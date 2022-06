Tendenze dating: che cos’è il groundhogging?

E sci sempre con lo stesso tipo di persona e le cose non vanno? Non concedi un appuntamento a chi non rientra al 100% nella descrizione del tuo tipo ideale? Continui a ripeterti di avere standard troppo alti? Forse si tratta di groundhogging, l'ultima tendenza dating

Dai un’occhiata ai tuoi flirt e ai tuoi partner: noti qualcosa in comune? Forse si tratta di groundhogging. Tra le tendenze dating novità sembra esserci proprio questo comportamento. Non è una novità: ci dicono fin da sempre che cercheremo un uomo che somigli a nostro padre, ma addirittura cercare le stesse caratteristiche per poi lamentarcene sembrerebbe assurdo. Eppure…

Una delle ultime tendenze dating che sembra spopolare si chiama groundhogging; potremmo paragonarla a fare più volte la medesima azione sperando che i risultati siano differenti. Spoiler: non funziona. La verità è che se con una tipologia di persona non va, forse quelle non sono le caratteristiche caratteriali giuste per noi.

Cos’è il Groundhogging

Di solito ci viene abbastanza automatico distinguere tra due tipologie di amore (o forse di infatuazione): l'amore quieto e senza scossoni, e l'amore "disperato" pieno di patemi e spesso anche di una chimica sessuale molto pronunciata. A volte queste due tipologie di relazioni si accompagnano anche a fasi della vita diverse, ma in entrambi i casi possono trascinarsi per anni.

Ecco chi mette una dietro l'altra una serie di storie da "amore disperato" sta esattamente facendo groundhogging. Vale a dire che sta insistendo nel selezionare sempre lo stesso tipo di partner, che magari appaga una serie di bisogni, ma ne disattende completamente altri. Questo porta inevitabilmente all'inanellarsi di storie che funzionano poco e durano ancora meno.

Ecco, fare groundhogging consiste proprio nel "fissarsi" su un certo tipo di partner, con una serie di caratteristiche imprescindibili. Che però - alla fine - si rivelano tutt'altro che adatte alla costruzione di una relazione duratura. Per comprenderlo e correggere la rotta occorre un buon livello di introspezione. E soprattutto, non è detto che si voglia poi cambiare strada: ci sono anche fasi della vita in cui non desideriamo davvero una relazione (o non siamo pronti), e il nostro modo di selezionare un partner è esattamente un'espressione di questa condizione.

Gli errori dei single sulle app di dating

Gli esperti sono arrivati al nocciolo della questione: l’errore lo commettono i single. Quando apri un’app di dating e compili il tuo profilo parti alla caccia di quello che credi essere il tuo tipo ideale e spesso rimani delusa all’incontro; a questo punto cosa fai? Torni sull’app, o magari la abbandoni per qualche settimana per tornarci successivamente ma senza aver cambiato approccio.

Ecco che si ripete lo stesso errore; utilizzare il medesimo criterio ti fa entrare in un circolo vizioso. Se anche riuscissi a trovare chi sembra incarnare al 100% la persona dei sogni spesso le cose non sono così magiche come ti aspetteresti.

Una frase comune che sentiamo ripetere da chi è ancora single è: <<ho standard molto alti>>. Forse è vero, certamente è giusto non accontentarsi ma forse non si tratta di questo. Forse non siamo davvero consapevoli di cosa ci farebbe bene.

Lo studio sul Groundhogging

Uno studio portato avanti da Inner Circle ha cercato di analizzare quelli che sono i tratti comuni dei tipi ideali, cercando di evidenziarli. Secondo la statistica divulgata sembrerebbe che l’altezza sopra 1,83 cm e i capelli bruni siano tra i tratti fisici distintivi più richiesti.

Sappiamo che le app di dating sono una vetrina e che l’immagine profilo è la prima cosa che osserviamo; sappiamo anche quanto l’attrazione fisica sia importante ma siamo davvero certi che un partner leggermente più basso non possa renderci felici?

Per quanto riguarda le caratteristiche caratteriali in cima troviamo le persone intellettuali, al secondo posto quelle scherzose e seguono poi palestrati e broker. Insomma, sembrerebbe che si stia cercando quasi la perfezione. Ricordiamoci però che la persona perfetta non esiste.

Durante lo studio c’è anche una percentuale superiore al 20% che ha dichiarato di non avere una tipologia ideale ed è anche quella che riesce ad avere appuntamenti più soddisfacenti trovando con più facilità quella che poi si rivela essere l’anima gemella.

Come capiree se stai facendo groundhogging

In primo luogo puoi capire se stai seguendo questo trend in caso tu abbia un elenco di requisiti rigidissimi e che non saresti disposta a mettere da parte per nulla al mondo. Come accennato ad inizio post, se i tuoi ex hanno tutti caratteristiche molto simili o se le tue relazioni sono naufragate per motivi analoghi potresti essere in questa situazione.

Se ti senti attratta solo da una tipologia di persona per una determinata caratteristica fisica o magari per la tipologia di lavoro o se rifiuti un appuntamento solo perché non soddisfa al 100% la lista delle tue richieste forse potresti essere entrata in questo circolo vizioso.

Cosa fare per superare il groundhogging

Per prima cosa puoi cercare di aprire la mente e tentare di uscire dagli schemi; sei sicura che la persona perfetta per te debba essere un veterinario dal fisico palestrato alto e con gli occhi verdi? Provare ad andare oltre, magari concedere un caffè a qualcuno fuori dai tuoi ideali potrebbe sorprenderti.

Questo non significa che tu debba accontentarti o abbassare quelli che ritieni i tuoi standard; insomma, non devi certo uscire con il primo che te lo chiede e fartelo andare bene solo per evitare il groundhogging. Ti stiamo solo suggerendo di concedere un appuntamento a chi, dopo aver scambiato qualche chiacchiera, ti ha incuriosito anche se non ricalca al 100% il tuo ideale.

Tieni anche in considerazione che siamo in continua evoluzione; i tuoi standard potrebbero essere cambiati e tu forse non te ne sei accorta. Ecco perché, anche chi ricalca alla perfezione quelle richieste non ti coinvolge più emotivamente.

Sei pronta a dare una chance ad una persona diversa su una delle migliori app di incontri?