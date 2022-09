M ai sentito parlare di Green Flags? Sono i segnali positivi che ti indicano che stai vivendo una relazione sana e appagante

Non solo Red Flags, in amore esistono anche le Green Flags, quei segnali positivi che ti fanno capire che stai vivendo la relazione “giusta” per te e che quello che c’è tra voi è vero amore. Quando siamo piccole sogniamo tutte di vivere una love story da sogno, ma crescendo la realtà si rivela ben diversa e ci troviamo a fare i conti con delusioni, occasioni mancate, storie sbagliate o, peggio ancora, relazioni tossiche.

Come riconoscere le "green flags"

D’altronde nessuno ci ha mai dato un manuale di istruzioni e in fondo sappiamo bene che non esiste un modo giusto per vivere una storia d’amore. Ma per capire se è sana? Se le Red Flags ci indicano la via per uscire (subito!) da una love story sbagliata, allo stesso modo le Green Flags sono lì per indicarci che la relazione in cui siamo è perfetta (o quasi).

Quand’è che una relazione può dirsi sana? Ci sono alcuni segnali che possono aiutarti a comprendere meglio la tua dinamica di coppia. Ma attenzione, non si tratta di gesti super romantici, ma di segni chiari e fondamentali che possono indicarti che sei sulla strada giusta e che tu e il tuo partner siete candidati per quel “per sempre” di cui abbiamo tanto sentito parlare.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Alcune red flags si vedono sin dal primo appuntamento (e devi conoscerle)

Vi sostenete a vicenda

Fare il tifo l’uno per l’altro non solo non è scontato, ma è fondamentale per regalare un futuro alla tua relazione. Magari tu non hai alcun interesse per il suo lavoro, ma sapere che il suo progetto ha ricevuto le lodi del capo non può che riempirti d’orgoglio. Lui invece non fa che elogiarti per i traguardi che hai raggiunto ed è chiaro che è fiero di te. Essere di sostegno, condividere le vittorie del partner e aiutarlo a raggiungere i propri sogni è un elemento essenziale all’interno di una relazione che sia sana e solida. Ognuno ha degli obiettivi – grandi o piccoli – ma la certezza che potrà contare sempre sull’altro.

Litigate in modo costruttivo

Ciò che rende una relazione sana non è la mancanza di litigi, ma il modo in cui si affrontano. Inutile farsi illusioni, in ogni storia d’amore possono presentarsi dei problemi, tutto sta nell’imparare a gestirli. Scontrarsi e basta non serve a nulla, al contrario, con il passare del tempo provoca rancori e rabbia. Allo stesso modo accuse, rimproveri e insulti pronunciati unicamente con la voglia di sfogarsi, non fanno che minare l’autostima dei partner, la fiducia nella coppia e la solidità della relazione. Le persone che si amano provano ad ascoltarsi e a capirsi, rispettano il punto di vista dell’altro e argomentano il proprio, in altre parole hanno litigi costruttivi. Litigare va bene, ma è essenziale farlo in modo positivo rendendolo un momento di crescita.

Sei sempre a tuo agio

In una relazione sbilanciata o tossica quello che avverti è un costante senso di disagio. Questo perché hai la sensazione che non potrai mai stare tranquilla ed essere completamente te stessa. Fra le Green Flags di una storia d’amore sulla giusta via c’è la capacità di sentirsi liberi, merito di una forte intimità che ti spinge a non voler essere ad ogni costo impeccabile e perfetta, ma a mostrare anche le tue fragilità, sia fisiche che emotive.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il traumatic bonding può distruggerci: ecco tutte le red flags per riconoscerlo

Avete cura uno dell’altro

Tanti impegni, problemi, stress e corse a non finire, ma a fine giornata quello che vi sta più a cuore è il benessere dell’altra persona. Fra i segnali positivi di una relazione sana c’è anche la voglia di rendere migliore la quotidianità del partner. Uno scambio reciproco in cui vi compensate e vi date una mano a vicenda. Il frigo è vuoto perché non hai fatto in tempo a fare la spesa? Li ordina la pizza anziché lamentarsi. Il suo armadio è un caos? Tu gli dai una mano nel week end a sistemarlo. Sono gesti piccoli, ma che all’interno di una coppia rivestono grande importanza. Significa che date attenzione all’altro e ai suoi bisogni, perché volete prendervene cura in modo sincero.

Gli ostacoli non vi fanno paura

Stare insieme quando tutto va bene è semplice, ma cosa accade se le ci sono dei problemi? Il valore di una coppia si svela soprattutto nei momenti difficili e complicati, quando nulla va per il verso giusto ed è necessario stringere i denti, trovare soluzioni e aiutarsi a vicenda. Avere qualcuno a cui appoggiarsi, a cui chiedere consiglio o semplicemente una mano, è importantissimo per testare la solidità di un legame ed è un segnale inequivocabile di vero amore.

Non temete il silenzio

La mancanza di paura del silenzio è fra le Green Flags più interessanti. Tu guardi una puntata della tua serie preferita, mentre lui legge un libro, tu cucini, mentre lui chatta con gli amici: state insieme senza parlare, semplicemente godendo della compagnia reciproca e questo non vi provoca nessun imbarazzo.