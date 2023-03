S esso, orgasmi e ciclo mestruale. Ecco come si cambia durante il mese e come cambiano anche le sensazioni di piacere che si provano durante i rapporti sessuali.

Orgasmo femminile e ciclo mestruale possono influenzarsi a vicenda? Di sicuro è molto importante sapere come funziona il proprio corpo durante le varie fasi del ciclo mestruale. Perché diciamolo chiaramente, il fatto di essere una persona dotata di vagina implica anche che l’atto sessuale e gli orgasmi che si provano siano diversi a seconda del momento del mese in cui ci si trova. E questo indipendentemente dalla propria voglia o eccitazione (che per inciso cambiano anche loro).

Ma è sempre così e, soprattutto, è sempre vero che gli orgasmi possono cambiare? Beh, la risposta è sì, ma non in modo tassativo. E la cosa importante è capirne il motivo.

Cosa accade nel corpo della donna durante il ciclo mestruale

Come spiegano i medici, infatti, durante l'intero arco del ciclo mestruale (quindi nell'arco di tempo che va dall'inizio di una mestruazione all'altra) ci sono un sacco di cambiamenti ormonali. Se nella prima metà del ciclo a dominare sono gli estrogeni, nella seconda metà il posto di dominio viene preso dal progesterone. In più si può notare anche un aumento e una diminuzione di ormoni come LH (ormone luteinizzante), FSH (ormone follicolo-stimolante) e testosterone. Motivi più che sufficienti per comportare dei cambiamenti nel corpo di cui, alcuni, che vanno a inficiare e modificare il desiderio sessuale e la capacità di raggiungere un orgasmo.

Di fatto, quindi, si hanno maggiori probabilità di raggiungere l’orgasmo durante o in prossimità del periodo ovulatorio (che è anche il momento migliore se si vuole concepire un bambino), ovvero quando i livelli di estrogeni nel corpo sono nella loro quantità massima. Un periodo del mese in cui si verificano anche delle perdite vaginali più corpose e liquide, cosa che può rendere più facile e piacevole il rapporto e con lui anche il raggiungimento dell’orgasmo.

Di contro, invece, durante il ciclo mestruale per alcuni giorni sia prima che dopo l’arrivo delle mestruazioni vere e proprie, si verifica un calo dei livelli di estrogeni. Variazione che può comportare una diminuzione del desiderio sessuale e anche una maggior secchezza vaginale. Tutti aspetti che, se si consuma ugualmente un rapporto sessuale, possono ostacolare il raggiungimento dell’orgasmo stesso.

Orgasmo e mestruazioni

Ma attenzione. Perché c’è una cosa importantissima da sapere in tutto questo. Cosa accade agli orgasmi durante le mestruazioni? Certo, prima di parlare di questo è bene specificare che a non tutte piace avere rapporti o masturbarsi durante questi giorni, per vari motivi del tutti personali.

Se però l’idea non vi disturba e volete sapere cosa accade al corpo e agli orgasmi in questo specifico momento del ciclo mestruale, sappiate che le notizie sono davvero ottime. A seconda del comfort della donna e del suo partner con il sanguinamento, infatti, avere rapporti o praticare autoerotismo in questi giorni può comportare degli orgasmi molto più intensi. E questo è dovuto all’aumento del flusso sanguigno verso il bacino e alla maggiore sensibilità genitale che si genera. Tutti fattori che hanno come piacevole conseguenza il raggiungimento di orgasmi più intensi sotto ogni punto di vista.

Di fatto, quindi, al di là del periodo del mese degli ormoni che agiscono in quel determinato momento una grande mano al raggiungimento di orgasmi più che soddisfacenti arriva anche dal nostro cervello che funge come un potente organo sessuale. E che, a seconda di come stiamo con il nostro corpo, di come viviamo il sesso e il ciclo mestruale, di quanto siamo inibite e ci lasciamo andare e dell'armonia con il partner, si possono avere orgasmi eccezionali a prescindere dagli ormoni e dal periodo del mese. Semplicemente imparando a conoscere il proprio corpo e amandolo in ogni momento del ciclo mestruale.