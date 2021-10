Fare sesso nella doccia vi sembra scomodo? In realtà può rivelarsi particolarmente eccitante, soprattutto se si scelgono le posizioni giuste

Kamasutra in doccia: le migliori posizioni

Certo, la doccia non è il luogo più comodo in cui fare sesso, ma amarsi sotto il getto d'acqua per molti è davvero eccitante. E alla scomodità si può ovviare con qualche spunto preso dalle posizioni del Kamasutra.

Andiamo a vedere quali sono le migliori posizioni per fare sesso in doccia: per evitare la fatica, cercare di non farsi male e 'assaporare' solo il piacere del sesso in questo momento.

Intanto il primo consiglio è quello di utilizzare un docciaschiuma della vostra fragranza preferita che vi aiuti a far scivolare i corpi, ma anche un buon lubrificante se necessario, perché l'attrito causato dall'acqua potrebbe non facilitare la penetrazione. In secondo luogo, se avete la possibilità di posizionare in doccia una seduta (può essere una sedia oppure uno sgabello) il numero di evoluzioni che sarete in grado di fare e far fare al vostro partner aumentano notevolmente. Infine, tutto ciò che vi occorre è un pizzico di fantasia e una sana dose di spregiudicatezza.

E ora non vi resta che scoprire le 5 migliori posizioni per fare sesso in doccia.

Posizione del loto

La classica posizione da seduti si può benissimo sfruttare anche sotto la doccia, in particolar modo se volete fare l'amore in relax e soprattutto comodità, senza il rischio di scivolare.

Questa posizione non permette una grande ampiezza di movimenti, ma crea un tipo di stimolazione davvero soddisfacente, e in più è molto dolce e intima. L'acqua della doccia che scorre sui corpi non può che intensificare le sensazioni.

Posizione della bilancia

Ecco un'altra posizione a prova di infortunio, particolarmente indicata se disponi di un piatto doccia in resina, dove è più difficile scivolare. Se la doccia è abbastanza ampia aiutati con uno sgabello di plastica, che userete come base. Lui è seduto sullo sgabello, mentre lei siede sopra di lui dandogli le spalle.

Si tratta di una posizione comodissima ed eccitante, rese particolarmente spicy dal fatto che lui può ampiamente stimolare seno e clitoride.

Sesso orale sotto la doccia

Se si ha a dispozione un box doccia piuttosto ampio e uno sgabello come quello a cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente, ci si può godere anche del buon sesso orale sotto la doccia, anche in questo caso a prova di scivolone.

Lei può sedersi sullo sgabello mentre lui, inginocchiandosi o sedendosi sul piatto doccia può praticarle del sesso orale, e ovviamente viceversa.

Posizione dell'umile servo

Restiamo sempre nel campo del sesso orale, che una posizione assolutamente molto amata e facile da praticare sotto la doccia, anche se la doccia è piccola e non ci sono sgabelli a portata di mano.

Lei resta in piedi con la faccia al muro, sul qualche può appoggiarsi con le mani, lui accovacciato alle sue spalle le pratica cunnilingus da dietro.

Posizione del gancio

Se al contrario le posizioni che richiedono un fisico atletico non vi spaventano, in special modo se lui è possente e lei più minuta, ecco una posizione in piedi che può regalare parecchie soddisfazioni.

Lui si appoggia al muro e prende in braccio lei, che raccoglie le gambe tirando le ginocchia al petto e appoggiando i piedi sui fianchi di lui. In questo modo si ottiene una penetrazione molto profonda. Inoltre appena ci si stanca si può continuare il rapporto semplicemente con lei che torna a poggiare per terra un piede tenendo alzata una gamba per permettere la penetrazione.

