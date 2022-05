L a guida di cui potresti avere bisogno sulle caratteristiche, i prezzi e il funzionamento dell'app di dating Grindr

Nell’avventuroso mondo dei single, c’è spazio per tante app di dating, compreso Grindr. Che tu stia cercando la tua anima gemella o persone nuove da conoscere o, ancora qualche storiella di sperimentazione, le strade sono due. Sperare di incontrare altre persone single quando sei fuori, oppure fare come tantissime altre, cioè darti appunto al dating online. Tra le app dedicate alla community LGBTQI+, spopola ancora Grindr. Ecco come funziona e come usarlo al meglio.

Che cos’è

Sulla descrizione di Grindr, si legge la sua definizione. «Grindr è l'app di social networking mobile gratuita n. 1 al mondo per gay, bi, trans e queer in cerca di nuovi contatti. Chatta e incontra persone interessanti gratuitamente o esegui l'upgrade a Grindr XTRA per più funzioni, più divertimento e più possibilità di connessione». In altre parole, si tratta di un’app di dating per persone appartenenti alla community LGBT. Ad oggi viene considerata la piattaforma maggiormente utilizzata per conoscere ed incontrare persone dello stesso genere. L’app si basa sulla geolocalizzazione e permette di mettere in contatto persone che si trovano nella stessa zona.

La storia

L’app Grindr è stata lanciata il 25 marzo 2009 dalla Nearby Buddy Finder, LLC. Dopo alcune iniziali recensioni, caute ma positive, da parte di influenti blog LGBT, Grindr si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, diventando in breve tempo l’app di dating del mondo LGBT. Nel suo primo anno dal lancio, si è diffusa in oltre 77 paesi con la maggiore diffusione dell'iPhone 3G (che inizialmente era l'unico dispositivo per il quale era disponibile l'applicazione), e lì dove, come negli Stati Uniti e in Inghilterra, i gestori telefonici offrono pacchetti dati a prezzi più accessibili. In Inghilterra, infatti, l'applicazione è stata scaricata oltre 30.000 volte dopo che Stephen Fry l'ha nominata nello show della BBC Top Gear. Inoltre Joel Simkhai, uno degli sviluppatori, ha dichiarato d'aver registrato diverse connessioni ai server di Grindr anche da Stati come Iran, Israele e Kazakistan.

I premi e i traguardi raggiunti

Dopo solo tre mesi dalla sua pubblicazione in App Store Grindr ha superato i 100.000 utenti. A luglio del 2010 gli utenti hanno raggiunto i 750.000 distribuiti in 162 nazioni, con Londra come città con più profili attivi. A gennaio 2011 Grindr ha vinto il premio come miglior sito mobile per incontri agli iDate Awards 2011 e nel febbraio dello stesso anno è stata annunciato lo sviluppo di una versione eterosessuale dell'applicazione. Sempre nel giugno 2011 ha raggiunto i 2 milioni di utenti in ben 192 Stati. Nel mese di gennaio 2016, Grindr ha annunciato di aver venduto il 60% delle sue quote alla Beijing Kunlun Tech Company, società cinese di videogame, per 155 milioni di dollari.

Cosa significa il nome

In inglese, Grindr significa «macinino», ma non è facile capire perché sia stato scelto questo nome. Forse per il fatto che presenta una qualche assonanza con un’altra app molto conosciuta, Tinder, ma non è detto. Il suo logo è una mascherina teatrale, che negli anni è stata leggermente modificata: prima era nera e un po’ inquietante, poi è diventata gialla e anche la grafica del nome è diventata più accattivante.

Come funziona

L’app Grindr permette in modo rapido e veloce di chattare ed eventualmente incontrare gli utenti, sfruttando la geolocalizzazione e, naturalmente, la connessione a Internet. La sua semplicità di utilizzo, insieme alla subitanea popolarità, l’hanno resa una delle app di incontri del mondo LGBTQ+ più popolare a livello internazionale. Questo, di fatti, si traduce in un grande numero di utenti che utilizzano l’applicazione quotidianamente.

Come appare

La schermata iniziale (layout) di Grindr è costituta quindi da una griglia di foto formata dai profili delle persone che si trovano proprio nei paraggi rispetto all’utilizzatore dell’app. Per visualizzare i dettagli di un determinato profilo basta semplicemente toccare la foto in miniatura che lo rappresenta. Appariranno così le informazioni fornite dall’utente, una breve descrizione, una foto e qualche dato anagrafico e verificare se è online in quel momento.

Come interagire online

Dalla schermata iniziale si sceglie se iniziare una conversazione con un’altra persona, se metterla tra i preferiti o se bloccarla in modo tale che l’app non riproponga più il suo profilo. Se si comincia una conversazione in chat, è possibile scambiare informazioni più approfonditet, come per esempio altre foto o i dati sulla propria posizione attuale. Le immagini del profilo vengono sempre sottoposte a un rigido controllo per evitare la presenza e la diffusione di immagini pornografiche esplicite.

Come scaricare l’app

Prima di poter usare l’app, devi naturalmente scaricare Grindr: il download è gratuito e disponibile sia per per iOS, Android e Blackberry, quindi devi solo cercarlo nell’app market corrispondente al tuo sistema operativo e avviare l’installazione. È possibile anche installarlo sul tablet o sul pc. Tutti gli utenti maggiorenni possono creare un account ed iniziare ad utilizzare l’applicazione in modo gratuito. Per l’utilizzo di funzioni extra (come le versioni Grindr Xtra e Grindr Unlimited), tuttavia, previsti dei costi (abbonamenti) per accedere a una serie di informazioni e azioni aggiuntive.