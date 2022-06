Le nuove funzioni di Tinder dedicate alla comunità LGBTQIA+

T inder, la più celebre app di online dating, festeggia il Pride Month con una serie di nuove feature dedicate proprio alla comunità LGBTQIA+. Scopriamole insieme

Per molto tempo considerata una dating app prevalentemente per eterosessuali, negli ultimi tre anni Tinder ha raddoppiato la presenza di iscritti LGBTQIA+, aggiornandosi più volte per diventare uno spazio sicuro ed inclusivo per tuttə.

Inoltre, già lo scorso anno Tinder aveva rivelato che all’interno dell’app ben un Match su 5 è queer: proprio per questo, Tinder ha introdotto numerosi aggiornamenti con lo scopo di creare un'app accogliente e funzionale anche per le persone della comunità LGBTQIA+.

Un impegno per l’inclusività che ha fatto valere a Tinder Italia l’inserimento della app nella Top 50 dei Diversity Awards. Le app di online dating possono infatti svolgere un ruolo importante nella definizione della propria identità.

Le nuove funzionalità di Tinder dedicate alla comunità LGBTQIA+

More Gender & Sexual Orientations

una nuova feature realizzata insieme a Arcigay. Al momento dell’iscrizione su Tinder, l’utente può scegliere di identificarsi scegliendo tra 29 generi e 9 orientamenti sessuali, oppure di definirsi come meglio preferisce, liberamente, impostando il proprio profilo sull'app.

Explore

il nuovo hub che permette di avere un maggiore controllo su chi scegliere di incontrare all’interno dell’app. Grazie alla nuova organizzazione dei profili per interesse, i membri della comunità LGBTQIA+ possono così conoscere persone che condividono i loro stessi valori, ad esempio nella sezione "Attivismo", dove possono trovare qualcuno pronto a lottare per una giusta causa. In Explore è anche possibile partecipare a esperienze sociali e interattive come la Swipe Night.

Questo messaggio ti infastidisce? e Vuoi ripensarci?

Tinder ha attivato due nuove funzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale per prevenire le molestie sull’app. Questo messaggio ti infastidisce? Si attiva nel momento in cui rileva l’invio di un messaggio dal contenuto offensivo. Quando un membro di Tinder risponde "sì" alla domanda “Questo messaggio ti infastidisce?”, avrà la possibilità di segnalare il comportamento della persona che ha inviato il messaggio. Vuoi ripensarci? rileva il linguaggio molesto e interviene in modo proattivo per avvertire il mittente che il suo messaggio potrebbe risultare offensivo, chiedendogli di pensarci due volte prima di premere invio.

Trauma informed

un programma di supporto realizzato in collaborazione con RAINN che mira a gestire in modo più efficace le segnalazioni di comportamenti gravi e molestie.

Traveler Alert

una funzionalità progettata per garantire la sicurezza dei membri queer di Tinder anche quando viaggiano all'estero. Si tratta di un avviso ai viaggiatori che comparirà quando si accede a Tinder in una di quelle località dove non sono garantiti diritti alla comunità LGBTQIA+.

Le altre attività di Tinder per sostenere la comunità LGBTQIA+

VEDI ANCHE

Lifestyle

Tinder: la guida aggiornata alla più famosa app per il dating

Per celebrare il Pride Month, quest’anno Tinder ha deciso di dare il via a varie collaborazioni con ONG e partnership televisive. In America, Tinder & Match Group collaboreranno con la ONG HRC per porre fine al discriminatorio "blood ban" che impedisce agli uomini gay e bisessuali di donare il sangue, mentre in Australia verrà sostenuta la ricerca di una casa per l’associazione Big Rainbow.

In Brasile, invece, Tinder promuoverà una campagna in difesa dei diritti dei lavoratori queer collaborando con la più grande fiera del lavoro incentrata sulla comunità LGBTQIA+, Feira Diversa; in Thailandia, invece, Tinder si alleerà con Airbnb per sostenere gli imprenditori LGBTQIA+ creando una lista ad hoc di attività per il primo appuntamento.

Ma non solo: nel Regno Unito, Tinder lavorerà al fianco di artisti e influencer nella campagna Memeingful connections, mentre in Spagna sponsorizzerà la Madrid Running in Heels, la corsa in cui i partecipanti devono correre indossando scarpe con i tacchi alti.