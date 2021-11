Tutto quello che devi sapere sulle palline cinesi: le sfere vaginali per il piacere di coppia o solitario ma anche amiche del benessere femminile

Le cosidette palline cinesi sono note anche anche con altri nomi: sfere vaginali, geisha balls, palline vaginali o ancora palline erotiche. Tutte queste definizioni sicuramente di danno già un'idea sull'oggetto in sè e sul suo utilizzo.

Ma cosa sono esattamente le palline cinesi? Si tratta di un sex toy che serve ad "allenare" le pareti vaginali, un vero e proprio training muscolare, che permette di eseguire al meglio e potenziare l'efficacia degli esercizi di Kegel e della ginnastica pelvica.

Cosa sono le palline cinesi

Le palline cinesi o palline vaginali sono appunto delle piccole sfere tenute insieme da un resistente cordoncino, che serve sia a tenerle unite che a tirarle via per sfilarle dalla vagina, con un meccanismo simile a quello degli assorbenti interni.

Le palline vaginali nascono proprio come ausilio medico per rinforzare il pavimento pelvico, per esempio dopo il parto, quando sono consigliati gli esercizi di Kegel per recuperare la tonicità del perineo.

Oltre a essere un ausilio per praticare gli esercizi di tonificazione del pavimento pelvico, le sfere vaginali si possono utilizzare anche come vero e proprio sex toy: il loro utilizzo, infatti, permette di raggiungere e amplificare il piacere favorendo l'orgasmo, in coppia e da sola, grazie anche alla vibrazione delle sfere.

Come si usano le palline cinesi

Le geisha balls si utilizzano semplicemente inserendole in vagina, vanno quindi mantenute nella posizione contrastando la loro discesa proprio attraverso una benefica contrazione dei muscoli delle pareti vaginali.

Questo movimento rinforza i muscoli, e può essere utile a recuperare tonicità e a migliorare la sfera sessuale, grazie anche alla vibrazione delle palline, che migliora la circolazione in queste zone così delicate. Le palline vaginali diventano, dunque, un importante strumento anche per quelle donne che hanno difficoltà a raggiungere l'orgasmo.

Ovviamente in caso di problemi di pavimento pelvico, o post parto, è bene chiedere il parere del medico, anche per l'utilizzo delle palline cinesi.

In commercio esistono diverse tipologie di geisha balls: tra gli altri sono molto venduti anche i modelli dotati di vibrazione e di un piccolo telecomando per modulare e intensificare il movimento. Aiutando, quindi, a scoprire nuove zone erogene e nuovi modi per amplificare il piacere.

L'utilizzo delle palline cinesi è quindi duplice: sono un ottimo strumento di benessere per i muscoli del pavimento pelvico, ma si prestano anche molto bene per essere utilizzate come sex toy sia in solitaria che in coppia.

Palline cinesi ed esercizi di Kegel

Gli esercizi di Kegel sono movimenti di contrazione dei muscoli pelvici volti proprio a ritrovare o a mantenere la tonicità del pavimento pelvico. Si possono ovviamente eseguire anche senza ausili, semplicemente contraendo la muscolatura all'altezza del perineo, in diverse posizioni (supina o prona) e in differenti momenti della giornata.

Le sfere vaginali aiutano questo tipo di allenamento perché richiedono appunto la contrazione per restare posizionate all'interno della vagina. E favoriscono la stessa percezione di contrazione delle pareti vaginali.

Puoi indossarle e poi svolgere le normali attività quotidiane, per il training del pavimento pelvico. Oppure, puoi usarle per amplificare il piacere come sex toy insieme al partner, ma anche da sola.