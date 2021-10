C'è chi lo fa per necessità e chi per gusti: di certo il sesso in macchina è decisamente gettonato. Ecco quali sono le posizioni migliori

Posizioni per fare sesso in macchina

Parliamo di fare sesso in macchina: sebbene si tratti di una soluzione borderline è indubbiamente gettonatissima. Se per i più giovani che non hanno una casa a disposizione si tratta spesso di una necessità, per molte coppie rappresenta un divertente diversivo per evadere dalla routine di una relazione ormai consolidata da tempo.

Quello che forse non sai è che esiste un vero e proprio 'kamasutra dell'auto' con le posizioni sessuali più 'comode' per i momenti piccanti da trascorrere in macchina. Te le raccontiamo in questo articolo.

Disclaimer: non c'è niente di male nel fare sesso in macchina, ma ricorda sempre che va fatto con attenzione. Il che vuol dire evitare luoghi troppo isolati e quindi pericolosi per l'eventuale presenza di malintenzionati, ma anche scegliere punti che permettano un minimo di riservatezza. Ricorda infatti che avere un rapporto in auto in un luogo pubblico rientra nella casistica dei famosi "atti osceni in luogo pubblico", che vengono sanzionati con multe salate.

La posizione del missionario

La posizione del missionario può essere praticata anche in macchina. Siediti sul sedile anteriore del passeggero, dopo averlo reclinato al massimo. In questo caso lui si deve 'sistemare' sopra di te ma, per poterci stare dovrà essere leggermente accovacciato, soprattutto se la mano è piccola. Per stare più comoda, tu puoi appoggiare i piedi sul pavimento, oppure, piegare le ginocchia e appoggia i piedi sulla sedia. Forse potrebbe sembrarti più complicato ma potrebbe piacerti parecchio!

Posizione del sandwich

Prova a sdraiarti sul sedile posteriore e chiedi al tuo lui di mettersi sopra di te. E ora partiamo con i suggerimenti: solleva le gambe portando le ginocchia verso il petto e suggerisci al partner di mantenere le sue gambe piegate e alzare il bacino. Se non riesce a 'raggiungere la meta', punta un piede sul tetto dell’auto per darti la spinta, altrimenti, se c’è abbastanza spazio, puoi poggiare le ginocchia sulle sue spalle. Questa posizione permette una penetrazione molto profonda!

In braccio

Chiedi al tuo partner di posizionarsi al posto di guida. E tu siediti in braccio a lui dandogli le spalle. Ora sporgiti in avanti e appoggiati al volante: in questo modo potrai utilizzare meglio i fianchi... e il beneficio è reciproco. Ma occhio al clacson!

Al centro

Siediti al centro del sedile posteriore e fallo inginocchiare di fronte a te, in mezzo ai due sedili anteriori (attenzione al freno a mano mi raccomando) con il sedere appoggiato alla base del cambio. Un'ottima posizione per il sesso orale per lui ma anche per te!

Cow-Girl

Parti dalla posizione classica ma questa volta tu stai sopra. Muoviti su e giù da vera dominatrice e vedrai che a lui piacerà moltissimo sentirsi 'sottomesso' per una volta!

La pecorina

E poi c'è la 'mitica' posizione della pecorina - e stiamo parlando di una delle posizione più apprezzate. In questo caso ti devi mettere a carponi lungo i sedili posteriori e al tuo lui chiedere di starti dietro controllando la penetrazione. In questo modo il tuo uomo può controllare i movimenti e la penetrazione ma anche aiutarsi con le mani per regalarti piacevoli sensazioni clitoridee.