La posizione del missionario, dove lui sta sopra, è la più classica e la più usata: permette un contatto insieme romantico e un po' selvaggio, ed è particolarmente adatta al piacere femminile

Quando si parla di Kamasutra e posizioni per fare sesso, probabilmente la cosidetta posizione del "missionario" è la più bistrattata. Fare l'amore distesi nel letto con lui sopra di lei in effetti è forse la modalità più scontata e più comunemente usata.

Proprio per questo potrebbe sembrare una posizione noiosa e poco stimolante, ma non è affatto così. Oltre a essere una posizione adatta praticamente a tutti e che può regalare sensazioni molto intense, si presta a numerose varianti. Andiamo a vederle.

Il missionario classico

Ecco La Posizione con lui sopra per eccellenza: il missionario. Spesso svilita perché considerata poco fantasiosa, monotona e noiosa, il missionario in realtà andrebbe rivalutato, soprattutto se si prendono dei piccoli accorgimenti: ad esempio quello di sistemare un cuscino sotto la schiena per allineare i genitali e ottenere così una penetrazione che stimola proprio i punti giusti, oppure di abbracciare il partner con le gambe.

E poi: il fatto che lui stia sopra non vuol dire che la donna debba stare immobile, anzi può giocare a contrarre la muscolatura della vagina, con effetti sorprendenti

Ti piacerà perché: se è un classico, ci sarà un motivo. Permette una penetrazione che è efficace per stimolare i punto G, e soprattutto per stimolare il clitoride grazie allo sfregamento dei corpi. E poi è emozionante: guardarsi negli occhi, baciarsi, sussurrare parole dolci o osé può amplificare ulteriormente il piacere.

Il missionario intrecciato

Questa posizione è una variante del missionario: lui sta sopra, ma nell'intreccio i visi e i petti degli amanti sono ancora più vicine, e le gambe sono - appunto - intrecciate così da abbracciare il partner, trattenendolo quasi, senza lasciarlo scappare.

Ti piacerà perché amplifica al massimo le emozioni e il romanticismo, perché una vicinanza così stretta permette di baciarsi, sentire la pelle, gli sguardi, le parole, i respiri, gli odori come non mai, per un'esperienza davvero intensa

Posizione dell'aratro





La posizione dell'aratro è una variante leggermente più acrobatica del classico missionario: lui sta sempre sopra di lei, ma in ginocchio, mentre lei alza le gambe tenendole piegate. Per essere più comoda e allineare i genitali, così da ottenere il massimo del piacere, sistema un cuscino sotto la schiena. Lui si metterà davanti a te, e come un'altalena inizierà ad oscillare, avanti e indietro, con grande divertimento di entrambi.

Ti piacerà perché: permette una stimolazione ottimale del punto G, e ti permette di osservare le espressioni di piacere sul volto del partner: il contatto tra gli sguardi, proprio all'apice, libera grandi emozioni

Unione dell'ostrica

In questa posizione la penetrazione è ottimale per la stimolazione punto G: ogni movimento - meglio se oscillatorio! - produrrà una scarica elettrizzante, come un campanello del piacere

Sex tip - Per allineare meglio i genitali e rendere la stimolazione ancora più efficace, sistematevi dei cuscini sotto l'ultima parte della schiena e il sedere. Sarete più comode e la giusta inclinazione farà scorrere il piacere dritto a voi!

Posizione della sponda

La passione è tanta che non aspettate di sdraiarvi, ma vi accontentati di appoggiarvi alla sponda del letto, dondolando dolcemente sul piacere. Baci, sguardi e sussurri giocheranno faranno da trampolino di lancio per un orgasmo ancora più intenso.

Sex tip: si tratta di una posizione davvero comoda, che ottimizza le sensazioni grazie al fatto che lei alza la gamba. Si può praticare sia allungati sul letto, sia con lui in piedi e lei allungata su una superficie (letto o tavolo).