Da sempre il sesso orale - o cunnilingus - è una delle pratiche sessuali preferite dalle donne ma chi ha detto che si debba farlo sempre e solo nel solito modo?

Le posizioni kamasutra per il sesso orale

Il sesso orale, se praticato bene e in totale relax mentale, è una enorme fonte di piacere per le donne e per gli uomini. Si può praticare durante i preliminari o in qualsiasi altro momento in maniera vicendevole, ed esattamente come accade per il rapporto completo, per renderlo più piacevole lo si può praticare in tante posizioni diverse.

Il Kamasutra è la soluzione perfetta per godersi i preliminari e provare piacere anche attraverso la stimolazione orale. Le posizioni sessuali del Kamasutra, infatti, permettono di raggiungere facilmente l’orgasmo e di sperimentare diversi modi per farlo.

Il partner può arrivare quindi ai punti più sensibili, che cambiano da donna a donna ma anche nelle diverse fasi della vita femminile. E si può anche modulare il tipo di stimolazione a seconda delle diverse reazioni e dei suggerimenti che la partner può dare in un ruolo di “dolce guida” attiva.

Sesso orale: le posizioni per aumentare il piacere

Sdraiati a cucchiaio, nel modo più romantico, in un 69 eroticamente stimolante. Oppure in posizioni più azzardate e mai provate prima. Addirittura acrobatiche, per i più allenati.

Sono ben 18 le varianti offerte dal Kamasutra per celebrare il sesso orale. Il manuale sanscrito del piacere si conferma un faro per chi desidera arrivare all’orgasmo in modi sempre diversi, sorprendendosi e sorprendendo il partner.

Non resta, dunque, che avventurarsi insieme tra le migliori posizioni del Kamasutra per il sesso orale. Prima di partire per questo eccitante viaggio, però, togli le briglie alla fantasia e rilassati!

La posizione del 69





Quando si parla di posizioni per il sesso orale quella che probabilmente ci viene subito in mente è la proverbiale posizione del 69.

Si tratta di una posizione molto intima e molto eccitante che permette a due partner di praticare sesso orale l'uno verso l'altro contemporaneamente. Ci si sdraia su un fianco l'uno di fronte all'altra, ma uno dei due è a testa in giù, in maniera tale da poter raggiungere con la bocca l'uno i genitali dell'altra. La variazione sul tema? Uno dei due si sdraia sulla schiena e l'altro si posiziona sopra.

Sebbene sia gettonatissima si tratta di una posizione che si ama o si odia. C'è chi la trova estremamente intima e coinvolgente, soprattutto perché stravolge la classica visione del sesso orale come gesto unicamente a beneficio di chi lo riceve, e permette di "dare e avere" nello stesso momento. Altri invece non la amano particolarmente perché non si sentono così multitasking e preferiscono fare una cosa alla volta. Senza dimenticare poi che per praticarla in modo comodo occorre che i due partner siano di statura simile.

Sex Tip - Lasciati andare: muovi il bacino seguendo i baci del tuo partner e indirizza dolcemente la sua lingua dove più ti piace, ondeggiando con i fianchi. Lui capirà come farti godere, senza bisogno di parole.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione della fiammiferaia

Accovacciata - non su un marciapiede ma su uno sgabellino vezzoso, sulle sue mani o sostenendoti da sola - lascia che la sua lingua, come un fiammifero, ti infiammi di piacere...

Sex tip - La scintilla potrebbe scattare ancora più in fretta se gli permetti di accarezzare il tuo lato B

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del cercatore

Lei cerca - innocente e maliziosa - dove sia l'origine di quel piacere che non può vedere ma solo sentire, mentre lui continua a cercare quel tesoro chiamato orgasmo. Il cunnilingus praticato da dietro, sebbene insolito, permette un tipo di stimolazione inedita, decisamente da profare.

Sex tip - Se permetti alle sensazioni di cercare tra i tuoi desideri, potresti scoprire che anche l'altro lato della medaglia ha un certo valore, in fatto di piacere.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione dell'umile servo





L'amore più tenero renderà il partner pronto ad accontentare qualsiasi desiderio e a ribaltare qualsiasi stereotipo (la posizione di lei è tipicamente maschile) in un abbraccio. In questa posizione lei è in piedi, meglio se con la schiena appoggiata al supporto di un muro, mentre lui - inginocchiato o accovacciato - le pratica cunnilingus.

Sex tip - Non avere paura i giocare la parte dell'uomo e di esprimere i tuoi desideri con libertà: usa le mani e le parole per guidarlo verso il tuo piacere.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del ponte





La posizione richiede flessibilità e solidità: se hai queste doti, come un ponte ti consentirà di arrivare a un piacere che sta oltre il mare (e la tua immaginazione).

Sex tip - Chiedi a lui di sostenerti la schiena con le mani; se vuoi amplificare l'orgasmo, lascia cadere la testa all'indietro quando stai per raggiungere l'apice.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione della dama





Come una nobile dama, lasciati coccolare dai baci del tuo amante e chiedigli di soddisfare ogni tuo capriccio...

Sex tip - Assieme ai baci, chiedigli di usare anche le dita per vezzeggiare le tue carni più nascoste.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione dell'ape regina





Ancora cunnilingus praticato da dietro, ma in una posizione che permette maggiore libertà d'azione. Lei si mette a quattro zampe sul letto, mentre lui è sotto di lei, in maniera tale che lei possa accovacciarsi letteralmente sul viso di lui.

Sex tip - Non startene con le mani in mano!

Kamasutra per il sesso orale: la posizione della barboncina





Vezzosa, maliziosa, distratta, lasciati annusare: l'istinto ti dirà cosa devi fare...

Sex tip - Sfrutta il potere erotico dei gemiti per accedere alla dimensione più selvaggia dell'eros. Questo potrebbe essere solo l'inizio.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione della cavallerizza





Sali in sella e i suoi baci inciteranno la tua corsa verso il piacere...

Sex tip - Non stare immobile, ma muoviti leggermente avanti e indietro, dando la giusta direzione ai suoi baci.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione dell'equilibrista





L'equilibrio è precario, un gioco di geometrie, ma permette di raggiungere una nuova dimensione del piacere...

Sex tip - Accarezzalo con i tuoi sensi, permettendogli di accoccolarsi proprio lì.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione della fonte





Il tuo piacere è la fonte della sua felicità: ecco il vero significato di "essere altruisti"...

Sex tip - Il miglior modo per ringraziare è ricambiare il favore.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del 69 raccolto





La classica posizione del 69 non è abbastanza se si vuol stare davvero vicini: meglio stringersi allora, rannicchiandosi un po'.

Sex tip - Approfitta della posizione - che non permette contatti molto profondi con lui, per concentrare le tue attenzioni sul glande e il frenulo, le parti più sensibili del pene.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione dello struzzo





A differenza dello struzzo, lui ha la testa non sotto la sabbia, ma tra le gambe di lei...

Sex tip - Se vorrai, sappi che il piacere del tuo compagno è a portata di mano...

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del pozzo





Lui si avvicina ad abbeverarsi dal sesso di lei, come un assetato in cerca di acqua...

Sex tip - Per stare più comoda, sistema un cuscino sotto la testa.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del trovatore





Il motto è: chi cerca, trova (il piacere).

Sex tip - Nulla vieta a lui di abbinare i baci alle carezze, anche profonde.

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del cuscino





Lui si accoccola tra le tue gambe socchiuse, appoggiando la testa su una delle tue cosce, abbracciando stretta-stretta l'altra e dispensando piacevoli baci.

Sex tip - E se mentre lui si dedica al tuo piacere, tu gli confidassi come ti piacerebbe farlo con lui, dopo?

Kamasutra per il sesso orale: la posizione del belvedere





Lui godrà di uno spettacolo mozzafiato, mentre tu non dovrai fare altro che rilassarti, e chiudere gli occhi...

Sex tip - Anche con gli occhi aperti, affacciata alla finestra, non è male...