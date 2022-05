Q uando il dating diventa peggio di un colloquio di lavoro: l'high value dating consiste nel cercare una serie "caratteristiche" di valore nell'aspirante partner, e se alcuni spunti possono essere utili non mancano le criticità

Ebbene sì, siamo davvero arrivati al punto di definire il partner o la partner ideale secondo dei criteri stabiliti da un elenco comune e condiviso. Si tratta di un elenco di caratteristiche che, cavalcando l'onda dei recenti trend, designa il profilo di quello che viene definito il perfetto "High value dating".

Questo termine, sta acquistando sempre più risonanza sui social, in particolar modo tra i guru di dating su Tiktok, e si riferisce principalmente alle relazioni eterosessuali. Con "High Value Dating" ci si riferisce agli appuntamenti di "alto valore", quelli in cui un uomo e una donna cercano, in maniera molto oculata e precisa, di fissare un incontro con quello che reputano un papabile partner di valore. Andiamo a vedere in maniera più articolata di cosa si tratta.

High Value Dating: prima dell'assunzione, leggere il foglietto illustrativo

I social stanno prendendo sempre più il sopravvento sul nostro modo di vivere. Con essi, nascono, crescono e muoiono migliaia e migliaia di tendenze ogni giorno. Quella del momento, soprattutto su TikTok, è quella dell'High Value Dating, un'etichetta tutta nuova di come dovrebbero funzionare gli appuntamenti al giorno d'oggi.

Sebbene sia inclusa la parola "valore", con questo nuovo trend ci si riferisce a un concetto dove, invece di soffermarsi sull'arricchire i rapporti di maturità emotiva e rispetto di sé, si mette l'accento su come accaparrarsi un partner di alto valore, vale a dire con una posizione lavorativa e sociale considerata "di valore". E questo varrebbe per entrambi i sessi. Vediamo insieme quali dovrebbero essere i criteri ideali da soddisfare per essere considerati uomini e donne di alto valore degni di un High Value Dating.

High Value Woman

Per ambire a essere presa in considerazione per un High Value Dating, la donna deve per forza di cose rinunciare a dei tratti distintivi del sesso femminile.

Prima di intraprendere questo viaggio rivoluzionario, tutto ciò per cui siamo abituate a essere criticate, dobbiamo lasciarlo a casa. Secondo gli standard, una donna di alto valore non fa drammi e scenate, non si perde in lamenti e non reagisce in maniera eccessiva.

In pratica, una High Value Woman è elegante e femminile in tutto e per tutto. Dare molta importanza all'aspetto fisico, currea l'estetica e prendersi cura di sé in ogni minimo aspetto. Pigrizia e apatia restano a casa per lasciar spazio, in valigia, a successo e ambizione. Una donna di questo tipo, infatti, sa bene che essere troppo disponibili, dipendenti e bisognose di attenzioni non porta da nessuna parte. Per questo motivo, per non allontanarsi dall'obiettivo, quelli che lascia trasparire sono i suoi obiettivi professionali e la sua stabilità emotiva.

Una donna di questo tipo conosce bene il suo valore ed è in grado di farlo percepire anche all'uomo. La fiducia in se stessa, infatti, è uno dei punti chiave della donna di alto valore: essa conosce pienamente le sue armi e sa come e quando utilizzarle. Tra queste c'è sicuramente l'intelligenza, un aspetto che l'High Value Woman sa utilizzare nella maniera più sottile possibile: comunicandolo attraverso le azioni e i gesti, e non sfoggiandolo a parole. Questo grazie alla sua estrema empatia, con la quale riesce a offrire il supporto perfetto anche all'uomo più impenetrabile.



High Value Man: il principe azzurro 2.0

Vi ricordate quello che una volta chiamavamo "principe azzurro"? Bene, oggi questo termine è stato soppiantato dal moderno e glamour "High Value Man", un prototipo di uomo ideale che su carta sia sicuro di sé, sia abituato a prendersi cura di se stesso e della donna che ha accanto, e che sia economicamente stabile. Ma l'elenco dell'uomo di alto valore non si ferma qui.

L'uomo che dà senso agli High Value Dating, e che tutte le donne oggi sognano di agguantarsi e accaparrarsi, ha altri numerosi criteri da soddisfare per essere considerato di valore.

Ha il pieno controllo delle sue emozioni

È calmo e sicuro, ma soprattutto, sa gestire gli attacchi di rabbia. È un individuo che non ama fare e ricevere scenate: si contraddistingue, infatti, per il suo carattere equilibrato e temperato. Preferisce sicuramente trasmettere il suo valore senza perdersi in chiacchiere inutili, ma attraverso i fatti.

Il bastone della vecchiaia che tutte vorrebbero

L'High Value Man sa essere la spalla perfetta su cui fare affidamento. Riesce sempre a essere di supporto, soprattutto nelle decisioni e nei momenti importanti. Lui in primis ha uno scopo nella vita e per questo aspira ad aver accanto una donna altrettanto interessante. È ambizioso e dà importanza alla realizzazione personale e professionale: per lui il vero valore è fare e avere successo nella vita. Per questo ha anche un'indole incoraggiante e propositiva.

Vi presento Superman!

Tra un impegno importante di lavoro e una seduta di workout, l'uomo di valore è protettivo, gentile, onesto, educato e si prende cura di voi. È il mix perfetto tra il gentleman che vi apre lo sportello della macchina, e il Clark Kent che di giorno gira con i suoi occhiali intellettuali e di notte diventa Superman dai 1000 muscoli.

L'indecisione non sa manco dove sia di casa...

Come se non bastasse, l'High Value Man è anche proattivo e, soprattutto ai primi incontri, se vi reputa altrettanto di valore, di certo non si farà problemi a fare il primo passo. Non aspetta tempistiche inutili e mezzucci infantili: l'uomo di valore ha coraggio da vendere e spirito di iniziativa. Non scarseggia, infatti, neanche di capacità decisionale, soprattutto se bisogna organizzare e prendere in mano le situazioni (anche, e in particolare, quelle più ostiche e complicate).

Le criticità dell'High Value Dating

A ben vedere dalla teoria dell'high value dating possiamo cogliere delle suggestioni utili: è giusto puntare su se stessi e sui propri obiettivi, così come non può che essere positivo ricercare una relazione significativa con una persona seria e affidabile.

Tuttavia l'High value dating ha le sue criticità. Ad esempio potremmo obiettare che non sempre le cifre dello stipendio o una vita "di successo" (secondo quali parametri poi?) definiscono la bontà di una persona. Così come non è giusto che chi svolga mestieri meno remunerativi venga considerato una persona di minor valore.

E ancora: troppo spesso tutte le teorie che ruotano attorno all'high value dating prescrivono una serie di regole sul comportamento delle donne che possono risultare decisamente anacronistici, e che insistono sull'idea del mettere in atto una serie di comportamenti per apparire in modo tale da riuscire ad "attirare" un uomo di un certo tipo. Vengono così a crearsi una serie di limitazioni che francamente speravamo di aver superato nel 2022.