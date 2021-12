I n amore, è meglio seguire il detto secondo cui gli opposti si attraggono o la compatibilità di coppia è il segreto delle relazioni stabili? Ecco tutti i pro e i contro sulla questione e le opinioni degli esperti

La compatibilità di coppia è un argomento dibattuto, soprattutto a causa del detto secondo cui gli opposti si attraggono. Spesso i proverbi e i luoghi comuni indicano delle verità, ma come per tutte le regole, esiste l’eccezione. Forse questo è il caso che riguarda la compatibilità di coppia. A sfatare la credenza sugli opposti che si attraggono, infatti, ci sono diversi interventi attendibili. Gli esperti di relazione, infatti, tendono piuttosto a sostenere il contrario. Eppure, l’attrazione per un partner che è completamente diverso da te è altrettanto comune. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa possiamo capire sulla questione.

Diversi ma insieme

Se hai visto la serie The Ferragnez, potresti non avere più dubbi: gli opposti si attraggono e possono stare insieme. Certo, guardando le scene di terapia di coppia, pare proprio che Chiara Ferragni e Fedez siano l’esempio più riuscito di persone che, pur essendo diverse, stanno bene insieme (con qualche difficoltà che entrambi sono determinati a superare, anche insieme al terapista). Lei, Chiara, è di carattere solare, ottimista, sempre attiva e ama stare con la famiglia e gli amici. Fedez sembra il suo opposto: di umore variabile, diffidente, ansioso, preferisce alternare gli impegni a momenti di ozio e, possibilmente, di solitudine da altri che non siano la moglie e i figli. In un certo senso, sono complementari, perché possono arricchire l’uno la prospettiva dell’altra. È proprio il terapista a farli riflettere sulle loro differenze e a insegnare alla coppia l’accettazione e la comunicazione.

Un’eccezione o un modello composito?

La coppia dei Ferragnez è per l’appunto un buon esempio di come si possa essere diversi e riuscire a stare insieme. Però potrebbero essere un’eccezione o, piuttosto, un modello “ibrido” di coppia simile e diversa nello stesso tempo. Da una parte, infatti, Chiara e Fedez hanno mostrato alcune difficoltà di relazione, legate appunto alle loro differenze. A unirli, tuttavia, non c’è solo la voglia di trovare la formula per funzionare bene insieme (tanto che si rivolgono a un terapista di coppia). Quello che non si è visto nella serie e che probabilmente è alla base del loro rapporto è infatti più profondo e, probabilmente, è legato a aspetti fondamentali, quindi i valori morali e i riferimenti.

Essere diversi è meglio?

Gli opposti si attraggono per natura. Secondo gli scienziati, infatti, tutte le persone sono naturalmente attratte da chi è diverso. È un meccanismo conosciuto come «tensione degli opposti», proprio perché le differenze aggiungono pepe a una relazione. Passione, rischio, sfida e intensità: sono tutte emozioni che tengono vivo un rapporto. Se scegli un partner molto diverso da te, di sicuro la vostra relazione difficilmente conoscerà la noia, proprio per i continui stimoli che manderete l’uno all’altra per venirvi incontro.

La prova del tempo

Niente noia, molta vivacità e passione. Sembra un quadro molto interessante, ma potrebbe non superare lo scoglio del tempo, al contrario di quanto potresti pensare. Da uno studio è emerso che le coppie molto diverse non reggono più di 5 anni. A dirlo è lo psicologo britannico Glenn Wilson, che ha messo a punto il cosiddetto «quoziente di compatibilità» (QC) per misurare lo stato di salute di un rapporto a due. Nel tempo sono stati ideati molti sistemi per indagare le affinità tra partner, ma l’unico che ha ottenuto il supporto dell’evidenza scientifica si basa sul principio della similarità. Il quoziente di compatibilità (Compatibility Quotient) è stato per l’appunto sviluppato per prevedere il successo della relazione di coppia in base agli aspetti chiave che riguardano tratti di personalità, atteggiamenti e preferenze dei partner.

La teoria di coppia secondo cui gli opposti che si attraggono, dunque, sarebbe valida solo a livello di attrazione ed infatuazione, mentre non lo è quando si parla di solidità e durata del legame di coppia.

I pericoli per le coppie di opposti

Il tempo è sempre il banco di prova delle relazioni e, purtroppo, pare che le coppie molto diverse non la reggano. Gli opposti si attraggono, vero, ma alla lunga, una relazione tra persone completamente diverse potrebbero andare incontri a diversi problemi, che potrebbero portare alla separazione:

Problemi di empatia

Non si tratta di sensibilità individuale, ma di prospettiva generale. È molto più facile provare empatia verso persone simili a noi che con persone diverse. Puoi anche provare a metterti nei panni di una persona completamente diverso da te, ma sarà molto complicato e, spesso, avrà un esito frustrante. Poiché la capacità di comprendere l’altro è uno dei pilastri di una relazione solida, le complicazioni legate all’incapacità di capirsi potrebbero diventare troppe.

Problemi di convivenza

Potrebbe fare sorridere, specie se all’inizio sei totalmente infatuata del partner, ma grosse differenze potrebbero diventare inconciliabili nel momento in cui si convive. Stili di vita diverse, caratteri opposti (uno metodico, l’altro disordinata; uno “mattutino”, l’altro notturno) possono rendere instabile la convivenza nel tempo. Certo, ci si può lavorare, ma metti in conto tanti litigi.

Vite separate

Non vi annoiate, almeno all’inizio, per la vostra diversità. Con il tempo, tuttavia, penserai che gli opposti si attraggono solo per un po’. Se avete interessi molto diversi, infatti, alla fine come coppia faticherete a condividere il tempo libero e vi ritroverete a condurre vite separate senza quasi accorgervene.

Educazione dei figli

Va bene, anche in questo caso potrebbe sembrarti prematuro pensare ai figli. Ma il punto è che se tu e il partner siete opposti sulle questioni fondamentali, sarà davvero difficile concordare sull’educazione della prole eventuale. Se anche la vostra famiglia sarà composta da voi due, pensa nel tempo come può essere confrontarsi (o scontrarsi?) con qualcuno che ha idee diverse sulla religione, sulla politica, sulla vita in generale.

Chi si somiglia, si piglia

La compatibilità, dunque, sarebbe il segreto per le relazioni di lunga data. Trattandosi di valori condivisi, si può parlare di compatibilità emotiva. Su questa si basa anche l’algoritmo di un sito di dating, Once. Il servizio di ricerca dell’anima gemella, infatti, ha recentemente sviluppato un algoritmo che dovrebbe stabilire il match tra possibili partner proprio in base alle cose condivise.

«È una credenza diffusa che "gli opposti si attraggono", ma quello che funziona per i magneti non è valido per le persone che cercano un amore duraturo», ha spiegato in quell’occasione la psicologa britannica narcisisti Danielle Haig, coinvolta nello sviluppo di quell’algoritmo. «Personalità opposte possono sicuramente essere attratte l’una dall’altra in modo appassionato o esplosivo, ma generalmente solo per un breve periodo. Le coppie con punti di vista opposti nei principali ambiti della vita come i figli, il tipo di relazione, i soldi, lo stile di vita ecc. possono trovarsi a viaggiare su due binari separati, nessuno dei due si sentirà soddisfatto».