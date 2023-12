S ul sesso esiste il preconcetto, dato per scontato da quasi tutti, per cui dopo un rapporto ci si debba necessariamente sentire bene. E invece io no: perché? Sono strana? Sono diversa? Sono io che sono fatta sbagliata? Niente di tutto questo, naturalmente

Ti senti sbagliata perché ti senti nervosa dopo il sesso. O magati stanca, sfibrata, esausta. Il concetto per cui il sesso è uno sballo e tutti dopo averlo fatto sono più felici è quanto di più sopravvalutato, un po’ come le questioni delle dimensioni del membro maschile.

La favola cinematografica o letteraria per cui dopo un amplesso ci si ritrova sudati sotto le lenzuola, avvolti in un manto di felicità, estasi e pura gioia di vivere è proprio una favola. Fantozzi lo diceva meglio, parlando della Corazzata Potëmkin, però. Tutto bello eh, il sesso è fantastico. Ma a volte semplicemente non lo è.

Perché ti senti nervosa dopo il sesso?

L’orgasmo, il culmine del piacere, l’acme dei sensi, l’estasi e il connubio dei corpi. A patto, naturalmente, che l’orgasmo lo si raggiunga. Questo concetto per cui dopo un rapporto sessuale devi sentirti necessariamente energica e felice è proprio sopravvalutato. A volte può succedere, e bada, non per forza sempre, che dopo il sesso vieni pervasa da una sensazione di fastidio, di rabbia, di nervoso o di stanchezza cronica.

Cosa significa quando, dopo il sesso, sei felice? E cosa significa invece quando il sesso porta rabbia o nervoso? Sei fatta sbagliata? Quando la tua libido non si allinea a quella del tuo partner, il risultato può riflettersi al di fuori delle lenzuola, e non solo sotto di esse.

Se dopo un amplesso ti senti senza energia, è importante esplorare questa sensazione, vivere la rabbia o il nervoso senza negarlo, e soprattutto accettarti per quella che sei. Partendo da questa base, da come sei fatta, da cosa ti piace (quello che ti piace non lo puoi cambiare, lo sai?), devi comunicare con il tuo partner e trovare il modo giusto per incanalare le emozioni.

Le ragioni ormonali

Durante il sesso, il cervello rilascia ormoni come l’ossitocina, che ti fa sentire bene, ti fa eccitare e abbassa il cortisolo, l’ormone dello stress. A livello puramente chimico, secondo gli esperti, il sesso può aiutare il corpo e la mente a rilassarsi al punto da favorire il sonno.

Nel caso si verifichi anche l’orgasmo, vengono rilasciati anche altri ormoni, come la vasopressina, la prolattina, la serotonina e le endorfine. Tramite la vasopressina influenziamo la memoria, la concentrazione e l’aggressività: è l’ormone che in qualche modo ci fa legare al partner sessuale. Serotonina ed endorfina migliorano l’umore. La prolattina rilasciata dopo l’orgasmo riduce il desiderio e ti aiuta a sentirti più soddisfatta, generando una sensazione diffusa di relax.

Tutti producono prolattina, ma nei vari stati della vita ne produciamo di più o di meno in base a una serie di fattori. Aver raggiunto l’orgasmo è importante, ma anche la gravidanza o l’allattamento possono giocare il ruolo importante. Un giorno spiegheremo agli uomini anche l’orgasmo clitorideo e l’orgasmo vaginale, ma non è questo il giorno. Però imparare a conoscersi, e a raccontarci al partner, può essere utile per raggiungerlo.

Altri motivi perché ti senti nervosa dopo il sesso: il sex blues

Gli ormoni non sono tutti uguali e non ci influenzano tutti allo stesso modo. Così anche le emozioni ci coinvolgono in maniera diversa in base al momento della nostra vita, e a ciò che stiamo cercando in quel momento dal sesso.

Il sex blues è un fenomeno della sessualità che ricade spesso sulle donne e che viene considerato una specie di tristezza o depressione momentanea post rapporto sessuale. Qualcuna reagisce con aggressività, allontanando il partner, mentre altre gettano le fondamenta per litigare.

Le donne possono sentirsi davvero molto stanche, o molto infelici, dopo il sesso. Anche quando il sesso non è male o è proprio bello. Gli esperti stanno ancora studiando questo fenomeno così particolare e transitorio, ma sembrerebbe esserci un elemento chimico e uno psicologico.

La tristezza post sesso potrebbe derivare da una fine prematura del rapporto sessuale, oppure da traumi non esplorati del tutto o, in una certa forma, dall’insoddisfazione sessuale. Esistono tanti motivi per cui il nostro corpo non reagisce come quello delle eroine dei film: quello che conta è non negarlo. Accettare ciò che ci dice è un bene: il nostro corpo è l’unica cosa che non ci mentirà mai, anche quando le notizie non sono buone.

In ultima istanza, un problema, legato più spesso all’uomo, ma non per forza, è quello legato all’ansia da prestazione. Sono venuto troppo presto? Sono troppo bagnata? Sono troppo poco bagnata? Mi sono depilata bene là sotto? Mi sono lavata/o bene? E se si accorge che ho la cellulite?

Quando il sesso entra nella spirale dell’overthinking, si trasforma in un lavoro, più che in un piacere, e ci rende nervose e stanche proprio come dopo una giornata di lavoro. Se ti senti così, parlane con la tua terapeuta e sii il più sincera possibile.