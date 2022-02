I l bisogno di sicurezza, la mancanza di coraggio, i modelli di attaccamento sviluppati nell’infanzia: sono diverse le ragioni per cui gli esseri umani hanno la tendenza a innamorarsi di persone simili fra loro

Ti sei mai chiesta perché alcuni di noi cercano solo partner forti e decisionisti, mentre altri preferiscono avere accanto qualcuno di più discreto e accondiscendente? O perché ci sono donne che sono attratte sempre e solo dai “belli e dannati” e altre che, invece, non hanno occhi che per i bravi ragazzi? C’è più di una ragione se gli esseri umani hanno la tendenza a innamorarsi di persone simili fra loro. Non dovresti stupirti o considerarti strana, dunque, se anche tu, gira e rigira, finisci immancabilmente fra le confortanti braccia di individui che hanno più di una caratteristica in comune.

Ovviamente, non si tratta di un dogma assoluto. Tuttavia, è innegabile che a molte di noi sia capitato di avere almeno due/tre partner decisamente somiglianti fra loro. È vero, può essere una casualità, ma più spesso dietro a questa “ripetizione” di schemi si nascondono precise motivazioni. Ecco quali.

È una questione di gusti

Sicuramente è una questione di gusti. Così come ci piacciono determinati lavori, piatti, vacanze, colori, abiti, è altamente probabile che abbiamo una predilezione anche per certe tipologie di persone. È normale che sentiamo più affinità e sintonia con alcune personalità e ne respingiamo altre.

Non ci avevi mai pensato prima? Tranquilla, non sei certo la sola. Non sempre questa inclinazione è manifesta e conscia. Spesso, agisce a un livello più profondo e “nascosto”, per questo può non risultare così lampante.

Prova allora a chiederti quali sono le qualità e caratteristiche che ammiri in una persona, i valori in cui credi e a cui non rinunceresti mai, i caratteri con cui vai più d’accordo, i difetti che non sopporti. Scoprirai, così, che sicuramente hai un tuo partner ideale. Ecco, proprio quell’identikit ti aiuterà a capire perché molti tendono a innamorarsi di persone simili fra loro.

Parte della responsabilità è dei genitori

Al di là dei gusti, conta moltissimo anche il modello di relazione che hai costruito durante l’infanzia. Tutti noi, infatti, nei primi anni di vita, gettiamo le basi di quelli che saranno i nostri schemi di comportamento e di attaccamento futuri.

Questo modello dipende innanzitutto dagli atteggiamenti che i nostri genitori hanno avuto con noi, fra loro e con gli altri, e dall’esempio che hanno saputo darci. Ma è influenzato anche dal rapporto con gli altri adulti di riferimento (come nonni e insegnanti), con eventuali fratelli, con gli amichetti.

Per esempio, chi ha avuto una mamma e un papà presenti, affettuosi, disponibili, amorevoli tenderà a innamorarsi di qualcuno di affidabile con cui poter costruire una relazione sicura, intima, matura. Al contrario, le persone che hanno avuto una mamma fredda, sfuggente e reticente cercheranno partner che mantengono le distanze e avranno un continuo bisogno di approvazione.

Naturalmente, il modello di attaccamento non è rigido e può cambiare negli anni. Tuttavia, è un’impronta che comporta un notevole impatto e che ci fa capire perché i più tendono a innamorarsi di persone simili fra loro.

Cerchiamo qualcuno che ci somigli

“Chi si somiglia si piglia”? Spesso sì, anche se non sempre le somiglianze sono visibili fin dal primo incontro. Molti, più o meno consapevolmente, sono attratti da possibili partner di cui condividono qualità, aspirazioni, caratteristiche, stile di vita (o da persone che hanno tratti a cui aspirano anche loro). Ecco perché finiscono di sovente per innamorarsi di persone simili fra loro.

È vero però che gli opposti si attraggono e c’è anche chi si innamora di individui apparentemente molto diversi da sé. In effetti, non si può negare che in alcuni casi sia proprio questa discrepanza ad attirare. In ogni caso, il risultato non cambia: si avrà comunque un debole per certe tipologie di personalità.

Insomma, sia che tu ti senta attratta dai tuoi simili sia che tu subisca di più il fascino di chi è agli antipodi rispetto a te, avrai grandi chance di ripetere gli stessi schemi ogni volta, perlomeno finché non interverrà qualche elemento “disturbante”. Cambieranno aspetto, età, stile di vita, ma i tuoi partner saranno l’uno (quasi) la fotocopia dell’altro.

È rassicurante

Innamorarsi di persone simili fra loro è rassicurante. È vero che avremo a che fare ogni volta con soggetti diversi, ma conosceremo già benissimo certe dinamiche. Dietro alla nostra tendenza a scegliere sempre le stesse personalità, dunque, c’è anche un bisogno di sicurezza.

Continuare a investire su partner che hanno numerose caratteristiche in comune ci permette di rimanere nella nostra zona di comfort, nel nostro porto sicuro, di non dover pensare troppo e di non dover spendere grandi energie. Ma questo, non di rado, ci porta anche a ricommettere gli stessi errori e magari a finire di nuovo in relazioni tossiche e fallimentari.

Se ti rendi conto di essere sempre attratta dagli stessi tipi, quindi, prova a chiederti se forse sei insicura, hai una bassa autostima, non sei abbastanza coraggiosa, non pensi di valere abbastanza.

2 segnali da non sottovalutare

Come capire se si corre il rischio di innamorarsi di persone simili fra loro? Ecco 2 segnali cui fare attenzione.

Hai la sensazione di stare frequentando lo stesso partner da sempre, anche se con volti diversi. Ti rendi conto di ritrovarti sempre in situazioni simili e di provare le medesime emozioni, essenzialmente negative.