Prova l'ebrezza del sesso casalingo più divertente e appassionante: mai fatto in cucina? Un locale ad alto tasso erotico che trasformerà il tuo rendez-vous in un vero successo infuocato

Cibo e sessualità sono collegati a doppio filo: sono due ambiti legati al piacere e al godersi la vita. Quindi perché non unire le due cose sperimentare nuove posizioni proprio in cucina?

Ottimo compromesso per sperimentare qualcosa di più vivace rispetto al solito letto: nella migliore delle ipotesi si può cedere alla passione proprio nel mezzo della preparazione di una cena. Il cibo si può mangiare anche dopo con comodo (ma ricordatevi di spegnere i fornelli).

Se sei in cerca di idee - non su cosa cucinare - qui di seguito trovi una utile raccolta di posizioni perfette per fare sesso in cucina da mettere in pratica subito: abbiamo pensato a un uso alternativo di quasi tutti gli elettrodomestici. Buon divertimento.

Sulla sedia

Incominciamo dalla più classica: puoi sfruttare molto meglio quella 'vecchia' sedia su cui ti sei seduta tante volte.

Fai sedere il tuo partner con la schiena ben dritta contro lo schienale, le gambe leggermente chiuse e i piedi ben piantati per terra (se vuoi puoi anche utilizzare un canovaccio per legargli le mani dietro la sedia oppure per bendare i suo iocchi). Mettiti sopra di lui e siediti facendoti penetrare dolcemente. C'è anche la variante in cui ti siedi dandogli le spalle.

Questa posizione è molto dolce e romantica perché permette di guardarsi negli occhi. E poi puoi scegliere se accelerare o rallentare il ritmo e la profondità della penetrazione.

Sulla lavastoviglie

Siediti sul bordo della lavastoviglie (o sul mobile in cui è incassata) e avvolgi le tue gambe intorno alle sue cosce e posiziona i tuoi piedi all'altezza del suo fondoschiena per ottenere un ottima presa: ti aiuteranno a guidare i suoi movimenti dentro di te.

Puoi appoggiarti alla lavastoviglie oppure stringerlo al collo ma non dimenticarti di accenderla sul lavaggio più lungo perché la sua leggera vibrazione ti aiuterà a stimolare le tue zone erogene.

Sul tavolo

Il tavolo della cucina può diventare un vero e proprio sostituto del letto nelle vostre sperimentazioni erotiche! Può rivelarsi un ottimo piano d'appoggio per il sesso orale.

Se sei tu quella sdraiata sopra, il tuo partner ti può girare intorno e farti sperimentare sensazioni uniche, raggiungendo ogni parte del tuo corpo dolcemente oppure in modo più profondo ed eccitante.

Altrimenti puoi chiedere al tuo partner di inginocchiarsi sul tavolo con il fondoschiena ben saldo sui talloni. Ora tocca a te trovare il ritmo giusto per farlo godere. E il bello è che lo puoi fare anche da seduta.

O ancora il tavolo può diventare un'ottima superficie dove appoggiarti mentre lui ti prende da dietro.

Sul piano americano

Sfrutta la tua cucina americana, magari approfittando della preparazione di una ricetta afrodisiaca per aggiungere delle note piccanti alla tua cena.

Sdraiati sul piano e chiedi al tuo lui di avvicinarsi e posizionarsi di fronte a te. Solleva le gambe e appoggia i tuoi piedi sulle sue spalle e poi alza il bacino all'altezza del suo. Il resto lo lasciamo alla tua fantasia.

Contro il frigorifero

Il sesso in piedi contro il frigorifero resta sempre molto eccitante: fatti prendere in braccio e appoggiare contro il frigo divaricando leggermente le gambe e lascia che il tuo partner ti mantenga sollevata e si faccia avvolgere dalle tue gambe così da mantenere l'equilibrio. Oppure lascia appoggiare lui al frigorifero, da usare come appoggio mentre tu gli sali in braccio.

E ricorda che, quella in cucina, resta una delle esperienze erotiche più 'gustose' da sperimentare.