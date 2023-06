I l ludus love, o il ludus, è una forma di amore ai primi stati embrionali. Un momento speciale e solitamente transitorio – da cui si approfondisce o si scivola fuori – in cui l’amore è fine a se stesso, e manca ancora del peso della progettualità

Hai mai sentito parlare del ludus love, o più semplicemente del ludus? Si tratta di uno stadio iniziale dell’amore dove, per l’appunto, tutto è ancora un gioco, o comunque presenta connotazioni di leggerezza e giocosità.

Pensi di trovarti in una relazione incastrata nel ludus? Vorresti portare più serietà nel tuo rapporto, o far durare questo stato di grazia il più a lungo possibile? Per capirlo devi saperlo riconoscere, e noi ti forniamo tutti gli strumenti.

Come funziona il ludus love?

Il ludus love è uno dei tipi di amore descritto dagli antichi greci dove la parola ludus, dal latino, può essere tradotta in “gioco”. Presenta connotazioni vivaci, ha lo stile tipico del flirt e spesso di manifesta quando una storia è alle prime armi, e ci si sta soprattutto dando lo spazio per conoscersi.

L’amore giocoso è leggero per definizione, non esita a preferire il divertimento all’impegno, e l’esplorazione al consolidamento delle fondamenta insieme. In altre parole, il ludus è bello perché manca di un aspetto fondamentale di quello che diventerà l’amore in un futuro prossimo: non vi è progettualità. Senza progetti manca il futuro, e l’amore può bastare a se stesso, in qualche modo, essendo felice semplicemente di essere. Senza aspettative, o obiettivi a venire.

Secondo alcuni esperti di relazioni, la traduzione di “ludus” la dice lunga su questa fase dell’amore. Cattura la giocosità e la gioia del momento, e include anche la possibilità di fare giochi che normalmente nell’amore non sono previsti. Insomma: non è tutto oro quello che luccica, e il ludus può avere i suoi aspetti negativi così come quelli positivi.

Se da una parte è un amore che non si prende troppo sul serio, e dunque è felice di essere così com’è, dall’altra è un’inclinazione che può portare la coppia ad allontanarsi. Quando si acquisisce un gusto particolare per la giocosità, si finisce per ricercarla in tutte le relazioni, e poco importa se ci si allontana da un partner per finire tra le braccia di un altro. Del resto, anche questo è parte della giocosità descritta: la mancanza di progetti alleggerisce il sentimento, ma crea anche meno responsabilità.

Il ludus love può evolvere?

Secondo la maggioranza degli esperti la risposta è sì, il ludus love può evolvere e trasformarsi in una relazione sana e duratura con tutte le prerogative e le caratteristiche per durare nel tempo. A patto però che entrambe le parti della storia siano disposte a uscire dalla fase giocosa per formulare piani futuri insieme, e creare aspettative e prospettive di coppia.

A livello ideale, una parte della relazione dovrebbe sempre rimanere nella fase ludus, mentre il resto del rapporto dovrebbe evolversi verso l’amore pragmatico e fatto di piani futuri – senza tuttavia rinunciare ad attimi di fondamentale leggerezza reciproca.

Come capire se stai vivendo il ludus love

Ci sono alcuni segnali importanti che quello che stai vivendo è un amore giocoso, e non uno pragmatico. Qualche esempio:

Trascorrere del tempo con il partner ti fa venire le farfalle allo stomaco.

Sebbene stare insieme alla dolce metà sia sempre un evento piacevole, quando si vive nel ludus quella sensazione di “vertigine”, quel senso di brivido che si prova accanto a una persona speciale, è particolarmente accentuato. È una specie di euforia che si sperimenta quando ci si nutre a vicenda della rispettiva energia. Non è una sensazione destinata a durare, ma è sempre molto piacevole da provare.

Parole d’ordine: flirt e leggerezza.

Il ludus prevede una grande quantità di flirt, e da qui la scelta di chiamarlo proprio amore giocoso. In una relazione giocosa si trae beneficio dalla novità e dalla bellezza della leggerezza.

Non hai ancora fatto progetti.

Molte persone scappano a gambe levate quando nell’aria si alza un vago sentore di progettualità. Vacanze insieme? Vuol dire che ad agosto saremo ancora qui, noi due? Questo semplice pensiero potrebbe essere sufficiente a far scappare un irriducibile del ludus. Figurarsi dunque i progetti di vita più consolidati!

Non ti senti di essere veramente te stessa al 100%.

Quando si sperimenta con il ludus si gioca sempre a carte coperte. In amore le carte coperte possono portare eccitazione e brivido, ma non a un approfondimento della relazione. Dare la migliore impressione di sé non significa essere se stessi: significa solo aver studiato il modo perfetto per presentarsi al partner. Ma il tuo vero io verrà fuori.

Cosa fare se sei in un amore ludus?

Se ti stai facendo questa domanda, probabilmente senti uno di questi bisogni: non vuoi che questo momento finisca, oppure desideri costruire il tuo futuro insieme alla persona che hai accanto. Indipendentemente dalla tua scelta e dalla tua personale decisione, dovrai essere in grado di goderti il momento – ce ne sono pochi di così belli! – e al tempo stesso domandarti, con serietà, ciò che vuoi davvero per te.

Chi desidera mantenere il suo stato di grazia dovrebbe domandarsi cosa vuole l’altra persona, ed mantenere una certa trasparenza. Allo stesso modo, chi sceglie di costruire dev’essere certo di avere accanto una persona disposta a fare lo stesso!