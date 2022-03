N ella sfera della sessualità, ci sono le persone intersex, termine ombrello che indica una condizione innata che trascende la dicotomia maschile/ femminile

Hai mai sentito parlare di intersex? Con questo termine si individuano le persone intersessuali, che cioè non rientrano nelle “categorie” binarie di genere maschile e quello femminile. Si tratta quindi di una definizione che si riferisce all'identità di genere.

Possiamo anche dire che si tratta di una "parola ombrello", che cioè raccoglie più categorie che in questo articolo vedremo. Le persone Intersex o intersessuali costituiscono un gruppo minoritario, e anche per questo sono molto poco rappresentate e raccontate.

Cosa significa "Intersex, numeri e definizioni

Le persone Intersex hanno caratteri sessuali interni ed esterni che non rientrano nella tradizionale (ormai superata) differenziazione binaria di genere tra maschio o femmina. Concretamente si tratta di persone che presentano variazioni a livello fisico. Queste variazioni possono riguardare i cromosomi, le gonadi (cioè ovaie o testicoli), l’assetto ormonale, i genitali esterni, o i caratteri sessuali secondari.

Secondo la definizione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, le persone intersessuali hanno un corpo che «non corrisponde alla definizione tipica dei corpi maschili o femminili».

In passato, le persone Intersex (che ci sono sempre state) venivano definite con il termine «ermafrodita». Questa parola porta ancora con sé uno stigma e che proprio per questo motivo non è più accettato dalla comunità scientifica e da chi si occupa di attivismo intersex. Adesso gli intersessuali sono rappresentati con la «I» nella sigla LGBTQIA+. A livello di statistica, si stima che una percentuale fino all’1,7% della popolazione mondiale presenti caratteristiche intersessuali. Questa percentuale corrisponde più o meno al numero di persone che, nel mondo, hanno i capelli rossi. Insomma, siamo di fronte a una minoranza sui cui a maggior ragione è bene fare chiarezza.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cosa significa essere non binari?

Un po’ di storia: lo studio di Anna Fausto-Sterling

I dati statistici secondo cui le persone intersex rappresentano l’1,7% della popolazione mondiale arrivano da uno studio della biologa Anna Fausto-Sterling. È stata questa scienziata a spezzare il paradigma dicotomico della sessualità, secondo cui o si è maschi o si è femmine. In un articolo del 1993 e intitolato The Five Sexes, la Fausto-Sterling sostenne che nella natura umana esistono almeno cinque sessi.

Considerando solo gli organi genitali e l’apparato riproduttivo, possiamo parlare di:

maschi con pene e testicoli;

femmine con vulva e ovaie;

herms che hanno contemporaneamente sia i testicoli che le ovaie;

merms con testicoli e alcune caratteristiche dei genitali femminili;

ferms con ovaie combinate a qualche aspetto dei genitali maschili.

Dalla scienza al dibattito socio-giuridico

Fausto-Sterling mostrò l’esistenza delle persone intersex, che non rientrano nel binarismo maschio-femmina. Gli effetti del lavoro di Fausto-Sterling furono dirompenti poiché da un lato rese evidente «che il sistema sessuale binario della nostra società non è adeguato ad includere l’intero spettro della sessualità umana».

Una scienziata “in difesa” degli intersessuali

Così la scienziata mise in discussione una convinzione diffusa, e inoltre intensificò le discussioni di carattere sociologico sulla determinazione sociale del sesso e della propria identità. Gli effetti di tale presa di coscienza coinvolsero anche il mondo giuridico e della politica facendo emergere per la prima volta l’esigenza di legiferare in tutela dei diritti delle persone non binarie.

Va ricordato che il forte binarismo è tipico delle società occidentali, a causa della produzione filosofica e culturali su cui esse si basano, come la filosofia greca antica. Per esempio, con iAristotele, il concetto di opposizione ha acquisito la sua centralità nella produzione del pensiero occidentale. Filosoficamente, l'opposizione è la condizione che qualcosa per le sue caratteristiche sta in contrasto con altro. In questo senso, il maschio esiste in opposizione alla femmina e la femmina nasce in opposizione al maschio. I due opposti filosofici sono interdipendenti, poiché esistono in funzione dell'esistenza del loro opposto. Inoltre, si completano a vicenda: a partire dagli organi genitali, il maschio completa la femmina. Così la filosofia antica ha contribuito (fino agli anni ’90) alla dicotomia sessuale (uomo/ donna).

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa significa essere gender fluid

Una definizione aggiornata e un libro da leggere

Nel 2019 è uscito un libro (edito da ETS), intitolato Intersex. Un’antologia multidisciplinare, curato dalla sociologa Michela Balocchi, in cui sono presenti contributi di molti esperti di sociologia, scienze giuridiche e biologia. Questa è la definizione che Balocchi fornisce della parola intersex. «Intersex è un termine ombrello con cui si comprendono tutte quelle variazioni di caratteristiche di sesso genetico/cromosomico, gonadico/ormonale, e/o anatomico (relativo alle caratteristiche sessuali primarie e secondarie) di una persona che non rientrano nelle tipiche nozioni binarie dei corpi considerati femminili o maschili».

In sintesi, l’intersex (cioè, l’Intersessualità) è un termine ombrello che può essere reso anche con la locuzione di Variazione delle Caratteristiche del Sesso (VCS), per indicare persone che presentano caratteristiche biologiche innate nei caratteri sessuali che non collimano con la nozione di maschile e femminile più diffusa nella popolazione. In Italia, il sito di riferimento è intersexesiste.com.

Orientamento sessuale: sì o no?

Uno dei principali equivoci che vivono le persone intersessuali comincia dalla confusione tra la loro condizione (che è innata) e l’orientamento sessuale.

L’intersex non è un orientamento sessuale, ma una condizione in cui si nasce. Di conseguenza, le persone intersessuali, come tutti, possono essere cis-gender o transgender. L’intersex ovviamente non è nemmeno una malattia. Avere cromosomi di un genere diverso rispetto agli altri componenti del corpo, avere dei genitali cosiddetti ambigui, o avere delle variazioni dei caratteri sessuali, sono situazioni che, di per sé, non rappresentano uno stato di malattia.

Le difficoltà delle persone intersessuali

Non solo, dunque, l’intersex non è una malattia e nella grande maggioranza dei casi, le persone intersessuali non hanno problemi di salute con il loro corpo. Soprattutto durante l'infanzia, quando i temi del sesso e dintorni sono ancora avvolti nel mistero, i bambini intersex non percepiscono nessuna differenza tra loro e gli altri. Molti intersex scoprono della loro particolare situazione biologica solo durante l'adolescenza, quando possono comprendere appieno i concetti di cromosomi, ormoni e variazione di genere.

Probabilmente da qui possono cominciare le difficoltà, poiché spesso agli intersessuali viene proposto un trattamento chirurgico e/o con terapie ormonali soprattutto per far rientrare i loro caratteri sessuali la dicotomia tradizionale (maschile o femminile), senza una terza opzione.

A volte, le persone intersessuali subiscono pesanti medicalizzazioni già in età pediatrica, con vari interventi di assegnazione di sesso (che non hanno deciso loro). Gli effetti di questi interventi medici sono spesso devastanti e ovviamente irreversibili, con notevoli implicazioni rispetto al benessere fisico, sessuale e relazionale della persona intersex.