I l negoziato sta alla base di quasi tutte le interazioni sociali che abbiamo ogni giorno della nostra vita. Non può esimersi da questo atto anche la vita di coppia, in cui diventa pressoché fondamentale

Negoziare nella vita di coppia è una competenza essenziale. Solo chi è da solo, e accetta le conseguenze e le implicazioni della solitudine, è in qualche modo più libero, ma comunque mai del tutto sganciato dal compromesso con gli altri. Diciamo che perfino gli eremiti si vedono costretti in una certa misura ad accettare una serie di compromessi, anche se le uniche persone con cui possono negoziare sono loro stesse.

Ecco perché quando si è in due, e si trascorre tanto tempo insieme, negoziare diventa una parte naturale e regolare della propria vita. In altre parole diventa parte integrante della relazione, e quando il negoziato non porta al compromesso la coppia rischia di andare in crisi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Gli atteggiamenti svalutanti sono un’arma: impara a riconoscerli per difenderti

Negoziare nella vita di coppia

Come avviene esattamente la negoziazione all’interno della vita di coppia? Meglio fare alcuni esempi per spianare il terreno. Supponiamo che lui voglia rimanere a casa a completare il livello di un videogioco, ma lei vorrebbe uscire e fare aperitivo insieme. Questo negoziato è tra i più comuni e anche i meno critici, ma non per questo va sottovalutato.

L’obiettivo della coppia sembra differente, ma in realtà non esiste compromesso che non possa conciliarli entrambi. Lo scopo di uno e dell’altro partner non è quello di convincere l’altro a cedere e accontentarlo: a volte può capitare, ma non dovrebbe essere questa la regola. Lo scopo del negoziato è quello di trovare una via di mezzo in comune che possa soddisfare entrambi. In questo caso molto semplice potrebbe essere un aperitivo in casa, in terrazzo, e poi ognuno per la sua strada.

Naturalmente si tratta di una delle molte soluzioni a disposizione della coppia, la quale per inclinazioni individuali potrebbe anche avere atteggiamenti molto diversi nei confronti di questa discussione. Potrebbero esserci dei trascorsi e dei precedenti che possono andare ad inficiare la risoluzione pacifica di un problema in apparenza semplice. Insomma, basta davvero poco per far saltare il banco anche nel negoziato più semplice, ed è per questo che trovare una soluzione di comune accordo è un’arte.

I problemi nella negoziazione

Negoziare nella vita di coppia significa porsi nel giusto spirito e nel giusto atteggiamento per ottenere un accordo che possa accontentare entrambi. Questo significa che è molto importante:

Evitare di imporre il proprio parere o punto di vista, ponendosi con un atteggiamento competitivo e talvolta aggressivo nei confronti del partner per ottenere ciò che vogliamo.

o punto di vista, ponendosi con un atteggiamento competitivo e talvolta aggressivo nei confronti del partner per ottenere ciò che vogliamo. Evitare al tempo stesso di essere eccessivamente accomodanti, con il solo obiettivo di compiacere l’altro membro della coppia e andando così ad annullare i propri bisogni.

Se da una parte l’atteggiamento impositivo può risultare tossico e, nel peggiore dei casi, dispotico, quello accomodante evidenzia un chiaro bisogno di quieto vivere. Evitare ogni conflitto e ogni discussione è tanto sbagliato quanto cercare problemi ad ogni piè sospinto. Le negoziazioni possono essere fastidiose, faticose e a volte possono essere interpretate come una minaccia alla quotidianità.

Voler raggiungere un accordo, tuttavia, è più che legittimo, e in una coppia ben assortita non dovrebbe costituire quasi mai un grosso problema di gusti troppo differenti tra loro. Comprendere le esigenze, le preoccupazioni e i desideri di chi abbiamo accanto è il primo passo per una convivenza felice. Ciò detto, però, è molto importante che si tenga in altrettanta considerazione il proprio personale parere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

La noia nella coppia è invitabile, ma non è per forza un male: ecco perché

Il senso del compromesso

Quando di fa un compromesso, negoziare nella vita di coppia comporta una rinuncia. Hai capito bene: il compromesso fa sì che entrambe le parti rinuncino a qualcosa per ottenere una soluzione di mezzo, fatta per accontentare entrambi e al tempo stesso, specie nelle coppie competitive, lasciare una sorta di amaro in bocca. Il compromesso, anche quello esercitato bene, è una scelta che lascia sempre il dubbio in entrambe le parti di aver rinunciato o ceduto terreno più di quanto non l’abbia fatto l’altra parte.

Chiarire i propri desideri e fare sì che i propri bisogni siano trasparenti è solo uno dei tanti step necessari alla coppia per vivere meglio. Solo così è davvero possibile individuare il compromesso giusto per far sentire soddisfatti tutti, e non per lasciare una sensazione di “sconfitta” che, in una decisione comune, non si dovrebbe mai provare. Specialmente in una scelta di coppia!

Ecco qualche consiglio importante per imparare a negoziare:

Ascoltare in maniera attiva. Ascoltare e leggere tra le righe sono soft skill fondamentali per vivere meglio le proprie relazioni.

Accettare un certo grado di flessibilità nelle proprie decisioni è il primo passo per non rimanerne amaramente delusi quando viene presa una decisione su una questione.

Avere il buonsenso di riconoscere i propri errori e i propri capricci.

Essere onesti e trasparenti, senza disfattismi o critiche gratuite.

Scegliere la via dell’affetto, e non quella del conflitto.