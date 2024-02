A nche se hai una vita frenetica non dimenticare di essere una buona amica: ecco qualche ispirazione per continuare a esserlo sempre

Come essere un'amica migliore

Una vita frenetica, troppe cose da fare e poco tempo da dedicare... alla tua migliore amica! Spesso siamo così impegnate a correre di qua e di là che ci dimentichiamo delle persone che contano davvero per noi. E così terminano anche amicizie che duravano da anni che sia con litigate furiose oppure nel silenzio più totale.

Un vero peccato, visto che le amiche rappresentano un grande tesoro per tutte noi. Sono compagne e sorelle che ci hanno visto piangere, ridere a crepapelle, ci hanno sostenuto quando litigavamo col nostro ex e ci hanno visto ballare fino all’alba in quel locale sulla spiaggia. Un legame che ti porterai dietro per tutta la vita e che è fondamentale coltivare nel modo giusto. Come? Con alcuni semplici step e consigli che ti permetteranno di essere un’amica migliore (davvero) anche se la tua vita è frenetica e ti lascia poco tempo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

10 cose che devono esserci in un’amicizia sana

Dedicale del tempo

Ok, di sicuro hai tantissimi impegni e fin troppe cose da fare, ma per tenere in vita alcuni rapporti è essenziale mettere in campo impegno e costanza. Se è stato il caso a farti incontrare la tua amica, se vuoi che il tuo legame duri per sempre dovrete vedervi, parlarvi e trascorrere del tempo insieme. Sforzati di trovare un’occasione, anche un caffè o un aperitivo veloce, per farle capire quanto è importante per te. Settimana troppo piena? Chiamala oppure mandale un messaggio per farle sapere che la stai pensando e che non l’hai dimenticata.

Confidati

Magari avete discusso perché tu non hai mai tempo oppure sei pensierosa per altre ragioni, ma se vuoi essere davvero una buona amica impara a confidarti. Chiedere un parere, farsi delle confidenze, mostrare fiducia è essenziale per cementificare un’amicizia. Un legame vero esiste quando le persone si mettono davvero in gioco, senza nascondere nulla.

Ascoltala

Nel legame di amicizia ascoltiamo e veniamo ascoltati, ma soprattutto possiamo contare sull’altra persona. Cerca di supportare la tua amica, di essere partecipe delle sue scelte, delle sue paure e dei suoi dubbi. Non essere dura, ma dai semplicemente il tuo parere, cercando di essere empatica e di rispettare i sentimenti dell’altra persona.

Organizza attività

Le amicizie diventano più salde ogni volta che si vive un’esperienza insieme. Organizza attività con la tua amica, divertenti e formative. Non serve molto per ottenere dei risultati straordinari, da una visita al museo a una mostra, passando per un week end o un corso da seguire in coppia. L’importante è condividere e relazionarsi in un modo costruttivo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Questi sono i 4 modi infallibili per capire che un’amicizia è impossibile

Non evitare i conflitti

Quando c’è qualcosa che ti infastidisce spesso è più semplice attendere che l’arrabbiatura passi piuttosto che prendere di petto il problema. Certo, litigare con un’amica non piace a nessuno, ma se ignori sempre il problema prima o poi rischierai di scoppiare e di giungere ad un punto di non ritorno. Non tirarti indietro, ma affronta i problemi in modo maturo e calmo. Non dare per scontato che le cose andranno male: è una tua amica e ti ascolterà, vedrai.

Rispettala

Che si tratti di idee, di confidenze, di gusti oppure di scelte, impara a rispettare la tua amica. Riconoscile il suo diritto di esprimersi e di esser ciò che è, senza dover dare per forza dei giudizi. Rispettare significa prima di tutto accettare la particolarità e l’individualità degli altri.

Mantieni le promesse

Le hai promesso che vi vedrete al bar dopo l’ufficio oppure che ti prenderai cura del suo cane quando è in vacanza? Ricordati di rispettare le promesse che fai, mantenendo sempre la parola data. Se pensi di non poter portare avanti le tue promesse non farle! Solo così riuscirete a costruire un rapporto fatto di fiducia reciproca.

Usa l’empatia

A volte, soprattutto se entrambe siete molto impegnate, potrebbe capitare che la tua amica viva situazioni che sono molto lontane dalla tua realtà. Non farti prendere da panico e non dare giudizi affrettati, prova invece a usare l’arma dell’empatia. Ti servirà a metterti – letteralmente – nei suoi panni per comprendere cosa sta vivendo. Prova a mostrare compassione e aiutala a gestire i problemi che sta vivendo, liberandoti da ogni giudizio.

Assicurati di esserci quando serve

Non solo divertimento, le vere amiche si vedono soprattutto nel momento del bisogno. Dimostra alla tua amica che potrà sempre contare su di te e che sarai al suo fianco quando servirà. Anche se hai tanti impegni, anche se fai tardi in ufficio oppure devi correre da una parte all’altra della città, falle capire che se chiama tu arriverai! Potrebbe avere bisogno di qualche consiglio, di un supporto o semplicemente di un abbraccio. In ogni caso tu non tirarti indietro!

Supportala

A volte tutto ciò di cui un’amica ha bisogno è un abbraccio e un sostegno. Dunque fai sentire la tua amica supportata e dimostrale che sei lì per lei. Soprattutto se sta attraversando un periodo d cambiamenti aiutala a superare le sue paure e gli ostacoli con la certezza che resterai al suo fianco quando servirà.