Bisogna lasciare andare chi non ci ritiene importanti: impariamo a farlo così

S aper lasciare andare chi non ci apprezza è difficile. Tuttavia queste relazioni possono essere tossiche ed è importante imparare a lasciarcele alle spalle

È capitato a tutti di ritrovarsi in una relazione, di amore o amicizia, in cui non l'altro non ci ha fatto sentire importanti e apprezzati; a volte capita persino con i familiari, e ovviamente la questione si fa più complessa e le conseguenze più profonde. Tuttavia, per quanto possa essere molto difficile lasciare andare chi non ci ritiene importanti, a volte è necessario; questo tipo di rapporti per così dire a senso unico possono avere un impatto gravoso sulla nostra sfera emotiva, sfociando addirittura in bassa autostima, sentimenti di solitudine e persino episodi depressivi.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come accettare che l’ex è andato avanti e lasciarlo finalmente andare

Imparare a lasciare andare chi non ci ritiene importanti

In una relazione, quale che sia la natura - dall'amicizia, all'amore, alla famiglia, è normale dare e ricevere amore e attenzioni, sentirci apprezzati e al sicuro.

A volte però si rischia di rimanere intrappolati in rapporti poco sani ed equilibrati; che sia il classico narcisista, un familiare passivo-aggressivo, un'amica che se ne approfitta e non c'è mai quando siamo noi ad avere bisogno di lei. Le casistiche sono praticamente infinite, ma il risultato è il medesimo: ci sentiamo frustrati, mai abbastanza, non apprezzati e rischiamo di iniziare a dubitare del nostro valore.

A volte questo tipo di comportamento da parte del partner sfocia nel breadcrumbing, un atteggiamento che ci fa credere che l'altro sia ancora interessato a noi, in base a sporadici momenti di attenzione che ci regala, senza però costruire nulla di serio.

Per evitare di sentirci così per colpa di qualcuno che non ci ama, dobbiamo imparare a lasciarci questo tipo di relazione alle spalle. Ecco come fare.

Come uscire da una relazione poco equilibrata

A prescindere dal tipo di rapporto, una relazione è poco equilibrata quando una delle due parti prende senza mai dare nulla in cambio a livello emotivo. Un partner o un amico che vogliono sempre essere al centro dell'attenzione e chiedono aiuto e supporto senza mai esserci quando siamo noi ad avere bisogno di loro non sarà la persona adatta con cui costruire un rapporto importante e basato sulla fiducia.

Saper lasciare andare chi non ci ritiene importanti è difficile ma non impossibile, basta seguire alcune semplici regole.

Accetta la verità, anche se fa male

Il primo step è sempre quello dell'accettazione della realtà; forse ci stiamo annullando per il nostro partner, per cercare di guadagnare il suo rispetto o il suo amore? A volte mentire a sé stessi è più facile. Far finta di non vedere che una relazione non fa per noi, invece che sapere lasciare andare chi non ci ritiene importanti sembra semplice ma sul lungo periodo porta solo tristezza e autocommiserazione.

Accettare che invece un rapporto ci sminuisce e non ci fa stare sereni è il primo passo per lasciarcelo alle spalle e aprire la porta e qualcosa di nuovo e più arricchente.

Datti il tempo di guarire

Soprattutto per i rapporti importanti, pensare di tagliare i ponti dall'oggi al domani senza soffrire è irrealistico. Bisogna invece partire dal presupposto che questo taglio netto sarà all'inizio complesso da affrontare, ma con il tempo diventerà più facile e finiremo con il sentirci meglio senza una relazione che chiedeva sempre, senza mai dare nulla in cambio.

Prendersi del tempo per guarire significa all'inizio accettare che la tristezza, la malinconia o la solitudine ci pervadano, senza lasciarsi travolgere; accettare questi sentimenti senza giudizi è sano e terapeutico. Poi pian piano ci si deve lasciare alle spalle queste emozioni, provando cose nuove, conoscendo persone diverse e fuori dal solito giro di amicizie fino a che il dolore rimarrà solo un lontano ricordo.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Questi sono i motivi per cui in amore non bisogna mai accontentarsi

Non prenderti tutte le colpe

Il rischio, in un rapporto con una persona narcisista, è quello di prendersi tutte le colpe e considerarsi gli unici responsabili del fallimento di un rapporto con qualcuno che ci sminuiva e non ci faceva sentire importanti.

Capita che ci si trova in questa situazione pensi che l'altro ci fa sentire così perché siamo noi a non essere all'altezza, a non essere abbastanza. Ma non è così. Bisogna invece riconoscere sempre il proprio valore e non lasciare che il giudizio dell'altro mini la nostra autostima.

Parlane con qualcuno

Parlare con un amico, un familiare o persino con un terapista aiuta a vedere la situazione con più lucidità e ad avere un parere oggettivo; questo può fare tutta la differenza del mondo quando siamo intrappolati in un rapporto con qualcuno che non ci fa sentire importanti o all'altezza delle sue aspettative.

Sapere che il problema non siamo noi permette di rimettere le cose nella giusta prospettiva e lasciare andare chi non ci ritiene importanti con più leggerezza.

Dare all'altro - che sia un fidanzato, un genitore o un amico - il potere di farci sentire da meno, poco importanti, intelligenti o di valore porta irrimediabilmente alla rottura del rapporto di fiducia che deve essere alla base di un rapporto così importante.

Sentirsi schiacciati dal giudizio dell'altro ha conseguenze potenzialmente devastanti sulla nostra salute emotiva e può portare anche a episodi di depressione e scarsa autostima.

Prendere le distanze da questo tipo di rapporti, anche se doloroso e impegnativo è l'unico modo per ricostruire l'amore verso noi stessi, l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità.