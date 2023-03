P arlare male del tuo ex ti sembra crudele o fuori luogo? In realtà potrebbe rivelarsi molto utile per superare la rottura e tornare a sorridere

Parlare male dell’ex può aiutarti ad andare avanti? Chiudere una relazione non è mai semplice, soprattutto se sei convinta di aver dato tanto. Certo, sarebbe bello restare amici, ma diciamoci la verità: quando una storia d’amore finisce c’è sempre chi prende una decisione e chi invece è costretto a fare i conti con rimpianti, tristezza e senso d’abbandono.

Ma restare attaccati ad una persona che ti ha ferito, continuare a languire nel ricordo di una relazione che non c’è più (e che magari non era così felice come pensavi), non può che fare male. Certo, nessuno dice che dimenticare un ex sia facile, ma andare avanti e smetterla di sprecare energie è essenziale. Come fare? Parlare male di lui potrebbe essere un primo passo. Ok, forse ti sembrerà incredibile, ma funziona. E a dirlo non siamo noi, ma la scienza.

Parlare male dell'ex fa bene: lo studio

Secondo uno studio apparso sulla rivista Cognition and Emotion, è essenziale smetterla di pensare bene di una persona con cui si è vissuta una relazione fallita. I ricercatori infatti hanno scoperto che chi detestava il proprio ex, nutrendo dei sentimenti negativi verso la storia d’amore terminata, aveva un livello di stress inferiore. Non solo: a lungo termine questo influiva positivamente sulla salute mentale.

“Assodata l'importanza delle valutazioni negative nel periodo successivo alla rottura – hanno spigato gli studiosi -, in futuro si dovrebbe approfondire e vedere se amici e familiari possano aiutare le persone ad adattarsi a una rottura recente richiamando l'attenzione sugli aspetti negativi della relazione precedente”.

In che modo parlare male dell'ex è positivo

Quando una relazione finisce e non sei stata tu a scrivere la parola “fine” è normale sentirsi spiazzati, ma soprattutto idealizzare quanto vissuto in passato. Si tende a ricordare i momenti belli in cui si era felici, tralasciando invece le incomprensioni, le liti e le incompatibilità che hanno contribuito alla rottura.

In realtà la rabbia nei confronti dell’ex può rivelarsi un ottimo carburante per aiutarti ad uscire dalla fase di depressione e consentirti di voltare davvero pagina. Come ben sappiamo la fine di una storia d’amore è paragonabile a un lutto e per superare questo momento difficile siamo obbligati a passare attraverso varie fasi. Dopo lo shock iniziale, in cui si rifiuta la realtà e si cerca una conciliazione con l’altra persona, subentra la rabbia.

Partiamo da un importante presupposto: nutrire sentimenti negativi per un lungo periodo non fa mai bene e potrebbe diventare logorante, soprattutto per te. Ma la rabbia, al tempo stesso, è necessaria in questa fase per uscire dal torpore e agire. In questa situazione parlare male del tuo ex potrebbe rivelarsi la mossa vincente per uscire da una situazione di stallo e riprendere in mano la tua vita.

Prima di ripeterti che “lui era speciale” e che “non troverò mai un altro uomo così”, prendi carta e penna e stila una lista dei suoi difetti. Prova a ricordare le cose che ti facevano stare male nel vostro rapporto, gli atteggiamenti che ti ferivano e i gesti che non ti sono mai piaciuti. Rileggendo l’elenco ti accorgerai che, no, il tuo ex non è così perfetto come ti sembra ora!

Come dimenticare chi ti ha fatto soffrire

Non ci sono formule magiche per dimenticare chi ti ha fatto soffrire. Ognuno affronta il percorso diversamente, elaborando quanto accaduto. Certo, il tempo può aiutare a sistemare le cose e, un giorno dopo l’altro, sentirai sempre di più la rabbia scemare. Non avere fretta, ma ricordati che portare rancore per un lungo periodo potrebbe rivelarsi controproducente: non hai bisogno di pesi che rendano ancora più difficile il tuo percorso di rinascita. Se all’inizio la rabbia ti sarà utile (così come parlare male del tuo ex), nelle fasi successive impara a perdonare e superare quanto accaduto. Serviranno settimane, forse mesi, certo, ma puoi farcela!

Nel frattempo prova a mettere in atto alcune strategie per dimenticare il tuo ex e superare la rottura.

Crea una nuova routine

Ci sono alcuni casi, ad esempio quelli in cui si conviveva, in cui l’assenza dell’altra persona pesa ancora di più, soprattutto nella quotidianità. Per dire addio alla tristezza (e a tutto ciò che ti ricorda lui) prova a cambiare abitudini.

Fai quello che ti piace

Riparti da te, riscoprendo le cose che ti piacciono. Spesso quando siamo in coppia tendiamo a mettere un po’ da parte le nostre esigenze e quello che desideriamo a favore del partner. Prova invece a fare qualcosa che piaccia solamente a te. Vai a quel museo che volevi vedere da tempo, concediti una cena in quel ristorante che ti piace oppure goditi un film al cinema da sola.

Coccolati e regalati qualche vizio

Incontra nuove persone – Non devi per forza iniziare una nuova relazione, ma fare conoscenze. Iscriviti ad un corso, frequenta una palestra e stringi amicizie. Stare a contatto con delle nuove realtà ti farà bene.