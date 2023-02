I l linguaggio del corpo può davvero rivelare il nostro interesse e la nostra voglia di sedurre? Certo che sì! Ecco come

Sguardi, gesti, postura, pelle che si sfiora, tono di voce che cambia: l’arte della seduzione coinvolge tutti in sensi rivelando nel linguaggio del corpo una serie di segnali non verbali attraverso i quali però comunichiamo tutto il nostro potere seduttivo. Come si seduce usando il linguaggio del corpo? Il nostro inconscio lo sa bene e la parte più istintiva e profonda del nostro io è molto abile in quest’arte così affascinante e intrigante.

Muoversi in sincronia, cercare di essere nel medesimo campo visivo della persona che vogliamo attrarre, inclinare la testa in un certo modo o adottare una particolare postura del corpo, sono tutti chiari segnali di seduzione che fanno del linguaggio del corpo una vera e propria mappa di indicatori specifici del nostro interesse verso una determinata persona e del nostro desiderio di catalizzare la sua attenzione nei nostri confronti. Ecco come si seduce usando il linguaggio del corpo e quali sono i segnali maggiormente rivelatori.

Stabilire un contatto visivo

Partiamo da un presupposto di base. Il linguaggio del corpo spesso non può essere controllato. Alcuni dettagli più o meno palesi relativi a gesti, cenni del capo, postura, inclinazioni, movimenti lenti o repentini, sono del tutto naturali e li mettiamo in campo senza nemmeno accorgercene. E nella sfera seduttiva succede proprio questo. Quando siamo interessate a un potenziale partner riveliamo attraverso il nostro corpo una serie di indicatori che non sono altro che richiami seduttivi.

La nostra voglia di attrarre si palesa sin dall’inizio, con un semplice contatto visivo. Si tratta di un piccolo gesto, naturale, spontaneo eppure così potente e attrattivo. Stabilire un contatto visivo con la persona che ci attrae e accompagnarlo da un sorriso sincero e naturale è il primo imprescindibile tassello dell’arte della seduzione. Ma, badate bene, non si tratta di fissare lo sguardo sulla persona che ci piace. Si tratta di guardare l’orizzonte e di tanto in tanto ritornare con lo sguardo alla persona che ci attrae. Una volta stabilito il contatto visivo, l’arte della seduzione può cominciare.

Assumere una postura rilassata

Ci siamo! Abbiamo stabilito il contatto visivo e vogliamo entrare in sintonia con colui o colei che ha attirato così tanto la nostra attenzione. Bene, allora non sottovalutiamo il linguaggio del corpo relativo alla nostra postura. Avete mai sentito parlare di cinesica? Si tratta della scienza che studia, analizza e interpreta i comportamenti non verbali associati proprio alla postura e ai relativi gesti. Un campo d’indagine molto ampio che ha dimostrato come alcune specifiche posture si rivelino come un chiaro segnale di apertura o chiusura verso ciò che ci circonda.

Uno dei segnali più semplici da decodificare? Le braccia conserte! Se qualcuno vi interessa e volete iniziare una conversazione evitate di assumere questa postura. Le braccia conserte mettono un muro tra noi e la persona che vogliamo conquistare. Danno l’idea di distacco, di freddezza e potrebbero significare che inconsciamente quella persona non ci piace poi così tanto. Se il vostro interesse è sincero e volete dare una chance alla conoscenza, assumete una postura rilassata, non incrociate le braccia e orientate il vostro corpo verso l’altra persona, magari inclinandolo leggermente in avanti. Sarà un chiaro segnale di interesse e propensione alla conoscenza.

Mordere il labbro inferiore

Avete presente quando siamo in procinto di dover sostenere un esame ostico e iniziamo a mordere con nervosismo le labbra? Ecco non è questo il segnale di cui stiamo parlando. Le labbra sono centrali nel gioco della seduzione e morderle indica attrazione. Ma attenzione, non si tratta di farlo in maniera aggressiva o mostrando i denti. Farlo in questo modo non indica interesse, indica aggressività, nervosismo e talvolta ansia.

Il segnale di interesse legato alle labbra si palesa invece nel mordicchiare in maniera delicata e sporadica il labbro inferiore. Un discorso analogo vale per il gesto della lingua che passa sulle labbra. Se il gesto è rapido allora non si tratta di un segnale di seduzione, ma di un dettaglio che rivela tensione. Se invece il passaggio della lingua avviene in maniera più lenta allora ci troviamo di fronte a un chiaro segno che indica la voglia di sedurre.

Giocare con i capelli

Alzi la mano chi non l’ha mai fatto! I capelli rappresentano una potente arma di seduzione e attrazione e noi ne siamo consapevoli. Per questo amiamo passare le dita tra di loro, sciogliere code di cavallo al momento giusto e arricciare quella ciocca laterale in grado di far letteralmente impazzire la persona che abbiamo di fronte. Un gesto inconscio che chi ha voglia di sedurre fa con i propri capelli è quello di spostarli mettendo in mostra il collo.

Che significato ha? Il collo mostrato soprattutto nella sua parte laterale, può indicare il desiderio di mettersi a nudo, di accettare il rischio di diventare vulnerabili e di lanciare una freccia di seduzione pura in grado di attrarre un potenziale partner in maniera molto potente.