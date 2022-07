M ettere in chiaro subito cosa si cerca da una conoscenza senza creare false aspettative e delusioni? Si chiama Hardballing, è la nuova tendenza dating lanciata dalla Generazione Z

Se nella stagione invernale c’è un boom di appuntamenti per chi cerca stabilità, amore e coccole, in estate la voglia di divertimento e socialità non abbassa le statistiche. Il desiderio di conoscere nuove persone e di socialità porta ad un boom di appuntamenti che si traduce anche in altri trend, uno degli ultimi si chiama hardballing.

A lanciare il trend è la generazione Z che ha contribuito alla diffusione utilizzando uno dei mezzi di comunicazione più moderni e attuali: Tik Tok, dove l’hashtag #hardballing sta raggiungendo numeri considerevoli. Ma in cosa consiste? In sintesi l'hardballing consiste nell'essere chiari e diretti sulle proprie intenzioni e desideri con l'altra persona ancora prima del date vero e proprio. Ma cerchiamo di capire meglio.

Hardballing: cos’è?

Essere single e avventurarsi nel mondo del dating non è sempre una passeggiata. Dei trend più sgradevoli, come ghosting e orbiting abbiamo parlato in lungo e in largo in queste pagine, cercando di mettere in guardia dalle più comuni red flags. Ma cos’è questa nuova tendenza dating conosciuta come Hardballing?

Con Hardballing ci si riferisce al fatto di mettere in chiaro già prima dell'appuntamento le intenzioni e le aspettative sulla conoscenza. Vale tanto per chi cerca love story e relazioni serie, come per chi cerca l’avventura di una notte. In pratica ancora prima di uscire ci si confronta su cosa si cerca: se una semplice frequentazione senza troppo impegno, una storia di sesso, o una relazione esclusiva e solida. Ovviamente non è detto che entrambi i partecipanti al date pratichino l'hardballing: può benissimo capitare che solo uno dei due decida di dare questa impostazione all'uscita.

Molti, simpaticamente, hanno definito l’hardballing come uscire con un CEO: una persona perfettamente preparata, con obiettivi chiari in mente… insomma, non si tratta di una semplice uscita ma di un appuntamento con un’intenzione ben chiara e dichiarata.

La chiarezza è assolutamente reciproca; entrambi i partner dichiarano le proprie intenzioni così che si possa giocare a carte scoperte. Niente inganni, niente <<ti richiamo domani>> che non hanno un seguito. Ti sarà capitato di uscire con qualcuno, avere un appuntamento F-A-V-O-L-O-S-O e poi a fine serata renderti conto che non state andando nella stessa direzione.

Tu sei appena uscita da una relazione importante e cerchi qualcosa di leggero, lui al contrario vuole innamorarsi. Oppure il contrario, tu sei alla ricerca dell’amore vero e travolgente e lui di un’avventura. Con l’Hardballing questo scontro di obiettivi differenti si può evitare, facendo in modo che nessuno soffra.

C’è chi ha definito l’hardballing come "sbattere in faccia la realtà" e in un certo senso è così; potrebbe suonare come una doccia gelata ma sicuramente potrà evitare fraintendimenti. Anche perché spesso la sincerità paga ed evita delusioni successive. Ma siamo sicuri che sia sempre così?

Come fare Hardballing

Ti stai chiedendo come fare hardballing utilizzando un’app di dating o rispondendo a messaggi sui social? Per poterlo fare devi prima chiarire dentro di te quali sono i tuoi obiettivi; prima di iscriversi ad un’app di dating o di iniziare ad uscire con un’altra persona si dovrebbe lavorare su se stessi in modo da essere considerate persone risolte.

Una volta fatto questo, allora si sarà una conoscenza equilibrata e positiva ma soprattutto si avranno chiare le proprie intenzioni. Attenzione, niente di male a cercare una relazione leggera rispetto ad una seria ma è bene che l’altra persona sia perfettamente informata. Magari state cercando la stessa cosa o magari si allontanerà ma avrete la certezza di non averla ferita.

Fare hardball a qualcuno necessita di una chiarezza comunicativa: assolutamente ok l’assertività utilizzata come strumento di dialogo ma è fondamentale che il messaggio arrivi in modo chiaro, ma anche diplomatico e ponderato.

Alcuni esempi di hardballing:

<<forse ti sembrerà strano sentirtelo dire via messaggio, ma sono perfettamente cert* di ciò che desidero. Voglio una persona accanto con cui costruire qualcosa di solido, non ho più voglia di sprecare tempo con uscite che non portano a nulla di serio>>.

<<sono molto sicur* di ciò che cerco e ciò che non cerco in questo momento; non ho assolutamente voglia di impegnarmi in una relazione seria ed esclusiva>>.

Come reagire all’hardballing

Cosa si fa invece se il nostro approccio al dating è molto più "spensierato" e si riceve hardballing dalla persona con cui usciamo? Come si reagisce a una persona che mette subito le cose in chiaro dicendo che comunque vada non vuole una storia, o che al contrario non vede l'ora di fidanzarsi?

Parliamoci chiaro: situazioni di questo tipo sono in realtà sempre esistite, ben prima che arrivasse la gen Z, anche se questo tipo di atteggiamento tendeva a essere guardato con sospetto.

Certo è che una dichiarazione di intenti così netta potrebbe lasciare disorientati, oppure raffreddare aspettative e sensazioni. Probabilmente, soprattutto quando le intenzioni della persona non combaciano con le proprie, spesso non la si prende bene. Ci si sente scartati e messi da parte prima del tempo, o insensatamente sotto pressione - a seconda delle intenzioni esplicitate dal nostro date.

Subire hardballing potrebbe portare a emergere le proprie insicurezze, ma da un lato bisognerebbe anche considerare che si tratta in alcuni casi di grande risparmio di tempo. In più essere messi di fronte alla realtà ci dà a nostra volta la possibilità di scelta: se gli obiettivi sono così diversi, si può anche decidere di rinunciare al date.

I vantaggi della tecnica hardball

Stai pensando di diventare un hardballer livello pro? Devi sapere che ci sono numerosi vantaggi. Il primo è che potrebbe aiutarti ad essere rispettata, potrai quindi evitare discussioni su chiusure non volute da una parte o dall’altra e delusioni.

Il principale vantaggio è quello di non perdere tempo; nessuno dei due partner verrà ingannato e qualora le regole del gioco non piacessero si può interrompere la conoscenza anche prima di un appuntamento. Essere diretti ed onesti alleggerisce anche l’animo, facendo vivere molto meglio la frequentazione.

E gli svantaggi?

Insomma, fare hardballing sembrerebbe incredibilmente conveniente, ma forse dovremmo riflettere anche sul fatto che stiamo parlando di conoscere una persona a scopi romantici, non di un appuntamento dal commercialista.

Dichiarare ancora prima di uscire con una persona che non si vuole una storia, o che al contrario si desidera una relazione potrebbe essere un po' affrettato, perché non sempre la vita va come decidiamo, soprattutto quando ci sono di mezzo i sentimenti. Oggettivamente è impossibile decidere quale relazione avremo con una persona prima ancora di conoscerla. Potremmo essere in un periodo in cui non desideriamo relazioni, e poi conoscere proprio quella persona che ci faccia venir voglia di essere in una coppia. Così come essere alla ricerca di una relazione esclusiva non fa si che ci fidanziamo con la prima persona con cui usciamo.

Insomma, facendo hardballing potremmo sottrarci alla fisiologica imprevedibilità della vita e delle relazioni.