L’intesa sessuale è strettamente connessa alla chimica e all’empatia. Ecco cosa si intende con questo termine e come riconoscerla

Connessa a vere e proprie manifestazioni fisiche come le palpitazioni, la sudorazione delle mani e l’aumento del battito cardiaco, l’intesa sessuale è molto più che un’attrazione fisica immediata per una determinata persona. Di breve durata e relegata a una relazione mordi e fuggi o intensa e romantica, alla base di una relazione di coppia stabile, l’intesa sessuale riguarda la mente e il corpo in un connubio unico di sensazioni, emozioni e gratificazioni fisiche e sensoriali che, se alimentate nella maniera corretta, possono portare a una connessione intima ed emotiva duratura.

Da non confondere con la chimica sessuale che riguarda sì l’intesa, ma che è solitamente di breve durata e non riguarda l’amore, ma esclusivamente la sfera fisica, l’intesa sessuale racchiude in sé molto di più. Come abbiamo anticipato infatti, pur manifestandosi inizialmente come un’attrazione sessuale intensa, l’intesa sessuale, se alimentata nel modo giusto, può diventare il segreto di una relazione felice e appagante. Sì perché è proprio alimentando la chimica e l’attrazione iniziali che nasce l’intesa. Un’intesa che può avvenire solo se c’è fiducia, passione e voglia di sperimentare insieme. Ecco dunque cosa si intende quando si parla di intesa sessuale.

Oltre la chimica c’è di più

Lo abbiamo accennato poc’anzi, la chimica gioca un ruolo preponderante nell’instaurazione di un’intesa di tipo sessuale. Ma la chimica, ahinoi, non basta. Farsi travolgere dal turbine della passione quando siamo immediatamente attratte da una persona è assolutamente coinvolgente, ma non è sicuramente questo che si intende per intesa sessuale duratura. Oltre la chimica infatti, c’è di più, molto di più!

Se è vero che è importante essere subito attratt* da un potenziale partner è altrettanto importante lavorare su alcuni parametri per capire se c’è la possibilità di far evolvere la passione, in amore. Perché? Perché è proprio partendo dalla chimica sessuale e dal lavoro su di essa che può nascere una vera e profonda connessione. Una connessione emotiva basata sulla fiducia, sul riconoscimento dei desideri reciproci e sulla voglia di sperimentare insieme. La chimica senza l’alimentazione dell’intesa può rivelarsi un fuoco di paglia, passionale, gratificante, coinvolgente, ma pur sempre di paglia. Lavorando sull’intesa invece tutto questo può essere massimizzato e portato a livelli ancora più alti -fisici e mentali- a lungo.

Dalla chimica all’empatia

Abbiamo superato la fase della chimica sessuale e abbiamo deciso di dare una vera chance al proseguo di una relazione che per ora è soltanto fisica, ma è davvero travolgente. A questo punto può entrare in gioco il fattore empatia. Sappiamo bene quanto sia importante essere empatici per entrare in connessione profonda con le persone e mettersi nei panni degli altri. Ma forse non sappiamo che l’empatia entra in gioco anche nel sesso.

Per fare il “salto di qualità” da una relazione meramente sessuale a una emotivamente più coinvolgente e proiettata verso il futuro, non si può prescindere dall’entrare in sintonia con gli stati d’animo della persona con cui abbiamo una relazione. Dalla chimica sessuale, si passa infatti all’empatia sessuale, ovvero al modo di comunicare attraverso il proprio corpo, durante i rapporti sessuali, con la sfera emotiva del nostro partner. Ed è in questo modo che si lavora per far nascere l’intesa.

L’importanza della fiducia

Non c’è intesa sessuale senza la fiducia nei confronti della persona che abbiamo accanto. Ed è proprio per questo che quando si innesca la chimica sessuale dei primi momenti, non si può ancora parlare di intesa sessuale vera e propria. L’intesa sessuale è basata infatti sulla totale fiducia nel partner. Fiducia che permette ad esempio di scherzare su determinate fantasie erotiche, ma di sapere con certezze che si tratta solo di fantasie, a meno che entrambi non siano d’accordo sulla possibilità di sperimentare insieme.

Non ci può essere amore dove non c’è fiducia. Edith Hamilton

Dall’intesa all’amore

Ed è proprio dalla fiducia, connessa a un alto grado di attrazione e chimica sessuale, che spesso nascono le più grandi storie d’amore. Lunghe o brevi non importa, queste storie sono e saranno ricordate come le più intense e passionali, le più appaganti e gratificanti e quelle in cui la connessione mentale legata a quella emotiva e fisica è stata capace di far provare emozioni e sensazioni uniche e indimenticabili.

Solo i battiti uniti del sesso e del cuore insieme possono creare l’estasi. Anaïs Nin

Come ritrovare l’intesa sessuale

Dato che l’intesa sessuale va costantemente alimentata e dato che spesso a causa dei tanti impegni e dello stress quotidiano, farlo risulta difficile, può capitare che essa si affievolisca. Ma affievolirsi non vuol dire spegnersi. La miccia che ha accesso questa intensa passione trasformata poi in amore è lì, in attesa di essere riaccesa.

Come farlo? Parlandone apertamente tra di voi. Concedendovi il tempo di stare insieme e flirtare come un tempo. Tornando protagonisti del vostro gioco della seduzione e rialimentando una fiamma che, una volta riaccesa, vi porterà alla scoperta di nuove meravigliose emozioni di coppia.