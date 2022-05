Q uel complimento sembra un insulto? Ti dà consigli non richiesti che minano la tua autostima? Si chiama negging, una tecnica di flirt studiata per far sentire fragile la vittima e farla cadere nella trappola d'amore

Essere single sembra essere più complicato del previsto, oltre a difendersi da narcisisti, manipolatori e traditori seriali ora c’è un altro fenomeno a cui fare caso: il negging. Rientra a tutti gli effetti tra le forme di manipolazione e viene praticato spesso nella fase del flirt. Di cosa si tratta? Hai mai avuto l’impressione che una persona ti stesse rivolgendo degli insulti o facendo delle critiche mascherate da complimenti?

L’idea non è quella di esporsi al 100% ma di celare il dubbio, instillare una insicurezza che rende la preda molto più vulnerabile e quindi manovrabile. Se la persona che ti sta scrivendo sull’app di dating, sui social o che sta uscendo con te fa affermazioni che vanno a minare l’autostima e ti fanno sentire instabile apri bene gli occhi: potrebbe trattarsi di negging.

Cos’è il Negging

Lo chiamano Negging o semplicemente Neg e sta diventando un tema chiacchieratissimo su Tik Tok, social network dove psicologi e coach portano avanti approfondimenti pensati per aumentare la consapevolezza. Soprattutto su app di dating viene utilizzato il negging come tecnica per fare conquiste. Se dovessimo definire questa pratica in poche parole potremmo dire che si tratta di insulti mascherati da finti complimenti.

Su Urban Dictionary viene definito testualmente <<insulti sottili volti a minare l’autostima femminile così che possa sentirsi più vulnerabile e quindi più facile da sedurre>>. Chi la pratica? Non solo manipolatori ma anche deboli che vogliono sentirsi più forti, rendendo più fragile la persona che hanno davanti. Insicuri che utilizzano il proprio fascino e la facciata di sicurezza con il solo scopo di vedere cadere la vittima nelle proprie mani.

Il gioco principale è quello di una manipolazione ambigua in cui non ci si espone mai del tutto ma si instilla il dubbio nella persona corteggiata che si sentirà criticata, denigrata e non abbastanza.

Esempi di negging

Per capire meglio cosa è il negging facciamo qualche esempio pratico, inquadrando anche le tipologie di frase che più spesso vengono usate in questi casi.

Un classico esempio di negging: quando la persona che lo pratico fa commenti sul piano estetico, paragonandoti alle sue ex mettendo in luce quelli che potrebbero essere i tuoi punti deboli. Se per esempio parla di quanto fossero magre, alte e sportive le ragazze con cui usciva ma dice che tu invece sembri così reale, attenzione sta per suonare forte l’allarme Neg.

Altro allarme neg? "A vederti sui social non avrei mai pensato fossi così intelligente". No, non è un complimento. Ti sta in realtà insultando e non lo sta facendo nemmeno con classe.

SOS Neg anche quando una persona che non ti conosce se ne esce con "Sei davvero splendida MA…" segue consiglio non richiesto.

Altri esempi? "Pensi davvero di indossarlo?"; "sei sicura di voler ordinare il dolce?".

Come riconoscere e smascherare le persone che fanno negging

Le persone che praticano negging sono subdole, sanno utilizzare molto bene le parole e infatti le vittime spesso si sentono minate nella loro sicurezza poco alla volta e solo dopo esserci cascate si accorgono della trappola in cui sono cadute. Un'altra abilità che spesso vantano le persone che fanno negging è proprio quella di riuscire a individuare il tipo di persona con cui possono permettersi di fare il loro gioco manipolatorio.

Sono quattro le caratteristiche principali di questa forma di manipolazione:

I complimenti sono ambigui, sono infatti insulti mascherati

Gli insulti diventano una domanda ma si percepisce il tono sarcastico

Danno consigli non richiesti in cui si celano insulti

Ti confrontano con altre persone

Come nasce il neg?

Secondo gli esperti, il neg si collega soprattutto alla mascolinità tossica e sembra infatti che la percentuale di negging più alta sia praticata proprio dal genere maschile verso quello femminile che risulta molto più sensibile a questo fenomeno. Alcuni love coach hanno persino parlato di negging come una delle forme di flirt più efficaci per conquistare una donna ma la verità è che in questo modo non si flirta, si punta semplicemente a manipolare l'altra persona minandone l’autostima.

C’è chi lo ha paragonato al gaslighting ma in realtà si tratta di due forme di manipolazione differenti: se il negging va a colpire l’autostima, il gaslighting manipola facendo pensare alla vittima di avere torto.

Come reagire al negging

Pensi di essere vittima di neg? Ecco cosa puoi fare per uscirne. Se hai sperimentato maggiore insicurezza da quando sei in contatto con una determinata persona, se pensi che stia minando la tua autostima e i suoi complimenti ora li vedi più come un insulto è probabile che il tuo flirt stia mettendo in pratica questa tecnica.

Cosa puoi fare? Smetti di interagirci. Sprecare energia per cercare di spiegar loro la situazione li metterà sulla difensiva e non ti farà ottenere niente di buono, addirittura molti mutano su una tecnica di gaslighting accusandoti di aver immaginato tutto. La soluzione migliore è quindi troncare i rapporti.

Non fraintendere, a tutti capita prima o poi di fare una battuta sarcastica andando un po’ troppo oltre ma riconosciamo i nostri errori e possiamo scusarci. Il neg è un comportamento reiterato nel tempo. Se ti senti umiliata, se pensi ti stia mancando di rispetto e se stai cambiando per cercare di compiacerlo riporta il focus su di te.

Non perdere tempo in discussioni inutili, esprimi ciò che senti e poi allontanati mettendo in chiaro che certi atteggiamenti non sono assolutamente tollerabili. Attenzione: l’escalation neg ti può portare ad isolarti dalla famiglia e dai tuoi amici poiché i casi di abuso emotivo possono avvenire anche davanti ad altre persone che assistono inermi alla situazione.

Metti a riparo il tuo cuore, meriti di essere amata e rispettata ma soprattutto corteggiata con dolcezza.