U na relazione a lungo termine fa per te o non sei ancora pronta? I segnali per capire se è arrivato il momento di vivere una storia d'amore seria o se proprio è meglio di no

Una relazione a lungo termine? No, grazie! Può capitare a volte di trovarsi in un momento della vita in cui non senti assolutamente il bisogno di avere qualcuno accanto e stai bene anche da sola. A volte la situazione è assolutamente chiara, mentre altre volte potrebbe essere utile osservare con più attenzione le nostre emozioni e sensazioni.

Magari hai chiuso da poco una storia importante e l’idea di innamorarti di nuovo ti spaventa oppure hai semplicemente capito che vuoi dedicarti ad altre cose che non siano una relazione duratura. In ogni caso non essere preparata per avere accanto qualcuno con cui condividere progetti e un percorso di crescita è assolutamente normale e legittimo, e non c'è bisogno di avere particolari giustificazioni.

Ma se ti capita qualche storia, magari con una persona che ti piace più del dovuto, il dubbio potrebbe attanagliarti. Avere affinità non equivale al poter avere in automatico una relazione esclusiva e duratura: la nostra condizione emotiva potrebbe impedircelo, e anzi in questi casi è particolarmente importante avere grande autoconsapevolezza della nostra condizione. Per aiutarti in questo articolo abbiamo cercato di raccogliere tutti i principali segnali che proprio non puoi ignorare, che ti fanno capire di non essere pronta a una relazione.

Preferisci stare da sola

Dopo una notte con Lui l’unica cosa che vorresti è tornare il prima possibile a casa tua e dedicarti alle tue cose, tornando nella solita routine. Non ci pensi nemmeno a organizzare un’uscita insieme e l’idea di passare tutta la mattinata sul letto insieme a farvi le coccole ti crea una sensazione di disagio che non sai spiegare.

Vuoi sentirti libera

La libertà per te viene prima di tutto e la consideri essenziale. Per questo non la metteresti da parte per nessuno. Non vuoi rendere conto a nessuno che sia per i tuoi spostamenti o per gli orari, passando per il tuo stile di vita: non sei disposta a cambiare nulla per qualcun altro.

Non hai voglia di condividere

Che siano episodi del tuo passato oppure quello che è successo al lavoro, non hai voglia di condividere nulla con Lui. Non ti passa per la mente l’idea di raccontargli qualcosa di te e di rivelare pensieri intimi. Hai tracciato un confine e preferisci non superarlo.

Pianifichi senza chiedere

Che sia una vacanza, una cena, un’uscita: pianifichi tutto senza includere l’altra persona, preoccupandoti solo di te stessa. Non aspetti più nessuno e non chiedi nulla: fai da sola e basta.

Non hai voglia di uscire

Lui ti chiede di vedervi e la prima cosa che ti viene in mente è restare sul divano a guardare una serie tv su Netflix. Lui ti piace, certo, ma non hai intenzione di correre appena ti chiama. Magari in passato l’avresti fatto, adesso però preferisci dedicarti ad altre cose.

Non vuoi obblighi

Il pensiero di avere degli obblighi, di dover rendere conto a qualcuno, affrontare ricorrenze, dividere bollette o fare progetti ti crea solo fastidio. L’unica cosa che vuoi è essere e sentirti libera senza avere pensieri, preoccupazioni o problemi legati a una relazione a lungo termine.

Come capire che lui non è pronto a impegnarsi

E se quello che non è pronto a impegnarsi fosse lui? A chi non è capitato, almeno una volta, di innamorarsi di qualcuno che invece non è emotivamente preparato per una relazione lunga? Le motivazioni possono essere diverse, in ogni caso sarebbe importante cogliere per tempo i segnali che indicano che chi hai di fronte non vuole le stesse cose che desideri tu.

Ti fa poche coccole

Le coccole non sono solo un piacevole after sex, ma rappresentano un modo per creare intimità fisica. Una connessione che è fatta di carezze, di piccoli gesti affettuosi, di momenti in cui vi sfiorate solo per fare sentire la vostra presenza all’altro. Se questi attimi vengono a mancare non si creerà mai quel legame necessario per creare una relazione stabile e duratura.

Ha esigenze diverse dalle tue

Tu vorresti dedicarti alla carriera, lui sogna di prendersi un anno sabbatico e girare il mondo. Spesso a non far decollare una relazione a lungo termine non è la mancanza di sentimenti, ma esigenze differenti. Magari vi piacete tanto, ma non siete nello stesso momento della vostra vita, ognuno di voi punta l’attenzione verso i propri bisogni e non ha nessuna intenzione di cedere di cedere per amore dell’altro.

Non ti include nella sua vita

Non hai mai conosciuto i suoi amici, non sai come si chiama la sorella, né dove trascorre tutti i mercoledì sera. Semplicemente non ti include nella sua vita e parla di sé il minimo indispensabile, così tanto che sai davvero pochissimo di lui. Evidentemente non ha voglia di aprirsi con te, né di raccontare qualcosa della sua esistenza perché crede che non ne valga la pena. Una realtà dura da comprendere, ma che ti servirà a evitare di mettere troppo in gioco il cuore. Lui infatti non ha nessuna intenzione di impegnarsi e di iniziare la relazione a lungo termine che tu vorresti.