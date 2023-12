Tutti i modi per accendere il desiderio sessuale

A ccendere il desiderio sessuale può essere un gioco da ragazzi se sai quali interruttori spingere: ti portiamo alla scoperta di quello che ancora non sai

Diversamente da quanto credono molti, il desiderio sessuale è qualcosa di complesso e ricco di sfumature. Non si tratta di un interruttore che si può spegnere e accendere a piacimento, ma di qualcosa che – piuttosto – dobbiamo imparare a conoscere e a governare. Parliamo infatti di un aspetto essenziale nell’esistenza di ognuno di noi, in grado di influenzare il rapporto con sé stessi – incidendo sull’autostima – e quello con gli altri.

Quando il desiderio sessuale diminuisce oppure non ci si sente desiderati sessualmente, si può provare un forte disagio. Un malessere che può compromettere la propria salute mentale e, con il tempo, anche le relazioni, e che non va assolutamente trascurato. Certo, nelle varie fasi dell’esistenza, a seconda di alcuni fattori e situazioni, il desiderio sessuale potrebbe subire un calo, per questo importante salvaguardarlo e imparare a gestirlo. A volte infatti bastano pochi semplici step per riaccendere la fiamma della passione e ritrovare la voglia di coccole (hot).

VEDI ANCHE

Lifestyle

Desiderio maschile e femminile: le vere differenze secondo la scienza sono queste

Uscite

Restare a casa, fra Netflix e divano, a volte è invitante, ma se vuoi riaccendere il desiderio sessuale prova a fare uno sforzo. Organizza una serata fuori che sia davvero speciale, prenotando un tavolo in un locale carino, comprando i biglietti per un concerto oppure uno spettacolo. Indossa qualcosa che ti faccia sentire terribilmente bella e divertiti a sedurre il tuo partner, magari fingendo che il vostro sia un primo appuntamento. Spesso basta davvero poco per accendere il desiderio sessuale e ritrovare la passione, ad esempio ricordandovi perché vi siete tanto piaciuti sin dall’inizio.

Racconta la tua eccitazione

Non c’è niente di meglio che condividere i propri desideri hot per accendere il desiderio sessuale. Svela ad alta voce cosa ti piace e non avere paura di condividere le tue idee piccanti. Questo ti renderà ancora più desiderabile e creerà quella chimica con il partner di cui hai bisogno. Inizia con un messaggio, mettendo a frutto le regole del sexting, poi prova a spingerti un po’ oltre, sperimentando qualcosa di più spicy. Ti permetterà di sciogliere il ghiaccio...e non solo!

Sorprendi il partner

Gesti audaci, situazioni estreme (ma non di disagio) e momenti super hot: per accendere il desiderio sessuale non c’è niente di meglio che l’effetto sorpresa! Per alzare la temperatura prova a usare la fantasia e non avere paura di osare. Ad esempio mentre è al telefono sfiora le sue parti intime, esibendo uno sguardo che lascia poco all’immaginazione, poi allontanati. Oppure, se hai voglia di provare qualcosa di super piccante, infila la mano sotto il tavolo mentre siete al ristorante o a una cena a casa di amici. Il fascino del proibito farà il resto e presto arriverete a desiderarvi ardentemente.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il desiderio erotico è più complesso di quel che pensiamo: ecco come riconoscerlo

Sperimentate (insieme)

La comunicazione, quando si parla di sesso, è essenziale, per questo è importantissimo imparare a esprimere i propri desideri sessuali senza paure o tabù. Racconta al partner cosa ti piace e cosa vorresti sotto le lenzuola, confessa i tuoi sogni erotici e invita l’altro a fare lo stesso. Parlando e raccontandovi alimenterete la fiamma della passione sino a generare un vero e proprio incendio!

Desidera il partner

Spesso ci dimentichiamo quanto il nostro stesso desiderio sia un afrodisiaco potentissimo. Tanto più ci sentiamo desiderati infatti tanto più proveremo passione. Dì all’altra persona quanto ti eccita e quanto ti piace fare sesso insieme, lasciati adulare, desiderare e conquistare. Questo gioco (che alcuni chiamano praise kink) si trasformerà presto in uno straordinario preliminare sessuale che vi farà vivere momenti super hot.

La complessità del desiderio erotico

Cosa determina il desiderio sessuale e perché è così complesso? Questo tema ha da sempre intrigato e affascinato tutta la comunità scientifica che ha cercato di dare una risposta a tante domande riguardo il desiderio erotico. Dietro un calo del desiderio – che può capitare in qualsiasi periodo dell’esistenza – spesso si nascondono ansia, stanchezza o stress, legati al lavoro, agli impegni quotidiani oppure a preoccupazioni. Problemi che tendono a ripercuotersi sulla sfera sessuale e sentimentale e che vanno affrontati in modo sistematico.

Il primo passo per aumentare la libido è quello di prendersi maggiormente cura di sé, cercando di seguire uno stile di vita sano, dal punto di vista fisico e mentale. Esercizio fisico, una dieta equilibrata e una buona qualità del sonno rappresentano la base da cui partire per cambiare le cose. A questi elementi si aggiungono attività utili per gestire lo stress come la meditazione e lo yoga, ma anche la capacità di coltivare la relazione con l’altro e prendersene cura. Impara a parlare in modo onesto e aperto delle tue esigenze, senza nessuna vergogna. Spesso infatti a frenarci non sono altro che tabù e schemi imposti dalla società che ci impediscono di sentirci liberi e di goderci appieno la sessualità. Sperimenta la possibilità di vivere un legame che sia sincero, intimo e consapevole con l’altro.