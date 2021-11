S e la persona che state frequentando si limita solo a reagire alle vostre storie Instagram o a lasciare qualche misero like, allora siete vittime di orbiting. Scopriamo insieme le origini di questo bizzarro fenomeno e come possiamo scappare da questa situazione.

Non sai cosa è l'orbiting? Facciamo subito un esempio classico. Sono le due di notte. Non riuscite a dormire perché la vostra testa è piena di pensieri e vi rigirate di continuo nel letto. Finalmente, riuscite a prendere sonno e... eccolo! Il telefono si illumina e la persona che stavate frequentando ma sembrava sparita risponde a una vostra storia su Instagram.

Ci siamo passate tutte quante: chi stavate sentendo improvvisamente sparisce (cioè fa ghosting), ma riappare solo sui social. Visualizza tutte le vostre storie, ma non vi chiama mai. Non vi chiede nemmeno di andare all'inaugurazione della nuova Macelleria da Pino, ma vi tempesta di commenti sotto l'ultimo post che avete pubblicato. Questo si chiama orbiting e dopo il ghosting è diventato uno dei fenomeni più frustranti degli ultimi tempi.

Cosa significa Orbiting?

Il termine orbiting viene dall'inglese "to orbit", che significa orbitare attorno a qualcosa. Si tratta di una strana tattica amorosa basata sull'ambiguità e sull'assenza di comunicazione chiara nella coppia. Come già accennato, la relazione si basa sui social e mai sulle interazioni vere e proprie.

Spesso capita che la persona che fa orbiting ignori completamente i nostri messaggi ma non si perda nemmeno una delle nostre storie Instagram, aumentando così le nostre perplessità. Basterebbe solo un po' di chiarezza in questi casi, ma sembra quasi che l'altro non si decida a prendere una posizione vera e propria.

In definitiva, questa relazione non è ben definita e l'altra persona non ha alcuna intenzione di dirci un sì o un no, lasciandoci a metà fra lo sconforto e la speranza.

Perché il "partner" fa orbiting?

La verità è che non gli piacciamo abbastanza, questo è chiaro. Ma allora perché non vuole dirci chiaramente che non ha alcuna intenzione di iniziare una frequentazione vera e propria con noi? I motivi possono essere molti, ma limitiamoci a parlare dei casi più diffusi.

Ci troviamo di fronte ad una persona narcisista, che ci sta manipolando tramite una serie di segnali che vogliono dire tutto e niente. L'obiettivo è legarci a lui senza alcun impegno, gonfiando così il suo ego. Alcune persone fanno orbiting perché amano il controllo, non possono fare a meno di avere "accanto" una persona che gli stia dietro qualunque cosa (non) facciano.

Spesso capita che questo atteggiamento sia direttamente collegato alla pura indecisione. Magari esce da una storia complicata oppure è una di quelle persone che non ha mai saputo cosa vuole, così si limita a svolazzarci attorno, senza mai concretizzare nulla. In questo modo, ci tiene nella Stanza delle Necessità e ha sempre la possibilità di tornare sui propri passi, apparentemente, senza conseguenze.

Anche se può avere delle ragioni, questo comportamento non va giustificato. Ognuno di noi ha avuto una relazione che ci ha svuotato, ma non per questo abbiamo deciso di confondere la gente con commenti ambigui o apparizioni notturne sui social.

Ma uno dei motivi più frustranti che porta una persona a fare orbiting è la noia. Si trovava da quelle parti e ha deciso di punzecchiarvi con qualche commento farcito di complimenti. Probabilmente quel giorno aveva finito l'ultima stagione della sua serie tv preferita e ha deciso di dedicarsi al flirt online. Purtroppo è capitato a voi, ma ci sono molti modi per liberarvene.

Come comportarsi con chi fa orbiting?

La soluzione è semplice: la fuga. Se avete cercato di prenderlo di petto, chiedendogli che cosa volesse da voi, probabilmente vi avrà già tenute buone con un "Tu mi piaci, ma dammi tempo" oppure "Ma a me piace parlare con te, un giorno ci vedremo". Se lo sentite spesso, magari potete limitarvi a dirgli che preferite non scrivergli più, ma dopo quella conversazione occorre sparire.

Se i post che carica sui social aumentano il vostro senso di frustrazione, nascondetelo dalla home oppure smettete di seguirlo. Se invece la situazione è un po' più grave e continuate a spulciare il suo profilo, allora l'unica soluzione è bloccarlo su tutti i social.

Attenzione! Potrebbe capitare che l'orbiter ritorni con un deliziosamente passivo-aggressivo "Ehi, ma non ti fai più sentire", soprattutto se si tratta di un narcisista. In questi casi ignorate o rispondete per le rime, ma non cedete per nessun motivo.

Come tocco finale occorre accettare ciò che è successo e capire che siete state solo sfortunate. Non siete voi il problema e non lo siete mai state e quello che avete perso non era degno di voi.

... Ma quindi è come fare Ghosting?

In realtà no. Ghosting significa sparire improvvisamente dalla vita di qualcuno, magari dopo una notte passata insieme o addirittura dopo una frequentazione di qualche settimana. Spesso capita che chi fa ghosting blocchi la persona con cui è stato, proprio per evitare di dare spiegazioni. L'orbiter è più subdolo, perché si limita a interagire solo virtualmente tenendoci nel limbo per molto tempo, senza mai chiarire definitivamente la situazione.

Quando avete a che fare con una persona che non vi da ciò che meritate, ovvero chiarezza e sincerità, ricordatevi di voler bene soprattutto a voi stesse. Chi si limita ad interagire sui social probabilmente non desidera davvero la nostra compagnia, quindi tocca a noi sfoderare il nostro amor proprio e defilarci molto elegantemente.