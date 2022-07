Q uando il partner non perde occasione di mentire e non ci si può mai fidare, non è facile mantenere viva la relazione. Ma se si vogliono far funzionare le cose, vanno presi provvedimenti

Se il partner è un bugiardo cronico, far funzionare le cose nella relazione può diventare molto difficile; questo tipo di persone infatti sono spesso inaffidabili, non tanto dal punto di vista sentimentale ma in generale in molti aspetti della vita.

Capita a tutti di dire qualche piccola bugia ogni tanto, magari a fin di bene o per cavarsi d'impaccio in una situazione scomoda; chi non ha mai finto un mal di pancia per non dover dire ad un'amica che preferiva stare a casa a fare una maratona Netflix invece che andare a ballare per l'ennesima volta nello stesso posto con lei? I bugiardi patologici tuttavia fanno delle menzogne un vero stile di vita e manipolano gli altri per spingerli a fare ciò che loro desiderano.

Come riconoscere se il partner è un bugiardo cronico

A differenza di qualcuno che mente ogni tanto, magari per addolcire una pillola, un bugiardo cronico mente in maniera assidua ed esagerata, per mettersi in buona luce con gli altri e spesso finisce col credere lui stesso alle sue bugie.

Avere un rapporto con questo tipo di persone è complesso e a volte logorante; non sappiamo mai se possiamo credere a ciò che dice, i suoi racconti sono spesso inattendibili e mancano le basi di fiducia e onestà su cui dovrebbe basarsi una relazione sana.

Ecco i segnali che potrebbero indicare che siamo in una relazione con un bugiardo patologico, e alcuni consigli su come affrontare una situazione così delicata.

Mente per manipolare gli altri

Le sue menzogne servono a spingere gli altri a comportarsi in un certo modo o a fare qualcosa che lui vuole: non sono mai piccole bugie bianche per proteggere gli interessi del prossimo.

Tutto ruota attorno a lui e al suo bisogno di sentirsi speciale e al centro dell'attenzione, motivo per cui spesso molti bugiardi cronici sono anche narcisisti e manipolatori.

Se scoperto diventa aggressivo ed evasivo

Raccontando così tante bugie, capita che un bugiardo cronico venga scoperto, perché magari ha finito col contraddirsi. Quando scoperto, reagisce contrattaccando in modo aggressivo, raccontando bugie ancora più grandi e cercando di manipolare l'altro.

In generale è però sfacciato e sfrontato, e quando racconta bugie fornisce sempre molti dettagli e mente guardando l'interlocutore negli occhi, in modo molto convincente.

Sa essere tanto affascinante, quanto infedele

Molto spesso, un bugiardo cronico è anche una persona che fatica a rimanere fedele nei rapporti; questo è dovuto al suo continuo bisogno di essere amato e ammirato e a una ricerca costante di emozioni forti, che confermano il suo fascino.

Avere un rapporto con una persona di questo tipo è faticoso, e affrontare continui tradimenti e manipolazioni non è una base solida su cui costruire una relazione d'amore. Anzi, potrebbe minare in modo irreparabile la nostra autostima e il nostro amor proprio, e abituare al tradimento, facendolo percepire come una cosa normale, quasi come se ce lo fossimo meritato a fronte di qualche mancanza.

È spesso accompagnato da disturbi della personalità

Chi ha bisogno delle bugie per rendersi più interessante e stare meglio con se stesso, spesso ha problemi di autostima e difficoltà nel relazionarsi con gli altri.

Se il partner è un bugiardo cronico, meglio fare attenzione; questa sua cattiva abitudine potrebbe accompagnarsi ad altri due disturbi della personalità, come il disturbo istrionico, caratterizzato dalla continua ricerca di attenzione e il disturbo narcisistico, ovvero la continua ricerca di ammirazione e la totale mancanza di empatia verso gli altri.

Cosa fare se il partner è un bugiardo cronico

Quella con un bugiardo è tendenzialmente una relazione disfunzionale; queste persone infatti tendono a prevaricare l'altro e a non tenere in alta considerazione i suoi bisogni e sentimenti, spesso senza rendersene davvero conto.

Inoltre, per il fatto che reagiscono in modo aggressivo se scoperti, possono causare un disagio emotivo e psicologico molto forte, e sul lungo periodo chi sta con un bugiardo patologico potrebbe addirittura cadere in depressione o adottare a sua volta comportamenti disfunzionali.

Aiutare una persona con un disturbo della personalità non è facile; innanzitutto bisogna far sì che prenda consapevolezza del suo problema e aiutarlo a comprendere il motivo del disturbo. La cosa migliore sarebbe fare terapia di coppia con il supporto di uno specialista o un terapeuta.

L'importante è non accettare mai le sue bugie, ma anzi, smascherarle e mettere il bugiardo di fronte alle sue responsabilità, chiedendo ragione del suo comportamento.

Avere una relazione se il partner è un bugiardo cronico è molto difficile e bisogna costantemente monitorare il proprio stato di benessere emotivo e psicologico, per non rischiare che ci trascini a fondo con sé.

Se il rapporto dura da tanto e c'è il desiderio di salvarlo, è possibile tentare di aiutarlo con un percorso di terapia, anche di coppia, ma sempre tenendo a mente che si tratta di processi lunghi e dolorosi, inutili se il partner non è convinto di voler risolvere il suo problema.