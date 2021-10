L 'intelligenza emotiva e il contatto con la parte più intima di te stessa sono la chiave per conoscerti a fondo, superare gli ostacoli e avere successo, nella vita privata come nel lavoro

Il modo in cui reagiamo alle sfide che la vita ci presenta, quello in cui esprimiamo le nostre emozioni e interagiamo con le persone che ci stanno accanto è molto più di una semplice risposta istintiva. È la nostra intelligenza emotiva, qualcosa che fin troppo spesso (ancora) viene accantonata e mai tenuta nella giusta considerazione.

In una società dominata dal raziocinio, le emozioni vengono viste come un ostacolo, una debolezza da nascondere e reprimere. Ma non è affatto così e lo dimostra il fatto che le persone capaci di guardarsi dentro e di riconoscere e gestire le proprie emozioni sono quelle che hanno maggiore successo, sia nella vita privata che in quella lavorativa.

È giusto imparare nozioni, accrescere il nostro sapere e migliorare le nostre abilità. Ma tutto questo senza l'intelligenza emotiva perde di senso: rischiamo di perdere il contatto con la realtà, con le persone e soprattutto con noi stesse.

Influisce sull'autoconsapevolezza

L'intelligenza emotiva influisce su molti aspetti del nostro essere, prima di tutto sulla consapevolezza di noi stesse. Ti porta a guardarti dentro senza timori, guardando alle proprie emozioni sia positive che negative. Del resto imparare a riconoscere i propri punti di forza e le proprie debolezze sono la chiave per raggiungere la piena consapevolezza di sé.

Conosci te stesso, dicevano i Greci. E non avevano affatto torto perché guardarsi dentro è la chiave per sciogliere tutti quei nodi emotivi che spesso ci frenano, impedendoci di esprimere al meglio noi stesse. Cosa che vale sia dal punto di vista relazionale e sentimentale che da quello lavorativo, dove si sviluppano altrettanti rapporti sociali.

Ti consente di controllare le tue emozioni

Quando sei consapevole di te stessa e riesci a osservare le tue emozioni senza pregiudizi né timori, a quel punto l'intelligenza emotiva ti porta a un altro importante step: l'autogestione. Significa, cioè, che ti consente di regolare e controllare le tue emozioni più intime e profonde, impedendo loro di prendere il sopravvento su di te.

Non è una cosa da sottovalutare. Pensa a tutte le volte in cui ti sei sentita sopraffatta dalla tristezza, dalla rabbia, dallo stress e da tutte quelle emozioni negative che ti danno la sensazione di annegare. Chi ha sviluppato alti livelli di intelligenza emotiva non reagisce di impulso (e male) e riesce a rispondere in modo costruttivo.

Ti dà la giusta motivazione

Parlare di intelligenza emotiva potrebbe sembrare un paradosso, visto che l'intelligenza è qualcosa che associamo sempre al raziocinio, mai all'istinto. Ma stiamo scoprendo come le emozioni siano meno irrazionali di quanto potremmo credere. E sì, coltivando questo "quoziente emotivo" possiamo raggiungere un alto livello di autoconsapevolezza, di controllo ma soprattutto di motivazione.

Quando ti lasci influenzare dalle emozioni negative, quando ti si presentano degli ostacoli che sembrano insormontabili, quando tutto diventa nero e non riesci più a vedere la luce diventi come un cane che si morde la coda. E a quel punto non trovi la spinta per andare avanti, pensi di non farcela. L'intelligenza emotiva e il contatto con la parte più intima di te stessa sono la chiave per non gettare la spugna e avere successo, nella vita privata come nel lavoro.

Ti fa entrare in empatia con gli altri

Quando lavoriamo su noi stesse, raggiungiamo una certa consapevolezza delle nostre emozioni e sensazioni, riusciamo a controllarle e diventiamo più sicure, ecco che accade la magia: diventiamo persone empatiche. Si parla tanto di empatia al punto che spesso questo termine viene quasi svuotato del suo stesso senso. Ma un senso ce l'ha, fidati (anche piuttosto importante).

L'empatia è la capacità di connettersi emotivamente con gli altri e prendere in considerazione i loro sentimenti, le loro preoccupazioni e i loro punti di vista. È un'abilità che si sviluppa con il tempo e l'esperienza, ma che non appartiene a tutti. C'è chi non riesce a essere empatico neanche con le persone più vicine.

Quando riesci a rispondere ai tuoi bisogni emotivi, ti si spiana dinanzi la strada per creare con gli altri un rapporto di fiducia, compassione, benessere. Ecco perché l'intelligenza emotiva non va sottovalutata e quanti risvolti (positivi) può avere su ogni sfera della tua esistenza.

Come coltivarla (e migliorarla)

Proprio come il Q.I. (quoziente intellettivo), anche il Q.E. (cioè quello emotivo) si può coltivare nel tempo. Perciò se ti senti un tantino "indietro" rispetto a tutto ciò che abbiamo visto finora, puoi stare tranquilla: chiunque può migliorare la propria intelligenza emotiva!

Inizia prestando più attenzione a te stessa, alle reazioni che hai quando parli con qualcuno, al tuo modo istintivo di esprimere giudizi o giungere a conclusioni affrettate, al linguaggio del tuo corpo. Quando sono negativi, prova a migliorarli e a trasformarli in qualcosa di positivo. Un modo semplice per farlo è, ad esempio, usare un linguaggio positivo anziché scaraventare parole di fuoco sugli altri. Anche le parole che pronunci e il modo con cui lo fai possono influire sul tuo benessere emotivo.

Essere emotivamente intelligenti farà la differenza e te ne accorgerai presto, già nel momento in cui inizierai a essere più compassionevole ed empatica nei confronti di chi ti circonda. Noterai come miglioreranno le tue relazioni con amici e colleghi, così come quelle sentimentali.