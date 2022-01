Tutti i motivi per cui stare soli è meglio che stare in una relazione tossica

R estare o andare (e farsi del bene)? A volte non è semplice decidere ma i motivi per scegliere di farlo sono davvero tanti. Ecco, quindi, perché stare soli è meglio che stare in una relazione tossica, sempre e comunque. Per il proprio bene e per quello delle proprie relazioni future

Continuare a stare insieme oppure no? Quante volte, nel vivere una relazione, ci siamo trovate di fronte a questa domanda senza magari trovare la giusta risposta o il coraggio necessario per affrontarla. E questo accade soprattutto quando, più o meno consapevolmente, si sta vivendo una relazione tossica. Un rapporto che non ha nulla a che vedere con l’amore e con tutto ciò che una relazione sana e appagante dovrebbe dare. Ma dal quale, troppo spesso, non si riesce a uscire. Il motivo?

La paura della solitudine, la poca comprensione di ciò che si sta vivendo, l’impossibilità di tirarsi fuori da un circolo vizioso consolidato. Insomma le ragioni possono essere tante e la soluzione una sola. Imparare a riconoscere i segnali che ci indicano che si sta vivendo una relazione tossica e uscirne. Capendo, una volta per tutte, che è molto meglio stare da sole piuttosto che restare ancorate a un rapporto che non dona amore e serenità. Ma come fare per riconoscere se una relazione non ci sta facendo bene e quali sono i motivi per cui, lo stare da sole, è la scelta migliore che si possa fare per se stesse e per le proprie relazioni future?

Come si riconosce una relazione tossica

Facile dire meglio stare da sole, un po’ meno capirne le ragioni e quando è il momento di farlo. In poche parole, come si fa a riconoscere una relazione tossica e a rendersi pienamente conto che la si sta vivendo? Si potrebbe dire, molto semplicemente, che una relazione è tossica quando non ci fa stare bene, quando non crea serenità. Quando ci rende infelici, impossibilitate ad esprimersi per quello che si è, in libertà, o quando non genera emozioni appaganti, di amore e stima.

Facile a dirsi, certo, ma forse non così tanto a prenderne atto. E il problema principale è uno solo, la capacità reale di rendersene conto e di ammetterlo, soprattutto a se stesse/i. Ecco perché risulta ancora più importante prestare attenzione ai segnali insisti in ogni rapporto e decidere, senza timore, di volerne fare a meno. Per il proprio bene e per darsi la possibilità di essere felici.

I segnali di una relazione tossica

Ma quali sono i segnali più comuni che ci indicano che la nostra relazione è tossica e che faremmo meglio a stare da sole?

Il primo, senza alcun dubbio, è la costante sensazione di infelicità, cosa che può portare ad avere grandi sbalzi di umore, problemi alimentari, una maggior tendenza alla depressione, ecc. Insomma, in un relazione tossica non si sta bene. Ma attenzione perché non è sempre così. A volte, infatti, i segnali non sono così chiari ed evidenti.

Chi vive una relazione tossica, infatti, si ritroverà spesso “vittima” di:

atteggiamenti possessivi da parte del partner, per esempio anche solo ricevendo mille messaggi per sapere dove siamo;

da parte del partner, per esempio anche solo ricevendo mille messaggi per sapere dove siamo; confronti anche poco carini con le ex fidanzate/i;

disparità nel rapporto stesso, per esempio su ciò che si può o no si può fare. E questo anche se avviene attraverso atteggiamenti apparentemente innocui, come il mettere il muso se per una volta si sta uscendo con le amiche invece che stare con lui/lei;

nel rapporto stesso, per esempio su ciò che si può o no si può fare. E questo anche se avviene attraverso atteggiamenti apparentemente innocui, come il mettere il muso se per una volta si sta uscendo con le amiche invece che stare con lui/lei; sbalzi di umore eccessivi e continuati solo per tenervi sempre sulla corda. Ovvero, una totale assenza di un equilibrio emozionale per obbligarvi a maggiori attenzioni;

eccessivi e continuati solo per tenervi sempre sulla corda. Ovvero, una totale assenza di un equilibrio emozionale per obbligarvi a maggiori attenzioni; ecc.

Insomma, tante piccole o grandi sfaccettature e comportamenti da cui è meglio allontanarsi, preferendo una relazione sana e appagante prima di tutto con se stesse.

Perché è meglio stare da sole

E i motivi per farlo sono davvero tanti, importanti e tutti rivolti al proprio benessere e crescita personale. Aspetti fondamentali per poter vivere serenamente, in modo pieno e appagante. Con consapevolezza e fiducia in voi stesse, nelle vostre capacità e scelte. E soprattutto libere di essere ciò che siete.

Meglio sole che mal accompagnate

Come recita un antico proverbio, meglio sole che mal accompagnate. Una frase tanto semplice e reale quando trascurata. A cosa serve, infatti, avere vicino una persona che non fa stare bene? A nulla. E questo vale per qualsiasi tipologia di relazione.

Ecco, allora che il vostro primo obiettivo deve essere questo, la vostra felicità. E non c’è nessunissima ragione (e nemmeno persona) per valga la pena rinunciarvi. Dopo tutto, nessuno vi rimborserà mai il tempo e la serenità persa!

Una relazione tossica non vi permette di crescere

O meglio, vi soffoca. Questo tipo di relazione, infatti agisce un po' come l’erba cattiva per le piante. Se ce n’è troppa e la si lascia prolificare, andrà a soffocare la pianta stessa, impedendole di crescere. Ecco, la stessa cosa accade a chi vive un rapporto poco sano.

Stare da sole, invece, vi permette di comprendervi meglio, di lavorare su voi stesse, sulle vostre emozioni e sulla vostra crescita personale. Elementi fondamentali per vivere a pieno e in modo consapevole con voi stesse e in ogni altra relazione futura. Senza rischiare di ricadere negli stessi errori.

Ciò che si “perde” genera nuovo spazio

Quando si sceglie di stare da sole piuttosto che restare in una relazione tossica (bravissime!), anche se forse non del tutto consapevolmente si sta facendo un gesto di vero amore verso di sé. Lasciando spazio a relazioni più sane e appaganti che quasi sicuramente si sono trascurate, e creandone di nuovo per ciò che verrà. Donandosi la possibilità più che lecita di riprendere contatti e una vita sociale più equilibrate.

Come se ci si stesse dicendo a livello inconscio che si, siamo pronte a far entrare qualcosa di buono nella nostra vita. E che c’è tutto il posto necessario per accoglierlo e farlo crescere.

Eliminare la violenza dalla vostra vita

Molto spesso non ci si rende conto (o lo si fa troppo tardi) che una relazione tossica porta con sé anche una buona dose di violenza. E questo non solo a livello estremo, con comportamenti aggressivi, sia fisici che verbali. Ma anche in quei piccoli atteggiamenti o frasi che, giorno dopo giorno, come una goccia che cade nello stesso punto, creano dei solchi nella propria autostima e nella percezione di sé. Rendendo chi li riceve più fragile, vulnerabile, e paradossalmente, incline a restare in questo mood negativo e tossico.

Restare sole e abbandonare un rapporto di questo tipo, vi permette di riprendere in mano la vostra vita, alimentando nuovamente la vostra autostima e consapevolezza, dimostrandovi forti, determinate e coraggiose.

Pronte a vivere una vita e dei rapporti nuovi e sereni. In cui sarete in grado di mettervi al primo posto, prendendovi cura di voi stesse/i, con amore e dedizione. E in cui saprete riconoscere le stesse qualità in chi vorrete avere a fianco, creando relazioni appaganti, sane e basate sull’amore e la stima, personale e reciproca.