I l benessere di coppia passa anche per il sesso e per questa posizione che piace a lei e a lui

Passionale, istintivo, intenso: ecco tre parole che descrivono perfettamente il sesso da dietro che soddisfa tutti i desideri di lui e di lei. Tra le posizioni del Kamasutra da provare con il proprio partner troviamo anche quella del doggy style acrobatico. L’avete mai provata?

Si tratta sostanzialmente di una variante di quella che è una delle posizioni preferite dalle coppie, ovvero la pecorina. Nel caso del doggy style acrobatico, però, la penetrazione è ancora più profonda, intensa e piacevole Scopriamola nel dettaglio.

La posizione del doggy style acrobatico

Con il termine doggy style ci riferiamo a una posizione del Kamasutra che è più comunemente chiamata pecorina e che rientra in quelle in cui il partner agisce da dietro. In questo caso il sesso è estremamente profondo e intenso così come la penetrazione. La posizione piace particolarmente perché permette di lasciarsi andare agli istinti più primordiali che ci appartengono.

Perché nonostante all’apparenza sia l’uomo a dominare, in realtà il controllo può essere preso e lasciato a entrambi i partner. Alla donna, se sceglie di muoversi, o all’uomo se è lui a condurre il tutto.

La posizione della pecorina conosce anche una variante che prende il nome di doggy style acrobatico. In questo caso, la gamba della donna è piegata e sollevata verso l’altro, mentre l’uomo la sorregge con un braccio.

Questa posizione consente una penetrazione ancora più profonda e intensa che stimola il clitoride e provoca piacere in entrambi i partner. Per amplificare il godimento, durante il sesso da dietro, la donna può inclinare la schiena verso il basso, fino a sfiorare il viso sul letto o su qualsiasi altro supporto dove si scegliere di fare l'amore.

Posizione doggy style acrobatico: perché ci piace

La posizione del doggy stile acrobatico può essere messa in pratica sia per la penetrazione vaginale che quella anale. In entrambi i casi, l’istinto più animalesco che ci appartiene, viene appagato proprio attraverso da quel senso di abbandonarsi al partner.

Ovviamente, ognuno ha le proprie preferenze quando si parla di sesso. Eppure il doggy style acrobatico, annoverato tra le posizione strane del Kamasutra sembra piacere particolarmente sia all’uomo che alla donna, sia dal punto di vista emotivo che fisico. I motivi?

Grazie alla posizione, il punto G e le pareti laterali della vagina vengono stimolate in continuazione. Inoltre l’accesso al clitoride è libero, così che durante la penetrazione, questo può essere stimolato dalla donna o dall’uomo per raggiungere orgasmi multipli.

Agli uomini, invece, piace soprattutto per due motivi. Per la profondità di penetrazione che si raggiunge, e per la possibilità di dominare la donna che, nel caso della pecorina acrobatica, si abbandona totalmente al partner.

Doggy style acrobatico: tutti i pro

È facile intuire le motivazioni che ci spingono a provare questa variante acrobatica della pecorina. Tra i pro troviamo sicuramente la possibilità di abbandonarsi al partner, o di dominarlo, di provare una penetrazione profonda e una doppia stimolazione per le donne.

Si tratta di una posizione sicuramente da provare quando c’è complicità e sintonia tra i partner, ai quali si aggiunge anche la voglia di vivere un momento di intenso piacere.

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni per questa posizione quanto più dei fattori da prendere in considerazione per far sì che il sesso sia soddisfacente e piacevole per entrambi. Intanto il piacere che si prova durante una penetrazione profonda non è così scontato anzi, ad alcune donne questa condizione potrebbe infastidire.

Un’altra cosa da considerare è che assumendo questa posizione nella variante acrobatica uno dei due resta passivo, e bisogna capire se questa condizione può essere soddisfacente per entrambi. Inoltre, il doggy style acrobatico richiede qualche sforzo fisico in più rispetto ad altre posizione del Kamasutra, e quindi potrebbe risultare faticoso per chi è un po' fuori fase o non è allenato.