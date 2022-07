H ai le farfalle nello stomaco per un rapporto che stai vivendo esclusivamente in rete e ti stai chiedendo se è possibile innamorarsi di chi non si conosce di persona? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’amore online

Scambi epistolari, giochi di sguardi, linguaggio dei ventagli, sono solo alcune delle modalità di seduzione protagoniste dei vari secoli. Nel mondo di oggi invece, così fluido, globalizzato e tecnologico, la seduzione è diventata ben presto 3.0 affidandosi alla rete e dando vita al fenomeno delle relazioni online. Chat, social, app di dating, portali d’incontri, sono ormai da tanti anni il playground in cui si gioca la partita dell'amore. Ma se per molti social e app di dating sono solo un modo di rompere il ghiaccio per incontrarsi dal vivo in tempi piuttosto brevi, sono tantissime anche le storie che si trascinano unicamente nella loro dimensione virtuale per molto tempo - anzi moltissime persone si innamorano online, ancora prima di incontrare dal vivo l'altro.

L’amore online coinvolge sempre più persone - e attenzione - non soltanto millennials e gen Z. Molte di queste relazioni iniziate su social e app nascono e si evolvono esclusivamente quando si è connessi, dando vita a quello che è chiamato amore online. Ma è possibile innamorarsi davvero di chi non abbiamo mai visto di persona? E soprattutto, perché ci innamoriamo di persone che non abbiamo mai incontrato dal vivo? Scopriamolo di seguito.

Online riusciamo ad essere noi stessi più facilmente

Ci siamo. Abbiamo voglia di innamorarci, siamo pronte a dare il via a una nuova entusiasmante relazione di coppia, ma non abbiamo molte occasione per socializzare vis à vis. Cosa facciamo? Decidiamo di optare per l’iscrizione a una delle tante app di dating. Abbiamo messo la spunta su interessi e caratteristiche, fatto swipe in maniera compulsiva, inserito i nostri scatti migliori e finalmente abbiamo trovato un match che può fare al caso nostro. Diamo il via al primo contatto e dobbiamo ammetterlo, ci sembra di riuscire ad essere noi stesse molto più facilmente del solito.

Questo è normale ed è anche uno dei motivi per i quali è possibile innamorarsi di chi non conosciamo dal vivo. Riuscire ad essere meno timidi e timorosi dietro a uno schermo, permette infatti a entrambe le parti di mostrarsi senza paure per ciò che si è. Se entrambi riescono a farlo in maniera sincera e se la connessione emotiva diventa forte, allora è decisamente possibile parlare di amore online.

La connessione è più diretta

La connessione emotiva tra due potenziali partner si sviluppa in maniera graduale. Anche un colpo di fulmine ha bisogno del suo tempo per non rivelarsi soltanto un fuoco di paglia e trasformarsi in vero amore. Ma ciò che stupisce delle relazioni che nascono in rete è che la connessione tra persone è decisamente più diretta.

Dietro a uno schermo è sicuramente più facile mentire, questo lo sappiamo bene, ma se ci si pone in maniera onesta e trasparente sarà invece altrettanto facile abbattere le barriere della timidezza, mostrarsi per quello che si è ed entrare in connessione profonda, in maniera più celere, con la persona che ci interessa.

Le persone mostrano solo il meglio di sé online

E passiamo ora all’altra faccia della medaglia, purtroppo può capitare l’amore online faccia rima con catfishing. Si tratta del deplorevole fenomeno riguardante l’appropriazione di foto e dati di altre persone col fine di instaurare una relazione online attraverso una falsa identità. Fortunatamente, le migliori app di dating contemporanee come Tinder, Meetic e Lovoo hanno precise linee guide atte ad evitare potenziali truffatori. Ma l’allerta deve essere sempre altissima, non dimentichiamolo.

In ogni caso, catfishing a parte, pur senza spacciarsi per qualcun altro le persone online tendono a mostrare solo il meglio di loro stesse, evitando di mettere in mostra difetti, problematiche e inclinazioni che potrebbero far scappare a gambe levate la persona con la quale stanno chattando. Ed è proprio perché sono in molti a mostrare solo il meglio della loro personalità e del loro carattere che nascono tanto amori online, basati però su una falla di base.

È facile idealizzare il potenziale partner

Questo punto si riconnette al precedente. Se è facile mentire e mostrarsi per ciò che non si è, o comunque dare unìidea di sé molto migliorativa, è altrettanto facile idealizzare il potenziale partner. Una persona che si mostra dolce, comprensiva, gentile, divertente, disponibile, non è difficile da idealizzare e questo è un altro dei motivi per i quali spesso è semplice pensare di aver finalmente trovato l’amore online.

Meno pressioni esterne

Il vestito giusto, il locale giusto, il make-up giusto, quante variabili spesso futili entrano in gioco quando dobbiamo incontrare dal vivo un potenziale partner? Tutte variabili che invece online spariscono d’incanto togliendoci di dosso una serie notevole di pressioni sociali esterne.

Ed è per questo che tante persone, soprattutto quelle che hanno la tendenza ad essere timide e insicure, si affidano al “cantuccio” digitale. Lo fanno per evitare di subire pressioni e conoscere senza troppi ostacoli e timori persone tramite chat con la speranza di trovare finalmente l’amore vero.

Ma quindi l'amore online è un amore di serie B?

Abbiamo visto come innamorarsi di qualcuno che non abbiamo mai incontrato dal vivo è un qualcosa che presenta parecchie criticità, ma questo non vuol dire che un amore nato online debba per forza essere un fuoco di paglia, o comunque un amore di serie B.

I social o le dating app possono essere in realtà una risorsa ottima per allargare la nostra possibilità di conoscere persone nuove, magari fuori dalla solita cerchia. Bisogna però riconoscere che prima o poi la conoscenza va portata nella vita reale, perché in una relazione è con una persona vera che si ha a che fare, e lunghe chattate notturne non possono sostituire la vita vera.