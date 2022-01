I nnamorarsi a distanza: come, quando e perché incontrarsi e conoscersi "da lontano" può dare inizio ad una relazione stabile e felice

Che l'amore sia cieco non vi è alcun dubbio, ma quante possibilità ci sono che sia anche presbite? Ovvero, è possibile innamorarsi a distanza, ed avere, da lontano, un quadro più completo della situazione?

Scopriamo perché l'amore, oltre a non avere occhi, orecchie e ragioni, spesso può anche andare oltre tutti i confini, spaziali e anche mentali.

I tempi che cambiano

La Generazione Z probabilmente non avverte il cambiamento, ma i meno giovani hanno sperimentato nella vita modi diversi di conoscersi e innamorarsi. E no: le feste, le cene, gli amici degli amici non passano mai di moda. Ma anche la tendenza di conoscersi e frequentarsi sul web ha ormai messo solide radici.

La tecnologia corre veloce e rende le cose sempre più semplici, anche se alle volte proprio non si riesce a stare al passo.

Innamorarsi a distanza per alcuni è infatti scontato, per altri un po' meno. Ma c'è da scommettere che anche i più refrattari cederanno all'ebrezza di un incontro online magari su Tinder. Se non subito, sicuramente in futuro.

Perché l'amore trova sempre il modo di farsi strada, e se la strada non esiste, la inventa. Un po' come la tecnologia.

Amori virtuali

Nel 2018 l’Università di Ginevra ha condotto uno studio su 3248 coppie conosciutesi online. Il risultato?

Un successo annunciato.

I ricercatori hanno infatti riscontrato che non solo la possibilità di trovare l'amore on line è alta, ma anche che la relazione che ne segue ha alte probabilità di essere stabile, stimolante e felice.

Il rischio di imbattersi in profili fake è alto. Ma non supera di molto l'eventualità che la persona che abbiamo difronte sia capace di mentirci guardandoci negli occhi.

Adottando i semplici accorgimenti di routine si può infatti eventualmente smascherare l'inganno. Che però non deve esserci per forza.

Amarsi senza incontrarsi

Il rischio di essere stucchevoli è alto, e i livelli glicemici potrebbero salire oltre i limiti raccomandati, ma in alcuni casi conviene esagerare. E questo è uno di quelli.

Perché se non c'è nulla di più romantico di un amore a prima vista, non esiste neanche nulla di più duraturo di un amore che nasce lontano dagli occhi ma col cuore in mano.

Vis à vis spesso la scena se la prendono fattori che poco hanno a che fare con il mondo interiore di una persona. Conoscersi senza incontrarsi pone invece, inevitabilmente, il focus su quello che una persona dice, e non su come appare.

Conoscersi e innamorarsi a distanza risparmia infatti l'imbarazzo di un incontro fisico, e il fastidio di scarpe scomode. Ma non solo.

Tra le mura di casa, respirare un'aria diversa da quella della persona che stiamo conoscendo, ci dà la sicurezza di poter dire la nostra opinione quasi sempre, senza paure né censure. E si spera anche senza filtri.

L'amore capita

Cercare l'amore è controproducente, si sa. Ma capita. E visto il tempo sempre maggiore che si passa sul web, perché non potrebbe capitare di innamorarsi a distanza?

Ognuno ha le proprie preferenze e le proprie abitudini, l'importante è non precludersi la possibilità di farsene di nuove.

E così come capita di incontrare qualcuno di interessante ad una festa, potrebbe capitare di conoscere, e successivamente, di innamorarsi dopo aver accettato una richiesta di amicizia.

I vantaggi di innamorarsi a distanza

La distanza di cui si parla è quella di sicurezza: non è un caso infatti che le coppie che si incontrano sul web si dimostrino poi quelle più interessate a vivere insieme.

Conoscersi e innamorarsi a distanza implica infatti vantaggi tutt'altro che trascurabili, e tiene conto di una serie di variabili in base alle quali la relazione ha poi più probabilità di avere successo. Tempo e selettività sono in cima alla lista.

Contatti rapidi, diretti e quotidiani possono diventare il sale con cui condire le proprie giornate. Con la posologia che più si preferisce. Nella maggior parte dei casi si adeguano infatti ai ritmi di ognuno e non corrono il rischio di invadere gli spazi dell'altro. Pena l'opzione "Blocca" dello smartphone.

E se il risparmio di tempo è innegabilmente funzionale, la selettività è sicuramente quello di cui avevamo bisogno. Per barcamenarci con la scarsità di informazione e trasparenza che caratterizza l'offerta, sempre più esigua.

Così, invece, è tutto esposto in vetrina. E con la pandemia, ci sono anche i saldi. Basta scegliere l'item selezionando i filtri in base a cui impostare la ricerca.

L'importanza di ascoltare

Innamorarsi a distanza, soprattutto negli ultimi tempi, non è mai stato così facile.

Complice la solitudine imposta dai vari lockdown, si è infatti riscoperta l'importanza di ascoltare. Perché niente come il sentirsi capiti riesce ad accendere la scintilla dell'innamoramento.

Condivisione, partecipazione e intimità emotiva conducono infatti ad un traguardo importante, che si chiama complicità. Una dinamica antica, riproposta in chiave moderna grazie a quel tipo di distanza che unisce anziché dividere.

Una distanza che impone l'ascolto nella stessa misura in cui lo cerca. E fornisce il tempo necessario per innamorarsi, che quasi sempre coincide con il tempo che ci vuole per conoscersi.