C’è una linea di demarcazione ben precisa tra l’avere gusti affini e condividere passioni e idee, e l’avere a che fare con un partner adulatore pronto a darci ragione su tutto

Avere a che fare con un partner adulatore può non essere facilmente riconoscibile da tutti. Amici, conoscenti e peggio ancora persone con cui abbiamo un legame intimo: l’adulazione è un processo di condizionamento mentale attraverso cui una persona prova ad entrare nelle tue grazie amando tutto ciò che ami tu. Senza amarlo però davvero.

Se un adulatore, in linea generale, non dovrebbe comportare grossi danni emotivi alla tua vita, imparare a riconoscerlo può trasformarsi in una skill importante per circondarti solo di persone che meritano il tuo tempo.

Come si comporta l’adulatore?

Per comprendere il comportamento dell’adulatore andremo a scomodare un’antica storia mediorientale che ancora oggi riesce a spiegare molto bene come funziona questa dinamica. Un giorno, quando il sultano Mahmud (998-1010) dichiarò di essere affamato, gli fu portato un piatto a base di melanzane. Ne fu entusiasta. Così uno dei cortigiani cominciò a decantare le lodi delle melanzane, su quanto fossero eccellenti e deliziose.

Un giorno però il sultano si stancò del sapore delle melanzane. E così il cortigiano cominciò ad esprimere il suo disappunto su questo ortaggio, decantandone a tutti le proprietà insidiose e potenzialmente pericolose. Il sultano, alzando un sopracciglio (licenza poetica, nella storia non l’ha fatto davvero) chiese al cortigiano: “Ebbene, non avevi appena decantato le lodi della melanzana?” E il cortigiano rispose con una frase destinata a rimanere nei secoli: “Sì, certo, ma io sono il vostro cortigiano, e non quello delle melanzane”.

Attraverso questa favola, e questo ortaggio prestigioso, dovrebbe esservi chiara la portata dell’adulatore. Pronto a cambiare bandiera nel momento in cui diventa comodo. A cosa serve un partner che si schiena sempre con i venti a favore? In che modo sarà una pietra solida su cui fare affidamento nei momenti complicati?

L’adulatore è un partner pericoloso?

Partiamo col dire che un adulatore non è necessariamente una persona pericolosa, ma potrebbe rivelarsi opportunista fintanto che non ha ottenuto da te ciò che desidera. Sesso, privilegi, opportunità. In altri casi, una persona adulatrice è una persona che detesta il conflitto in tutte le sue forme, e farà i salti mortali per evitarlo come può. Senza conflitto, però, non può esistere una relazione sana, poiché una storia si basa sul confronto e sulla condivisione di opinioni, che non devono per forza essere sempre uguali. Anzi!

Un adulatore tenderà a conformare quello che dice a quello che pensi tu, e non a quello che pensa lui. Ciò significa che da lui/lei non riceverai mai una risposta sincera, ma solo la migliore risposta che ti aspetti di ricevere. Tu chiamala, se vuoi, sottigliezza, ma nel lungo periodo sentirsi dare ragione sempre diventa anche deleterio, e lo sai bene.

Avere accanto un adulatore è come avere accanto uno specchio molto lusinghiero, che come con un filtro di Instagram nasconde i nostri difetti. Difetti che però ci sono, com’è giusto che sia. Se da una parte, in alcuni, pochi casi, può farci bene avere un confidence boost, dall’altra più che un partner avremo una specie di cheerleader, pronto a cambiare partito nel momento in cui troverà qualcuno più interessante da adulare.

Il problema del partner adulatore, infatti, è che non si riesce mai a capire quello che pensa. Ed è questo, in sostanza, che dovrebbe alterare la tua percezione di lui. Non è una persona che la pensa esattamente come te in tutto e per tutto. Perché? Perché quella persona puoi essere solo tu. Ciò che hai davanti non può esistere, e non puoi fare finta che esista per lungo tempo.

Molto presto, ti renderai conto che dormire con un partner adulatore significa risvegliarsi accanto a un perfetto estraneo.

Come difendersi dagli adulatori?

Gli adulatori non sono in genere pericolosi, a meno che appunto non vogliano da te qualcosa in particolare per poi dissolversi nel vento. In quel caso dovrai essere rapida a giudicare i comportamenti truffaldini per riuscire a non farti circuire.

In altri casi, l’adulatore è una persona che ha problemi di autostima e che cerca validazione negli occhi di chi reputa più interessante di lui/lei. Non si tratta di un potenziale pericolo per te. Di sicuro, però, lui o lei hanno ancora tanta strada da fare prima di poter entrare in una coppia apportando un contributo sostanziale, e non confacendosi alle necessità e le idee di chi hanno di fianco.

C’è un trucco per mettere a nudo l’adulatore: esprimere un’opinione, fare in modo che lui o lei concordino con te e poi cambiare idea all’improvviso e senza argomentare troppo. Se chi hai davanti cambierà idea come te, potresti avere a che fare con un adulatore.

Ancora: dì qualcosa di assolutamente iperbolico. Qualcosa di sessista, razzista o politicamente inaccettabile. Argomenta, e osserva la reazione di chi hai davanti. Se ti darà ragione senza discutere, o hai davanti una persona davvero inquietante, oppure è soltanto qualcuno che vuole adularti per ottenere qualcosa da te.