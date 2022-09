N on tutti gli orgasmi sono uguali, ma non per questo è necessariamente sintomo che qualcosa non vada nella coppia: anzi parlarne e confrontarsi è importante e può rafforzare il rapporto

L'orgasmo asciutto è un fenomeno più frequente di quanto si pensi e potrebbe capitare a tutti di avere un rapporto con un partner che soffre di questo disturbo.

L'importante è non giudicare il partner, così come non bisognerebbe farne un caso di stato o minimizzare: in questi casi è sempre bene parlarne in tranquillità e valutare se rivolgersi a uno specialista. Andiamo a vedere di cosa si tratta precisamente.

Cosa è l'orgasmo asciutto

Con orgasmo asciutto si intende un fenomeno per cui dopo aver raggiunto il piacere, l’uomo non completa l'eiaculazione oppure espelle pochissimo sperma. Non va però confuso con il bad orgasm, orgasmo che non solo non è piacevole ma può essere anche incompleto o addirittura doloroso.

Si tratta di un problema non così raro nella popolazione maschile, che non comporta rischi e consente comunque di provare piacere; tuttavia, come in altre situazioni che riguardano anomalie di vario tipo, è sempre bene rivolgersi ad uno specialista per assicurarsi che l’orgasmo asciutto non nasconda disturbi di altra natura.

Quali sono le cause

Tra le possibili cause dell'orgasmo asciutto ci possono essere disfunzioni del collo vescicale, oppure potrebbe trattarsi di conseguenze dovute a interventi chirurgici come quelli cui ci si sottopone per asportare un cancro ai testicoli oppure alla prostata.

Fra le cause si trovano anche l’abuso alcolici, e anche l’uso prolungato di antidepressivi e droghe.

Esistono anche delle cause psicologiche, magari dovute a traumi o esperienze passate che possono provocare questo fenomeno: quale che sia la causa, rivolgersi a uno specialista sarà sicuramente d'aiuto e potrà aiutare a identificare meglio il problema e non sentirsi inadeguati dal punto di vista sessuale.

Cosa comporta soffrire di orgasmo asciutto

Se di per sé l'orgasmo asciutto non ha conseguenze gravi sulla salute o sulla capacità di provare piacere sessuale, è anche vero che può avere conseguenze dal punto di vista psicologico come un calo dell'autostima, in quanto molti uomini provano un senso di vergogna che li porta a chiudersi in sé stessi e rifiutare di affrontare il problema.

Anche in caso di un tentativo di concepimento questo disturbo può essere problematico, poiché provoca una riduzione della fertilità dell'uomo, dovuta alla produzione scarsa o nulla di sperma.

In ogni caso è sempre molto importante, ai primi sintomi, parlarne con il partner, senza generare allarmismi e soprattutto senza giudicare, e chiedere consiglio a un medico o a un esperto.

Come si cura

Curare l'orgasmo asciutto dipende ovviamente dalla causa del problema e solo un medico specializzato può dare indicazioni chiare e attendibili in questo senso. Per questo nel momento in cui si presenta è tassativamente indicato rivolgersi al medico.

Generlamente - a seconda del caso specifico - il medico potrebbe prescrivere una terapia farmacologica oppure una terapia "meccanica" la cosiddetta elettroeiaculazione.

Cosa fare se il partner soffre di orgasmo asciutto

Se il partner soffre di orgasmo asciutto, la cosa migliore da fare è ascoltare il suo disagio senza giudicarlo e senza farlo sentire in colpa o meno valido per questo motivo.

Anzi, il partner va incoraggiato a aprirsi e a cercare supporto in un professionista che saprà indirizzare verso la soluzione migliore per identificare la causa del problema e trovare una soluzione.

In generale in questi casi è sempre bene dimostrarsi di mente molto aperta e non farlo sentire in colpa per il fenomeno di cui soffre, o peggio, pensare che il problema sia all'interno della coppia e rinfacciargli di fingere l'orgasmo o non provare più attrazione.