N on è impossibile e anzi è fondamentale: liberare la mente per il sesso è imprescindibile per rapporti appaganti e per momenti carichi sia di passione che di soddisfazione. Ecco come fare

Fare l'amore è meraviglioso: le sensazioni di un incontro sessuale sono stimolanti, eccitanti e si concludono con una scarica di piacere straordinaria. Eppure, per alcune di noi liberare la mente per il sesso è tutto fuorché facile. Così prima di un incontro la mente gioca brutti scherzi e potremmo andare incontro ad ansie e paure non trascurabili. Come possiamo fare per rimediare?

Gestisci le aspettative

Partiamo da quelle che sono le prime responsabili di una "mente affollata" durante il sesso: le aspettative. E no, non parliamo di quelle che riguardano ciò che farà il partner prima e durante l'amplesso, ma di quelle che inevitabilmente abbiamo su noi stesse. Non occorre conoscere tutte le posizioni del kamasutra o agire come la più esperta delle pornostar: il sesso è un'esperienza appagante e meravigliosa che prima di ogni cosa richiede tranquillità e naturalezza.

Non serve neanche preoccuparsi di quando si raggiunge l'orgasmo né di non essere abbastanza brave a fare qualcosa: tutti questi pensieri non solo sono deleteri, ma rendono il momento molto teso, meno fluido e carico di ansie e nervosismo. Se è in vista di un incontro romantico, dunque, pensiamo solo al fatto che la persona con cui ci vedremo è interessata a passare delle ore di passione con noi. Il resto verrà da sè, senza necessariamente rincorrere la perfezione o doverci forzare a essere qualcosa che non siamo.

Comunica, condividi, gioca

Altra cosa importantissima: oltre alla gestione delle aspettative, se intendiamo fare sesso con la mente libera, con serenità e tranquillità, la prima cosa da fare è comunicare. Sia che il partner sia una persona con cui abbiamo una lunga relazione romantica sia che sia un amico "con benefici", la comunicazione è essenziale per evitare (a entrambe le parti) l'ansia da prestazione.

Per mezzo della comunicazione possiamo scoprire se la persona con cui andremo a letto condivide i nostri desideri sessuali, se ha delle preferenze e, soprattutto, possiamo trasmettere e chiarire le nostre. Comunicare significa condividere i propri pensieri, accettare eventuali limiti e, soprattutto, avere una parte attiva nell'amplesso. Infatti, c'è chi vive il sesso da "osservatore", vivendo il momento in modo passionale, sì, ma preoccupandosi di ogni singola cosa che non è stata chiarita in precedenza.

Parlare di tutto, di ogni bisogno e desiderio, invece, fa vivere il momento e non lascia margine a dubbi e incertezze. In più, è un modo per farci diventare più curiose e giocose, prendendo coscienza del fatto che avere un rapporto sessuale è il modo migliore per esplorare il corpo dell'altro divertendosi e stuzzicando.

Assicurati di avere tutto il tempo necessario

Se nonostante tutte le buone intenzioni liberare la mente per il sesso vi risulta comunque difficile, provate a riconsiderare il fattore tempo. Se nelle ultime settimane avete avuto lo spazio solo per incontri veloci, forse è il momento di fermarvi un attimo e cominciare a chiedervi se, invece, non sarebbe meglio avere un momento monto più lungo per dedicarvi al partner.

Attenzione, non c'è niente di sbagliato in una sveltina e per certi versi può anche risultare molto più eccitante, ma la verità è che per rilassarsi e liberare la mente non servono i minuti contati. Tu e il tuo partner dovreste avere il modo di esplorarvi, di scoprirvi, di capire cosa vi fa stare bene. Il tempo è il principale alleato della comunicazione, perché è grazie a momenti intimi più lunghi e non frettolosi che si può effettivamente mettere in pratica ciò che si è detto (e persino capire se c'è qualcosa che non piace tanto come si pensava).

Il fatto di avere rapporti brevi, affrettati, in tempi ritagliati, può anche impedirti di raggiungere l'orgasmo, cosa che può contribuire a scatenare altri pensieri negativi e, appunto, a rendere difficile liberare la mente prima di un rapporto. Concedetevi notti (o giorni) per voi: ogni singola ora vi aiuterà a guadagnare maggiore sicurezza e tranquillità.

Esplora il tuo corpo

Infine, eccoci a un argomento importantissimo: se volete liberare la mente per il sesso dovete necessariamente esplorare il vostro corpo e concedervi dei momenti tutti per voi. Sì, stiamo parlando proprio di masturbazione e di tutte le tecniche di autoerotismo che vi porteranno a raggiungere l'orgasmo in solitaria: questi momenti sono essenziali per capire cosa vi conduce all'orgasmo e quali sono le cose che più vi eccitano.

Una buona regola è quella di esplorare il nostro corpo come se non ci fossimo mai toccati prima, dando spazio non solo alle zone erogene ma anche a quelle aree che non associamo necessariamente al piacere. Mentre lo si fa, è bene cercare di prendere mentalmente nota di come ci si sente mentre quella parte viene toccata o stimolata e sarebbe anche bene non raggiungere subito l'orgasmo, dando più spazio a ciò che sentiamo.

La masturbazione e la conoscenza di ciò che ci eccita ci rende molto più consapevoli e allontana ansie, paure e insicurezze, liberando la mente per il sesso e regalandoci esperienze complete e appaganti.