Guardare porno in coppia può aiutare a letto?

T i potrà sembrare strano ma se stai cercando un modo per riaccendere la tua relazione, guardare un film porno in coppia può aiutare a letto e far tornare la scintilla

A volte può capitare che la passione, soprattutto nelle coppie di lunga data, si assopisca un poco, o che magari abbiate voglia di provare qualcosa di nuovo. Guardare un porno in coppia può essere una delle risposte a queste situazioni.

Infatti fare questo tipo di esperienza con il proprio partner, anche se inizialmente può sembrare strano o mettere a disagio, sembrerebbe invece aiutare a raggiungere un nuovo livello di intimità e complicità a letto e nella vita.

Perché guardare porno in coppia aiuta a letto

Lungi dall'allontanare e scatenare gelosie, gli esperti concordano su come guardare porno con il partner possa invece aiutare a migliorare la vostra relazione, rendendovi ancora più uniti e complici, aiutando anche a rinsaldare la fiducia nella vostra relazione.

Questo perché è come se viveste un'avventura per voi due soli, qualcosa che arricchirà la vostra relazione e vi avvicinerà, invece che allontanarvi. L'importante è sempre comunicare in modo onesto e sincero; se provi e la cosa ti mette a disagio, provocando ansia da prestazione e stress, parlane in tranquillità con il partner spiegando che la cosa non sta funzionando.

Alcuni suggerimenti

Hai deciso, vuoi proporre al tuo partner di guardare insieme un film porno per capire se la cosa vi piace e magari persino per provare a recuperare o aumentare la vostra complicità. Non solo non c'è nulla di male ma può anche rivelarsi una strategia molto efficace e un piacevole passatempo.

Esistono alcuni semplici consigli per vivere questa nuova avventura insieme in modo sereno - eccoli!

1. Programmatelo insieme

Un film porno per ravvivare le cose sotto le lenzuola ora potrebbe sembrarti una sorpresa divertente da fare al tuo partner, ma meglio non rischiare. Non tutti potrebbero sentirsi pronti ad affrontare la cosa e l'effetto sorpresa potrebbe fare sentire l'altro messo all'angolo, invece che acceso di desiderio.

Parlatene prima, in tutta serenità e preparati ad accettare un "forse", o persino un "no" e andare avanti. Non insistere se il partner non è convinto: è una cosa che fate come coppia e per la vostra coppia, non deve essere una forzatura.

2. Trovate la vostra ragione

Perché vuoi guardare un porno in coppia? Per trovare ispirazione o solo per provare un'esperienza diversa? Metti in chiaro le tue aspettative e chiedi al tuo partner cosa si aspetta da questa novità.

Parlate di ciò che vorreste in modo da capire se siete sulla stessa lunghezza d'onda ed evitare delusioni o fraintendimenti: inoltre, parlare di queste cose è anche un ottimo di esercizio per allenare la vostra comunicazione sessuale.

3. Scegliete insieme un film di qualità

Sembra banale ma è fondamentale scegliere insieme un porno che piaccia ad entrambi, non vi metta a disagio e che sia ben fatto. Esistono dei generi dedicati proprio a chi guarda il porno in coppia, e persino filoni educativi e pensati per chi è alle prime esperienze e ha timore di non essere a proprio agio.

La cosa migliore è iniziare con un titolo soft e molto classico, e sperimentare poi col tempo, scoprendo insieme cosa vi piace di più e allargando i vostri orizzonti insieme.

4. Non concentrare tutta la tua attenzione sul film

Non c'è nulla di peggio che guardare un porno in coppia per poi distrarsi completamente e dimenticare l'esistenza del partner accanto a te. Il focus siete voi come coppia, non il film: prendetevi del tempo per cenare insieme, parlare, fare un bagno caldo o stare semplicemente insieme a coccolarvi.

Il film può aspettare o rimanere un sottofondo diverso dal solito - perché no! L'importante è che siate a vostro agio e stiate bene insieme.

5. Approfittane per scoprire i desideri del partner

Mentre guardate il film, sforzati di mantenere una mente aperta e approfittane per imparare a conoscere meglio il partner e magari raccontargli un desiderio che non avevi mai osato dire a voce alta.

Impara a capire cosa gli piace e cosa no senza mai giudicare ciò che ti dirà - non c'è nulla di peggio per spegnere la scintilla!

6. Non fare mai paragoni

Ciò che accade in un filmato porno non è reale e tantomeno realistico: bisogna sempre tenere presente che ciò che accade è spesso e volentieri la trasposizione di una fantasia. Per questo non ha senso fare paragoni tra quanto accade sulla pellicola e la realtà.

Questo vale anche per gli attori protagonisti di questo genere di film. Per questo fare commenti o paragoni di qualsiasi tipo può davvero diventare offensivo e rovinare l'atmosfera o persino provocare ansia sessuale. Concentrati sempre sul tuo partner, mettilo a suo agio e ricorda che state guardando un film per stare meglio come coppia!

Certo, proporre di vedere un porno in coppia per riaccendere la passione o aumentare l'intimità con il partner può sembrare un controsenso e non tutti potrebbero reagire bene a una simile proposta.

Preparati a ricevere un no come risposta e non rimanerci male: spiega invece al tuo partner il perché di questa proposta e di come pensi possa aiutarvi nella vostra relazione. Non c'è nulla di male nel vedere un porno insieme, se entrambi lo desiderate, e nel caso uno di voi fosse a disagio, meglio evitare!