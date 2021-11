Favorisce la complicità nella coppia, amplifica l'orgasmo femminile e diventa un sex toy a tutti gli effetti: il lubrificante può davvero cambiare in meglio la vita sessuale

L'orgasmo è sempre sotto la lente d'ingrandimento, soprattutto quello femminile. Parte giudicata imprescindibile dalla soddisfazione sessuale, l'orgasmo è spesso sopravvalutato a discapito della qualità della relazione sessuale nel suo insieme.

Ovvero, ormai sappiamo che ci sono diversi modi per provare piacere e non tutti "culminano" con un orgasmo vero e proprio. Ciò a cui la coppia dovrebbe puntare, dunque, è un grado di soddisfazione e di appagamento durante il sesso che sia più ampio rispetto al semplice orgasmo.

Esistono molti "aiuti" per la coppia, in tal senso. Uno di questi è il lubrificante. Il lubrificante diventa, quindi, un alleato non più soltanto della donna, ma della coppia. Il piacere, infatti, è una questione di coppia che deve essere vissuta senza ansie né fretta. Anche la scelta del tipo di lubrificante, per esempio, si può e si dovrebbe fare in due.

Il miglior lubrificante per i tuoi rapporti

In commercio sono ormai disponibili numerosi tipi di lubrificanti, per ogni desiderio ed esigenza. Esistono lubrificanti a base acquosa e dispositivi lubrificanti a base di silicone.

Il lubrificanti a base di acqua sono i più diffusi: sicuri a contatto con il preservativo e generalmente con quasi tutti i tipi di sex toys (verificare la compatibilità dei materiali), non macchiano e sono, appunto, idrosolubili: meglio evitare perciò di usarli durante i rapporti in acqua (piscina, mare, doccia...).

I lubrificanti a base siliconica sono invece ideali per il sesso in acqua e hanno maggior potere lubrificante.

Ciò che è certo è che il lubrificante ormai viene considerato alla stregua di un giocattolo erotico, in grado di amplificare sensibilmente la complicità di coppia. Presente nelle varianti aromatizzate (per rendere il sesso orale ancora più stuzzicante), con applicatore o addirittura vegan, il lubrificante è diventato anche un accessorio da borsetta. Per giocare e sperimentare, sia insieme al partner sia nell'autoerotismo.

Non sai da che parte cominciare? Ecco qualche consiglio!

Il lubrificante migliora il sesso: lo dice la scienza

Tornando alla questione dell'orgasmo, è proprio vero che l'uso del lubrificante può agevolarlo in modo marcato? Pare proprio di sì e a dimostrarlo è persino uno studio.

La ricerca è stata condotta da un'équipe del Center For Sexual Health Promotion della Indiana University e ha preso in considerazione un ampio campione di donne di età compresa tra i 18 e i 68 anni. I dati finali relativi a questo studio hanno dimostrato che il lubrificante è davvero un amico dell'orgasmo della coppia, sia femminile sia maschile.

Dal punto di vista prettamente femminile, ben il 70% delle donne ha affermato di aver provato più piacere con l'uso del lubrificante mentre il 60% dello stesso campione ha ribadito il ruolo positivo del lubrificante anche nell'autoerotismo. Ma c'è di più: il 30% delle donne intervistate ha ammesso di usare il lubrificante come vero e proprio sex toy di coppia, per favorire il gioco e il divertimento a due. Migliorando, così, la relazione.

Quando usarlo

Il problema della scarsa lubrificazione femminile può dipendere da diversi fattori. Non sempre, infatti, una lubrificazione vaginale insufficiente può essere ascritta a mancanza di attrazione sessuale o di intesa tra i partner. Altre cause, piuttosto comuni, possono essere: infezioni, uso di determinati farmaci, menopausa e premenopausa, situazioni stressanti, utilizzo della pillola, sbalzi ormonali.