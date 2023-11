H ai voglia di rendere più spicy la tua relazione? Prova il role play o gioco di ruoli per regalarti una serata piccante e riaccendere la passione

Giochi di ruolo nel sesso

Nella vita di coppia la componente del gioco – soprattutto nelle relazioni più lunghe – risulta fondamentale. Un elemento essenziale per aggiungere un po’ di pepe alla relazione, rompere la routine e riaccedere la passione. I giochi di ruolo nel sesso sono un’idea stuzzicante e particolare, perfetta per aumentare la complicità, dare un boost al legame e scatenare le fantasie.

Il bello dei giochi erotici è che sono davvero alla portata di tutti, ma soprattutto non impongono nessun obbligo o regola. L’unica cosa da tenere a mente? Divertirsi e lasciare la mente aperta, abbandonandosi al piacere per scoprire le nuove frontiere del sesso, ovviamente sempre con il pieno consenso di entrambe le parti. Pronta per provare il role play? Allora ti sveliamo come fare!

Individua le tue fantasie

Da dove si parte per sperimentare il gioco di ruolo nel sesso? Ovviamente dalle tue (e dalle vostre) fantasie sessuali per comprendere cosa ti intriga maggiormente e ti piacerebbe provare. Le possibilità da questo punto di vista sono davvero infinite. Potreste, ad esempio, andare entrambi al bar di un hotel e incontrarvi lì, flirtando per poi salire su in camera e fare scintille. Preferisci iniziare con qualcosa di più semplice? Sperimenta uno dei tanti evergreen, come la cameriera sexy, guardia e ladri oppure medico e infermiera. Scava nella quotidianità e nei ricordi per prendere ispirazione e lasciarti guidare.

Condividi quello che vuoi

La regola fondamentale per rendere il gioco di ruolo efficace? Condividere le fantasie! Parla con il tuo partner e svela ciò che desideri, descrivi quello che ti eccita nel dettaglio, lasciandogli una sorta di traccia da seguire. Ti senti in imbarazzo e non sai da dove iniziare per svelare quello che vuoi? Prova a inviargli un messaggio sexy mentre è al lavoro, raccontando magari di aver fatto un sogno in cui entrambi ricoprivate dei ruoli diversi dalla realtà. In questo modo non solo lo stuzzicherai, ma avrai anche la possibilità di raccontare sinceramente quello che desideri.

Stabilisci dei limiti

Nel sesso il consenso è essenziale così come stabilire dei limiti ben precisi. Prima di diventare qualcun altro assicurati che il partner sia cosciente di quello che ti mette a tuo agio e di ciò che invece non ti piace proprio. Ognuno di noi ha dei limiti, delle cose che apprezza e altre che non gli piacciono, per questo sarebbe meglio mettere in chiaro le cose subito. Parlatene apertamente prima di assumere una nuova identità e stabilite una parola d’ordine da usare quando non vi sentirete a vostro agio nel gioco.

Parti dalle basi

Non sai da dove iniziare? Prova a partire dalle basi per sviluppare la tua bravura nei giochi di ruolo. Il famoso “facciamo che io ero” è una buona base di partenza per sviluppare questo gioco erotico di coppia. Cerca di immaginare cosa ti piacerebbe essere, scegliendo, se vuoi, anche di provare un semplice gioco di sottomissione o dominazione. In questo modo inizierete entrambi ad addentrarvi in questo mondo fatto di fantasie e sensualità, provando a capire cosa vi potrebbe piacere e cosa no.

Cura i dettagli

Il bello del role play è che per provarlo non serve tanto. Non dovrai rifare il guardaroba totalmente, ma aggiungere solo quello che ti va, senza spendere un capitale. Ad esempio potresti acquistare sul web una parrucca per trasformarti da bionda a mora, da riccia a liscia, sperimentando un’identità che non è la tua. Bastano pochi euro anche per creare la scenografia, usando manette e distintivo giocattolo per giocare a poliziotto e ladro oppure un quaderno e una lavagna per ricreare l’ambiente di una scuola.

Divertitevi (senza pensieri)

Scenografia, abito e ruolo da interpretare: il role play può creare una certa pressione e l’idea che si debba regalare una interpretazione da Oscar. Niente di più sbagliato! Prova invece a lasciarti andare e pensare solamente a divertirti. Vi viene da ridere oppure non riuscite totalmente a rispettare la parte? Niente paura! Si tratta semplicemente di un modo per accendere la passione e le pressioni non servono. Scegli il travestimento che ti fa sentire più a tuo agio e prova a giocare con il tuo partner, abbandonandoti alle fantasie e a quello che ti piace di più. Da questo punto di vista l’improvvisazione gioca un ruolo chiave.

Scambiatevi i ruoli

Se tu hai scelto di essere la maestra sexy e lui l’alunno non è detto che le cose possano cambiare. Il bello del role play nel sesso è che offre la massima libertà, consentendoti di sperimentare e di capire quello che ti piace di più. Ciò significa prima di tutto che i ruoli non sono fissi, ma si possono interscambiare. Ti sei stufata di fare l’infermiera? Chiedi a lui di trasformarsi nel tuo dottore e regalarti una visita privata super hot. In questo modo riuscirete anche a capire cosa vi piace di più e cosa invece non fa per voi.