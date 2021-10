Giochi sessuali da provare con il partner

Essere creativi sotto le coperte? È possibile e altamente consigliabile, per scongiurare la routine e il calo di desiderio. Scopri qui alcuni giochi stuzzicanti da provare con il partner

I giochi erotici che si possono improvvisare per aggiungere pepe al sesso sono davvero tanti e lasciano libero spazio alle fantasie erotiche. Mettevi in gioco, provate a rompere i vostri tabù e sperimentare anche ciò che non avete mai avuto il coraggio di confidare al partner; potrebbe essere un ottimo modo per conoscervi ancora più nel profondo e rendere la vostra intesa sessuale veramente al top.

Ecco una serie di giochi erotici da provare con l’unica accortezza del consenso reciproco. Nessuna forzatura, solo il piacere di sperimentare e ritrovare una passione magari un po’ sopita. Lo scopo è migliorare la complicità e divertirsi insieme, non convincere l'altro a fare cose che non è sicuro di fare.

Specchio delle mie brame

Posizionare uno specchio di fianco al letto, o sul soffitto, vi aiuterà a cogliere ogni attimo del vostro rapporto. Guardare quello che si sta facendo durante il sesso può incentivare l’eccitazione e rendervi ancora più disinibiti.

Amico lattice

La tutina di lattice sicuramente fa un po' sado, ma è di sicuro effetto, specialmente se provvista di aperture strategiche che permettono il normale svolgimento dell’atto. Se per te è un po’ “troppo” puoi provare anche solo la biancheria intima di lattice.

Segui il ritmo

Anche la musica può far la differenza sotto le lenzuola: fare l'amore a ritmo può essere un ottimo stimolante. Prepara una playlist che alterni musiche sensuali e lente a musiche più sincopate, avviala in modalità “random” e lasciatevi guidare dal mood del brano.

I giochi di ruolo

Tra i migliori giochi erotici da fare a letto ci sono sicuramente i giochi di ruolo. Mai sentito parlare del professore e della studentessa? Del malato e dell’infermiera? Della ladra e del poliziotto?

Insomma, qualsiasi situazione possa rivelarsi eccitante è ben accetta. Calatevi nei rispettivi ruoli e poi fatevi guidare in parte dall’improvvisazione e in parte da accordi precedenti presi col partner in merito al da farsi.

Le palline stimolanti

Antichissima pratica orientale con protagonista un cordino munito di sferette che ruotano, questo sex toy può rappresentare un ottimo strumento per giocare e intensificare l'orgasmo. Solitamente vanno a stimolare le zone intime della donna, aumentandone le percezioni e il piacere anche durante il rapporto.

Prendetevi per la gola

Cospargetevi di cibi dolci e golosi. Puoi ad esempio associare ogni zona erogena del corpo a un alimento che amate particolarmente, come miele, cioccolato, panna… E poi iniziate una lenta e calorica passeggiata verso il piacere. Le calorie le smaltirete strada facendo.