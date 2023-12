P ochi lo conoscono, ma l'orgasmo precoce femminile è una realtà molto diffusa: come affrontarlo e riconoscerlo

Sicuramente, almeno una volta, avrai sentito parlare di eiaculazione precoce maschile, ma di certo non hai mai sentito il termine orgasmo precoce femminile. Si tratta infatti di una tematica di cui si discute ancora poco, ma che può provocare numerose conseguenze nella vita sessuale delle donne, senza trovare una valida risposta. Un silenzio che ci sembra assordante, soprattutto perché i dati parlano chiaro: l’orgasmo precoce femminile non solo è una realtà, ma è anche piuttosto diffuso.

Una ricerca realizzata dall’Università di Chicago, ad esempio, ha evidenziato come il 10% delle donne che erano state prese come campione arrivavano all’orgasmo troppo velocemente. Una indagine convalidata in seguito da uno studio portoghese apparso su Sexologies che ha coinvolto 510 donne con un’età compresa fra i 18 e i 45 anni. Lo studio ha rivelato che il 13,7% delle persone intervistate aveva sperimentato, almeno una volta, un orgasmo precoce con una incapacità di gestire le tempistiche del piacere.

Cos’è l’orgasmo precoce

Partiamo dalle base, definendo cos’è l’orgasmo precoce. Questa condizione si verifica quando l’orgasmo nella donna arriva prima che lei lo desideri, al di là del tipo di stimolazione o del tempo impiegato. In teoria non ci sarebbe nessun problema, nella misura in cui si è soddisfatte. In generale però a caratterizzare questa condizione è una forte insoddisfazione e l’incapacità di raggiungere, per vari motivi, nuovamente il piacere. Non solo: perché sia indicato come disturbo vero e proprio, l’orgasmo precoce dovrebbe verificarsi con frequenza, portando ogni volta la donna a interrompere il rapporto, ma anche a non vivere più con naturalezza la sessualità e il piacere.

Le conseguenze

L’orgasmo precoce femminile ha soprattutto conseguenze psicologiche. Prima di tutto perché impedisce di proseguire il rapporto sessuale. Provoca infatti una ipersensibilità nel clitoride che rende difficile e quasi dolorosa una nuova stimolazione. Questo porta conseguenze psicologiche: prima di tutto ci si sente in colpa per il fatto di non essere riuscite a controllarsi e si prova un forte senso di frustrazione per l’impossibilità di sperimentare ancora piacere. Le donne, in sostanza, non si sentono soddisfatte e non vivono più in modo libero e rilassato il sesso. Parliamo infatti di un’attività che andrebbe vista come piacevole e divertente, senza vincoli a livello mentale, paure o timori di qualsiasi tipo.

Cosa fare

Gestire l’orgasmo precoce femminile, così come accade per l’eiaculazione precoce maschile, non è semplice, ma possibile. Per prima cosa è fondamentale prendere atto di quanto sta accadendo e informarsi presso uno specialista riguardo la questione, chiedendo un aiuto e iniziando un percorso per risolvere la situazione e ritrovare la spensieratezza nel sesso.

Come prolungare l’orgasmo: le tecniche efficaci

Intanto qualche consiglio pratico per cercare di migliorare la situazione:

Prova l’autoerotismo

La masturbazione consente di esplorare al meglio le sensazioni fisiche, ma anche di sperimentare in totale libertà nuovi modi di accarezzarti e toccarti. Cerca di prenderti del tempo, dedicandolo a te stessa. Usa l’autoerotismo come una sorta di “palestra” per allenarti e trovare strade differenti che ti consentiranno di sperimentare un orgasmo che sia più intenso e lungo. Ogni corpo è diverso dall’altro con meccanismi che possono accenderlo o spegnerlo: conoscerli ti permetterà di indirizzare l’altra persona al meglio durante il rapporto.

Punta sui preliminari

Spesso trascurati, i preliminari sono invece il segreto per vivere al meglio il sesso. Il sesso slow, non a caso, è la garanzia per un rapporto che sia top e per un piacere che sia duraturo. Testa carezze e baci hot che siano in grado di accendere il desiderio ed eccitare, attendendo prima di arrivare al rapporto completo. Stimola le varie zone erogene, aumenta la tensione erotica e gioca con bocca e dita. Ricordati di fare delle pause con il partner, serviranno ad allentare la tensione e a prolungare il piacere come accade con l’edging.

Concentrati sul piacere, non sulla meta

Goditi il momento che stai vivendo, cercando di svuotare la mente da ogni pensiero. Non pensare al climax e non cercare di capire se stai arrivando all’orgasmo, ma vivi, una dopo l’altra, le sensazioni che provi.

Stacca la spina

Nelle donne soprattutto la mente gioco un ruolo essenziale quando si parla di orgasmo. Dunque impara a lasciare fuori dal letto i problemi e a seguire solamente le tue sensazioni. Che siano i problemi sul lavoro o i troppi impegni, prova a cancellare i pensieri negativi e goditi il viaggio.

Comunica in modo chiaro

La comunicazione sotto le lenzuola è essenziale perciò impara a comunicare con il tuo partner senza paura. Si tratta di un valore aggiunto che regalerà una marcia in più all’orgasmo. Parla delle tue fantasia, sena inibizioni o imbarazzi, sentiti libera e crea una connessione erotica con il partner. Tutto questo ti permetterà di provare un piacere che sarà più intenso e prolungato.