S ei in cerca di idee da mettere in pratica sotto le lenzuola? Ecco qualche spunto dal Kamasutra prendendo ispirazione dai 7 vizi capitali

Cosa succede quando il piacere viene declinato in funzione dello stato d'animo e delle situazioni in cui si trovano gli amanti? Con ogni probabilità il primo effetto è un bel po' di divertimento per entrambi.

E visto che siamo grandi fautori del sesso accompagnato dalla giocosità, oggi vi proponiamo una carrellata di posizioni kamasutra per fare sesso ispirate ai 7 vizi capitali.

Perché se il darsi piacere reciprocamente viene ancora spesso associato al concetto di "peccaminoso" o "vizioso" tanto vale riderci su. Se sei in cerca di idee da mettere subito in pratica continua a leggere e scegli il tuo "peccato" preferito.

Posizione della bilancia

Peccato: Invidia

Ecco una posizione comoda e alla portata di tutti, anche se richiede un po' di sforzo da parte della donna, che dopo essersi seduta sopra il suo partner dandogli la schiena deve occuparsi dei movimenti.

Pro: adatta al sesso veloce e improvviso, questa posizione è tonificante, l'angolo di penetrazione è particolare e potrebbe avere effetti interessanti sul punto G. Inoltre non è indispensabile essere nudi e nemmeno spogliarsi... una gonna ampia farà il suo dovere

.Contro: tonificante sì, ma anche piuttosto faticosa. Meglio avere muscoli delle cosce ben allenati.

Posizione dell'immersione

Peccato: Gola

"A gambe sollevate, gli offrite senza ritegno il vostro sesso, come fosse la vasca di una fontanella dove lui viene a lappare l'acqua fresca. E visto che è ben educato e servizievole, vi sostiene le natiche. Non vuole che vi stanchiate troppo per quello che verrà dopo."

Se si parla di gola non si può che virare sul sesso orale, da fare magari in una posizione un po' insolita come questa. Lei si appoggia sulle spalle mentre lei la solleva tenendole le natiche e lei circonda il collo di lui con le gambe.

Pro: nonostante la postura acrobatica, è più facile di quanto sembri e permette un grande abbandono.

Contro: potrebbe andarvi il sangue alla testa, ma d'altra parte è anche questo lo scopo...

Posizione dell'aratro

Peccato: Superbia

Una posizione apparentemente semplice ma che richiede parecchia flessibilità da parte di lei, ma in cambio assicura una penetrazione profonda e sensazioni coinvolgenti.

Posizione dell'unione dell'elefante

Peccato: Avarizia

Lei si stende a pancia in giù e lui si stende sopra di lei, al massimo lei può alzare verso l'alto il busto lavorando di addominali, magari sostenuta da lui e aiutandosi con le braccia. Minimo sforzo e massima resa per questa posizione, che richiede pochissimi movimenti

Pro: una posizione comoda, semplice ed efficace, che permette alle mani di arrivare nei punti giusti (seno, clitoride...)

Posizione della pecorina acrobatica

Peccato: Ira

Piccola variazione sulla classica posizione per fare sesso da dietro, perfetta per i momenti di passione improvvista e per quando si ha voglia di un intermezzo un po' animalesco.

Pro: posizione semplice e originale, è l'ideale se non vuoi più vederlo perché prima avevate litigato, "potete tenervi il broncio senza per questo dover rinunciare a un momento di estremo piacere".

Contro: non potrete guardarvi negli occhi se non rischiando il torcicollo

Posizione dell'altalena

Peccato: Lussuria

Ecco una posizione che dà tanta soddisfazione a entrambi, e basta un semplice punto d'appoggio come può essere banalmente il bordo del letto. Per dare libero sfogo alla lussuria però questa posizione va messa in pratica davanti a uno specchio: si tratta infatti di una posizione che permette di vedere molto bene tutti i dettagli della penetrazione: ottima per chi adora la stimolazione visiva.

La posizione del cucchiaio

Peccato: Accidia

Se parliamo di pigrizia nulla ci viene più incontro della classica posizione del cucchiaio: perfetta prima di andare a dormire, o come conclusione a una serata scoppiettante che vi ha già visti all'opera in un eventuale primo round, che però ha lasciato ancora un po' di voglia.

Pro: molto piacere con pochissimi movimenti.

Contro: il rischio di addormentarsi quando ancora si vorrebbe essere svegli.