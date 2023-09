T utti gli aspetti della nostra vita concorrono a migliorare la nostra felicità, e tra questi c'è anche IL SESSO: ecco cosa è emerso da una ricerca condotta da LELO

La felicità ci rende più produttivi e la scienza ce lo conferma. Un esempio tangibile di questa relazione emerge da una analisi condotta da LELO, sempre in prima linea per il benessere sessuale. Questa analisi si basa sulla revisione di vari studi accademici e sociologici, nonché su un'indagine condotta in collaborazione con Censuswide. Dai risultati ottenuti durante l'indagine risulta evidente che il piacere sessuale contribuisce in modo significativo a creare un senso di felicità e appagamento.

Gli effetti benefici dell'orgasmo

Un appagamento che molto probabilmente hai già sperimentato in prima persona. Capita a moltissime persone dopo l'orgasmo di provare la classica sensazione di benessere, che peraltro si spiega perfettamente: è infatti effetto del rilascio di ormoni come la serotonina e l'ossitocina. Questo si traduce in un miglioramento del sonno, una migliore relazione con il partner e una sensazione di benessere complessivo. Quello che forse non sai è che i benefici per il benessere fisico si riflettono positivamente anche sulla produttività lavorativa, poiché un corpo e una mente soddisfatti tendono a rendere di più. Inoltre, questa connessione è bidirezionale: essere più produttivi, avere un aumento dell'autostima e della felicità, può ulteriormente arricchire la vita sessuale.

Felicità e produttività

Uno specifico aspetto emerso dalla ricerca è che la felicità rappresenta uno dei principali catalizzatori della produttività. Il 90% delle persone in tutto il mondo che concorda sul fatto che essere più felici si traduca in maggiore produttività sul lavoro.

Nel contesto dell'importanza del piacere sessuale e degli orgasmi, Kate Moyle, esperta terapista psicosessuale e consulente di LELO UK, sottolinea: "Avvicinandoci al sesso con un approccio biopsicosociale e considerandolo da un punto di vista mente-corpo, sappiamo che la nostra vita sessuale può essere influenzata da e influenzare ciò che ci sta accadendo come individui nei nostri contesti di vita e relazioni. Essa, infatti, può modellare il modo in cui vediamo e sentiamo noi stessi, sia come individui che in termini di relazioni. Questi sono tutti fattori che possono dare forma alle nostre esperienze, prospettive, preoccupazioni e convinzioni. Quindi, il miglioramento del benessere sessuale condiziona anche il modo in cui pensiamo, sentiamo e ci comportiamo in altri contesti"

Quando basta un orgasmo a ridurre lo stress

L'87% degli italiani afferma di provare una sensazione di rilassamento e riduzione dello stress dopo l'orgasmo (91% tra gli uomini e 83% tra le donne). Per quanto riguarda la durata del benessere, il 16% afferma di sentirne i benefici fino a 24 ore dopo, mentre il 6% addirittura fino a 48 ore successivamente.

Circa sette italiani su dieci sottolineano che si sentono più sereni dopo un orgasmo con il loro partner, mentre più di una persona su otto trova relax nell'autoerotismo. Inoltre, più di una su sei afferma che il benessere sperimentato è lo stesso, sia che si tratti di un rapporto con il partner o di un momento di intimità in solitudine.

Di conseguenza, il 67% degli intervistati italiani dichiara di essere più produttivo quando si sente soddisfatto sessualmente e quando ha orgasmi regolari. In particolare, il 79% di questi sono uomini e il 55% sono donne. Queste persone esprimono la volontà di dedicare del tempo al proprio piacere e ritengono che avere ogni giorno un momento dedicato a questo scopo possa contribuire ad aumentare la loro produttività (73% del totale, di cui l'83% sono uomini e il 61% sono donne).

I Self-Love Days

LELO ha risposto a questa richiesta a partire dal 2020, organizzando nel Regno Unito i "Self-Love Days" che concedono ai dipendenti fino a quattro giorni all'anno aggiuntivi ai giorni di ferie regolari per dedicarsi alla loro vita sessuale e al piacere personale. L'azienda sta inoltre lavorando per estendere questa pratica a livello globale.

Luka Matutinovic, CMO di LELO, ha aggiunto: “Sin dal primo lockdown del 2020, argomenti legati al benessere sessuale sono apparsi regolarmente nei media mainstream. É stato dimostrato che la soddisfazione sessuale è parte integrante del benessere umano, fisico e mentale. Noi di LELO siamo felici di essere stati tra i primi negli ultimi 20 anni per portare il benessere sessuale al livello in cui si trova ora, e adesso ci stiamo concentrando nel dimostrare che c'è molto di più oltre al semplice raggiungimento di un orgasmo. Per questo motivo, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante scoprire come ciò influisca realmente sulla vita quotidiana delle persone ed esplorare quali benefici potrebbero derivare dal fatto che le persone abbiano maggiori opportunità di amare sé stesse. Il fatto che qualcosa di così semplice come un orgasmo possa influenzare, e in modo positivo, le economie di tutto il mondo non è stata però una grande sorpresa perché abbiamo condotto una ricerca simile nel Regno Unito un paio di anni fa. Ma i dati hanno sorpreso anche noi, e speriamo che gli esperti e le persone di tutto il mondo se ne accorgano e si uniscano a LELO nell’implementazione dei Self-Love Days”.