrettizia, come una goccia cinese. Tutto questo mina nel tempo la serenità di coppia e copre con un velo nero l’entusiasmo degli inizi. Il partner disfattista non ha slanci propositivi per il timore di fallire, non ha una visione positiva del futuro ed è mosso da un pessimismo costante che impatta inevitabilmente su chi ha accanto.

I traumi del passato impattano sul presente

Queste caratteristiche, sviluppatesi nel tempo, sono alimentate soprattutto da fattori legati a traumi del passato. Sia chiaro, non tutti i partner disfattisti hanno modificato la loro indole a causa di esperienze negative passate, ma nella maggior parte dei casi sono proprio gli eventi di ieri e soprattutto i fallimenti, a determinare questa visione della vita. I traumi del passato possono essere legati a una serie infinita di fattori.

Fallimenti sul lavoro, perdite di persone care, mancanze dal punto di vista emotivo, rotture dolorose, sono solo alcune delle situazioni che se non metabolizzate e non superate, possono portare a vedere tutto nero. Un partner disfattista non riesce a sganciarsi dal suo passato doloroso e per la paura di tornare a soffrire si limita a sopravvivere senza mai correre il rischio di osare e quindi di sbagliare.

Il pericolo dell’auto sabotaggio e del sabotaggio della coppia

Comportamenti di questo tipo hanno un grandissimo impatto sulla singola persona, portando sofferenza e aprendo la strada a possibili disturbi d’ansia e depressivi. L’autosabotaggio diventa la regola e diventare il peggior nemico di se stessi sembra quasi scontato. "Non vali niente", "Fallirai sempre", "Non meriti di essere felice". Queste sono solo alcune delle frasi che un persona disfattista ripete a se stessa come un mantra. E se sul singolo individuo questa inclinazione ha un impatto così pesante, in coppia la situazione diventa ancora più complicata.

Perché un partner disfattista tenderà non solo ad auto sabotarsi, ma anche a sabotare la coppia, non dando importanza agli sforzi comuni, bloccando sul nascere progetti e piani per il futuro ed evitando esperienze nuove e cambiamenti. In questo modo la relazione non ha modo di fortificarsi e di crescere e i piccoli problemi diventano enormi macigni in grado di costruire muri capaci di separare i partner, sia dal punto di vista emotivo che mentale e fisico.

Un partner disfattista può cambiare?

Fortunatamente però una persona disfattista può acquisire gli strumenti per riuscire a cambiare la rotta della propria vita e riacquisire la fiducia in se stessa e nel mondo. E se si è in coppia è possibile affrontare tutto questo insieme, avviando un percorso che darà benefici ad entrambi e riuscirà a far affrontare e superare problematiche che a lungo andare possono rivelarsi estremamente tossiche. Un partner disfattista può cambiare mutando la prospettiva sul presente e sul futuro, focalizzandosi sul qui ed ora e riconoscendo il proprio valore.

Ma non è facile farlo da soli, per questo è fondamentale chiedere aiuto. Un percorso psicoterapico si rivela la chiave di volta per riuscire ad indagare tutte quelle dinamiche che minano la fiducia in se stessi e che impediscono di guardare con positività e ottimismo alla vita. Intraprendere un percorso di questo tipo è importante sia per se stessi che per la coppia che ritroverà finalmente un’armonia e un entusiasmo in grado di dare un rinnovato slancio alla relazione. Una relazione pronta a scrivere un nuovo capitolo ricco di cambiamenti, esperienze, progetti, novità e dialoghi costruttivi capaci di far ripartire la coppia con il piede giusto.