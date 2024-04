N on ti senti pienamente te stessa quando sei a letto con la persona che ami? Sciogliersi è diventato un problema? Ecco quali possono essere la cause di un’intimità bloccata

Stai vivendo una relazione appagante eppure senti di non riuscire a scioglierti quando sei a letto con la persona che ami? Condividere l’intimità col proprio partner può sembrare la cosa più semplice e naturale che ci sia, ma in realtà non è sempre così scontato lasciarsi andare. Può accadere all’inizio conoscenza, nel bel mezzo o dopo anni e i motivi alla base dell’intimità bloccata possono essere davvero tanti.

Non riuscire a lasciarci andare completamente con la persona che amiamo può legarsi a fattori che vanno dall’eccesso di perfezionismo allo stress, dai problemi di comunicazione alla bassa autostima. Insomma, l’intimità bloccata è sempre scatenata da una causa o da un insieme di concause precise ed è importante conoscerle per superarle, riuscendo finalmente a ritrovare il piacere di esprimersi in maniera libera e autentica.

Problemi di comunicazione

Riuscire a entrare in connessione profonda con la persona che amiamo è il primo passo per avviare una comunicazione aperta, trasparente e intima. Questo tipo di comunicazione rinsalda la fiducia e il rispetto nei confronti del partner e contribuisce a creare una dimensione in cui sentirsi davvero sicuri, protetti e a proprio agio. Quando smettiamo di comunicare apertamente o accade qualcosa che blocca improvvisamente questa connessione, allora potrebbero sorgere problematiche di vario genere, tra cui la difficoltà a lasciarsi andare.

Il risultato? Un’intimità bloccata che mina la serenità di coppia e che porta a un inevitabile senso di frustrazione. Non sentirsi a proprio agio in una situazione così intima dovrebbe farci porre delle domande. Perché non riusciamo a scioglierci? Cos’è cambiato rispetto a prima? Il modo in cui comunichiamo col partner e viceversa è rimasto invariato nel tempo? È importante capire se le inibizioni che proviamo siano legate a una mancata comprensione dei nostri bisogni e a una difficoltà nell’esprimere i nostri desideri più profondi.

Ansia e stress

Lavoro, studio, mille impegni quotidiani, la società in cui viviamo ci vuole costantemente produttivi e sul pezzo. Questa frenesia può contribuire a generare, nel tempo, ansia e stress. Quando la nostra mente è impegnata a rielaborare, ogni giorno, pensieri e preoccupazioni che minano il benessere psicofisico, anche la sfera sessuale ne risente. Può accadere quindi di non riuscire a vivere il sesso con il partner in maniera serena, perché la mente è distratta da paure e insicurezze che impattano su ogni ambito della vita.

Bassa autostima

Siete state vittime di body shaming? Avete subito atti di bullismo? La vostra educazione è stata particolarmente rigida e improntata sul raggiungimento dell’eccellenza? Queste sono solo alcuni cause che possono portare ad avere una bassa autostima. La bassa autostima, oltre ad avere un effetto negativo sulla percezione che si ha di se stessi, ha conseguenze deleterie anche nei rapporti interpersonali. Se pensiamo di valere poco, di non essere all’altezza di nessuna situazione, di non avere un’immagine adeguata, anche la sfera sessuale ne potrà risentire.

Potremmo infatti non riuscire a scioglierci anche se siamo a letto con la persona che amiamo, vivendo con un senso di inadeguatezza l’intimità. L’insicurezza nei confronti del proprio corpo e delle proprie abilità si riflette in un’intimità bloccata, vissuta con paura, repressione e frustrazione, senza la possibilità di raggiungere una vera connessione emotiva e mentale col partner.

Perfezionismo

Avete mai riflettuto sul livello di severità che avete nei vostri stessi confronti? Avete mai notato quanto esigete da voi stesse e quanto conta per voi superare determinati standard elevati? Potreste essere persone che tendono al perfezionismo e questa potrebbe essere una delle cause alla base dell’intimità bloccata. Chi tende alla perfezione, non concepisce il fallimento.

Ma dato che non è possibile non fallire mai e che solo cadendo si impara a rialzarsi, spesso i perfezionisti rinunciano ad agire, proprio per evitare di fallire. Nella sfera sessuale questo si esplica in una grande difficoltà a lasciarsi andare per paura di deludere le aspettative. Questa pressione eccessiva impedisce di rilassarsi, di fidarsi della persona amata e di godere di un’intimità autentica e appagante.

Blocchi emotivi

Per vivere serenamente l’intimità con la persona che amiamo, la connessione fisica e mentale è fondamentale. Ma per riuscire ad entrare in contatto con le proprie emozioni e con le emozioni di chi amiamo è importante non avere blocchi emotivi. I blocchi emotivi, dovuti a problematiche e traumi passati, possono ostacolare in maniera importante il legame tra partner, impattando ovviamente sulla sfera intima.

Chi ha un blocco emotivo riesce a fidarsi con fatica delle persone, ad aprirsi con difficoltà e spesso non ci riesce affatto. La ferita causata da ciò che ha vissuto, se ancora aperta, rappresenta un impedimento significativo nella libera espressione di se stessi e dei propri desideri. Lasciarsi andare diventa difficile e affidarsi all’aiuto di un professionista può rivelarsi la strada migliore per liberarsi da questi ostacoli, tornando a riprendere pienamente in mano la propria vita.