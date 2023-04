L a manipolazione è una tecnica sottile che può infiltrarsi ovunque, anche quando si parla di sesso. Ti aiutiamo a scoprire come difenderti

I comportamenti manipolatori possono esistere anche nel sesso? La risposta – purtroppo – è sì. La manipolazione infatti non conosce confini e può raggiungerti anche sotto le lenzuola. Come? Attraverso alcune pratiche che sono volte a minare la tua autostima e far sì che il potere e il controllo della relazione finisca nelle mani di qualcun altro.

Si tratta di una pratica sottile e difficile da individuare, soprattutto se non hai gli strumenti giusti a disposizione. Niente paura però, ti aiutiamo noi a comprendere se quel piccolo dubbio che hai sul tuo partner è giusto e se stai subendo una manipolazione.

Cos’è la manipolazione nel sesso

Come avviene la manipolazione nel sesso? Solitamente si realizza con finti complimenti che in realtà sono degli insulti. Delle critiche che ti vengono presentate come delle frasi dette senza pensarci, ma che in realtà non fanno altro che mettere in dubbio la tua fiducia e consentono all’altro di controllarti.

In sostanza la manipolazione avviene con degli insulti sottili e mascherati che minano la tua autostima, facendoti sentire vulnerabile. Si tratta di un vero e proprio abuso emotivo e di una tecnica passivo-aggressiva che dovresti riconoscere ed evitare.

Come avviene

Solitamente la manipolazione nel sesso viene utilizzata da chi vuole solamente divertirsi e non impegnarsi. Sfrutta queste tecniche per confondere le idee di chi ha di fronte e ingannarlo, senza svelare le sue intenzioni reali. Sceglie dunque di non giocare a carte scoperte, ma desidera esclusivamente avere il controllo su di te per fare ciò che desidera senza conseguenze o il rischio di ricevere un “no”.

Come avviene? L’altra persona durante i vostri incontri pronuncia delle frasi che nascondono un sottofondo di critica. Attenzione: si tratta di critiche sottili e ambigue, studiate per abbassare l’autostima e metterti in dubbio. Ovviamente se una persona con cui hai un legame e con cui ti ritrovi sotto le lenzuola ti insultasse apertamente con molta probabilità chiuderesti immediatamente la relazione. La pericolosità della manipolazione sta proprio nel fatto che gli insulti sono velati e spesso vengono “travestiti” da semplici complimenti.

Alcuni esempio? Ad esempio lui/lei ti dice: “Di solito preferisco le persone in forma e allenate, ma anche tu mi piaci comunque!”, “Adoro il fatto che non ti interessa di essere trasandata e poco curata, fai bene!”. E ancora: “Non fai alcuno sport vero? Si vede!”, “Tu e il tuo ex non avevate molti rapporti, giusto? Si percepisce che non hai esperienza a letto!”.

Come potrai notare sono tutte frasi in cui l’interlocutore finge di fare un complimento o di dire qualcosa di apparentemente inoffensivo, ma in realtà sta semplicemente veicolando una critica. Il suo scopo? Spingerti a non credere più in te stessa.

Come riconoscere la manipolazione nel sesso

Come tutte le forme di manipolazione, anche quella che avviene nel sesso è difficile da svelare e percepire e la sua pericolosità sta proprio in questo. Ma esistono alcuni piccoli segnali che dovrebbero metterti in allarme e spingerti a considerare meglio e con più attenzione il comportamento del tuo partner.

Il primo segnale riguarda il modo in cui questa persona ti fa dei complimenti. Potrebbe dirti che gli piaci, che sei bellissima o che si trova bene con te, ma non lo fa. O, per meglio dire, ci aggiunge sempre un “ma”, dunque qualche cosa che non va e che non fa altro che farti sentire terribilmente imperfetta. Non c’è alcuna volontà di conquistarti o di farti stare bene, ma solo il desiderio di abbassare la tua autostima.

Non solo, se sveli di essere turbata o infastidita dalle tue parole ti risponderà che stava solo scherzando e che hai capito male tu. Insomma, ti dà della persona poco ironica. In questi casi però l’ironia non c’entra niente, si tratta di una manipolazione vera e propria e tu hai il diritto di ribellarti. Anche se l’altro continua a dirti che non sai stare allo scherzo e che ti arrabbi per una battuta.

I pericoli della manipolazione

Chi utilizza la manipolazione nel sesso lo fa perché nasconde una forte insicurezza e la volontà di controllare chi ha di fronte. Purtroppo cadere in questa trappola è fin troppo semplice. Frasi come “Sei bella, ma dovresti allenarti”, “Con te mi trovo bene, ma ho avuto ragazze migliori” non fanno altro che farti sentire “imperfetta”. Ti spingono a considerare secondarie le tue necessità e a pensare che tu non possa chiedere nulla al partner se non ciò che vorrà concederti. Quando l’autostima è basse siamo convinti – erroneamente – di non essere meritevoli, dunque tendiamo ad accontentarci. Il pericolo è quello di restare incastrata in una relazione che non fa per te e in un legame in cui sei costretta ad accontentarti delle briciole.

Uscirne si può!

Affrontare un manipolatore non è semplice, ma puoi riuscirci! Il primo step sta nel riuscire a percepire la manipolazione e la sua pericolosità. Prendere consapevolezza di ciò che sta accadendo è essenziale per uscirne e allontanarsi da una persona che, con il tempo, potrebbe rivelarsi tossica. Prova invece a lavorare su te stessa, alimentando la tua autostima e la consapevolezza che meriti molto di più di un amore così.