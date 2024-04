V i siete mai chiesti cosa fare quando ai vostri partner piace restare amici degli ex? Deve vincere la gelosia o potete mantenere la calma e viverlo in maniera matura?

Trattare con gli ex può essere difficile, soprattutto se appartengono al tuo partner. Alcune persone infatti tendono a conservare rapporti di amicizia e di affetto con gli o le ex partner. Ovviamente non c'è niente di male nel conservare un buon rapporto con una persona con cui c'è stata una relazione, specie se questa è finita senza particolari drammi, ma questa situazione potrebbe legittimare un po' di gelosia.

Se hai difficoltà a gestire l'amicizia del tuo partner con una compagna precedente, parlane con lui/lei. Fagli sapere come ti senti e discuti eventuali limiti che desideri non debbano essere superati. Se ti senti gelosa, devi capire se questa gelosia potrebbe non riflettere ciò che sta succedendo davvero, e potrebbe riflettere più accuratamente la tua insicurezza. Evita di confrontarti con la sua ex (è una persona esterna e non dovrebbe rispondere delle tue insicurezze) e di porre a te stessa e al tuo partner domande importanti sulla relazione. Cosa fare allora per accettare questa amicizia senza inondarla di supposizioni errate?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Per liberarci della gelosia retroattiva dobbiamo scoprire da dove arriva

Comunica con il partner

Iniziare una conversazione a riguardo è il primo passo. Non è mai facile sollevare una conversazione difficile, soprattutto se ha a che fare con l’ex del tuo partner. Sii curiosa e fai domande invece di lanciare accuse. Ciò consente al tuo partner di parlare ed essere ascoltato senza che tu faccia supposizioni. Fai attenzione a non dare la colpa al tuo partner. Invece, inquadra le cose dal tuo punto di vista o da come ti senti.

Nelle relazioni sane basate sulla fiducia e sul rispetto, la comunicazione onesta è fondamentale. Spiega come ritieni che la relazione del tuo partner con il suo ex (o i suoi) influisca sulla tua fiducia. Il tuo partner merita la tua fiducia o ritieni che stia cercando di nascondere qualcosa? Cerca di essere onesta con te stessa: hai paura che il partner abbia qualcosa da nascondere e che ci sia ancora qualcosa con l'ex? Se non hai fiducia verso il partner forse è la relazione a monte che non sta funzionando nel modo giusto.

Osserva come vanno le cose

Il tuo partner ti sta rispettando su serio? Non si tratta di vietare di frequentare una certa persona (come puoi immaginare è davvero ingiusto fare richieste del genere), ma di come oggettivamente si sta comportando il partner. Se sta dedicando all'ex una quantità di attenzioni esagerata, tale che non ti fa star tranquilla, ha senso farlo presente e comunicare in maniera chiara il proprio disagio. Bisogna anche dar modo al partner di rassicurarci, senza però imporre veri e propri divieti.

Fai i conti con la gelosia

La gelosia potrebbe essere comprensibile in questi casi, ma non può essere sempre giustificata. Si tratta di un sentimento che in realtà riguarda te, e non il tuo partner, altrimenti dovresti ammettere che non ti fidi della persona con cui stai.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Gelosia del passato: che cos’è la sindrome di Rebecca?

Se ti senti gelosa, puoi permetterti di riconoscere questa tua debolezza: va bene sentirsi così e può capitare tutti prima o poi di essere gelosi. Tuttavia, la gelosia può diventare malsana quando agisci unicamente in base ai tuoi sentimenti e al tuo rimuginare, in maniera totalmente scollegata da ciò che realmente sta accadendo nella coppia. Non è giustificabile colpevolizzare una persona solo perché vuole conservare un'amicizia, e inoltre questo non giustifica gesti scorretti come il controllare di nascosto mail o messaggi privati.

Se ti senti così tanto gelosa, chiediti cosa motiva questi sentimenti. Il tuo partner si comporta effettivamente in modo sospetto o sei sensibile perché sei stato ferita in precedenza?

Se il tuo partner si comporta in modo strano o dice mezze verità, dì qualcosa e spiegagli cosa fa scaturire la tua gelosia: devi capire se è una tua proiezione o ci sono dei fondamenti.

Non generalizzare nei confronti del tuo partner e dell’ex

È difficile generalizzare tutte le relazioni con gli ex. Alcune relazioni con un ex possono essere sane mentre altre no. Pensa alla personalità del tuo partner: è un tipo civettuolo o riservato o è qualcuno a cui piace semplicemente andare d'accordo con le persone? Il tuo partner mantiene amicizie con diverse ex o solo con una in particolare? Considera le variabili personali riguardanti la persona che hai accanto e pensa a come ti influenzano.

Se il tuo partner ha amicizie con più ex, è decisamente poco realistico pensare che voglia avere storie clandestine con tutte. L'ipotesi più ragionevole è che semplicemente è il tipo di persone che vuole mantenere la pace e godersi l'amicizia con persone con cui precedentemente ha condiviso molto. Tuttavia, se individua solo una persona e stabilisce con questa contatti frequenti, ci può stare che questo possa allarmarti di più.

Evita di paragonarti alle ex

Se ti senti minacciata dall'ex del tuo partner, non iniziare a confrontarti con lui/lei. Ci sarà sempre qualcuno di più colto, più divertente, attraente o spiritoso di te, o almeno lo crederai vedendo che il tuo partner riconosce certe qualità nell’altra persona. Confrontarti con qualcun altro difficilmente può farti sentire meglio, quindi evita decisamente di farlo. Non farti film mentali su come possa essere stata la loro relazione, o sui molli modi in cui la ex può essere stata "meglio" di te. Piuttosto riconosci ciò di te che piace alla persona che hai accanto, e non sentirti da meno nei confronti di un fantasma del passato.

Accetta il passato del tuo partner

L'amicizia del nostro partner con una ex può avere l'effetto di farci fissare su una una sua vita precedente con la quale non credevamo di dover fare i conti. Tuttavia devi anche ammettere che ognuno di noi ha un passato, di cui è ingiusto essere gelosi. Anche tu avrai avuto storie, appuntamenti, flirt in passato: come ti sentiresti se le persone del tuo passato diventassero motivo di problemi con il tuo partner?

Accetta che il tuo partner abbia un passato senza stare a rinfacciarglielo. Soprattutto se il tuo partner è in buoni rapporti con la sua ex, riconosci che ha concluso una relazione in maniera pacifica e piuttosto apprezza questa sua attitudine.