I partner narcisisti adorano far ingelosire chi hanno accanto per esaltare ancor di più il loro ego. Ce lo conferma una ricerca molto interessante sul tema

Quando si parla di sentimenti e relazioni è inevitabile iniziare a parlare anche di gelosia. Spesso confusa con un’estrema dimostrazione di interesse e investita di una carica passionale (con la quale in realtà non ha nulla a che fare), l’atto di ingelosirsi e soprattutto far ingelosire il partner è un comportamento tipico dei narcisisti, a prescindere dal genere e dal sesso. I partner narcisisti adorano far ingelosire chi hanno accanto per un motivo ben preciso: esaltare ancor di più il loro forte ego, cibandosi della sofferenza e della frustrazione del partner, che spesso provocano ad arte.

Sembra una sceneggiatura ben scritta? In parte lo è, perché chi ha tratti narcisistici nella personalità, spesso non lascia nulla al caso e hanno una forte tendenza a mettere alla prova la fiducia in se stesse delle persone che hanno vicino. Nelle situazioni peggiori ci sono addirittura persone disposte a mettere a punto schemi altamente tossici finalizzati ad attuare una manipolazione sempre più subdola. Ecco perché i partner narcisisti adorano far ingelosire chi hanno accanto e come cogliere i segnali d’allarme.

Cosa si intende per narcisista

Prima di addentrarci alla scoperta delle dinamiche che spingerebbero il narcisista a far ingelosire le proprie vittime per poi riuscire a manipolarle al meglio, cerchiamo di dare un quadro esaustivo della figura del narcisista. Cosa si intende per narcisista? Con questo termine, che deriva dalla mitologia greca e in particolare dal nome del giovane cacciatore Narciso, innamorato della sua stessa immagine riflessa, la psicologia inquadra tutti quei tratti caratteriali e di personalità, particolarmente complessi che sfociano in una scarsa empatia nei confronti degli altri e in un eccesso di autostima.

Senza arrivare alla patologia, è molto più frequente incontrare persone con alcuni tratti della personalità narcisistici. Essere attratti da un partner narcisista non è difficile, anzi. Grandi affabulatori capaci di far sentire la persona che stanno corteggiando, estremamente speciale, conquistano con il loro apparente carisma fuori dal comune e con la loro iniziale generosità. Ma ciò che mostrano è di solito una tattica per depotenziare l'altra persona poco dopo, giocando con i suoi sensi di colpa e facendola sentire insicura e inadatta.

L’utilizzo della gelosia come tattica manipolatoria

È proprio in questo quadro che, come si evince da studi recenti, la gelosia verrebbe usata come strumento di manipolazione. In che modo? Come tipico dei narcisisti, in modo assolutamente subdolo. Tra le indagini più interessanti spicca quella dell’Università dell’Alabama, pubblicata nel 2014 sulla rivista scientifica Personality and Individual Differences, dal titolo: I narcisisti cercano intenzionalmente di provocare gelosia nei loro partner romantici? Un esame dei motivi per indurre deliberatamente la gelosia tra i sottotipi di narcisismo.

Un partner narcisista, secondo questa ricerca, pur di sgretolare l’autostima di chi ha accanto, crea situazioni che hanno come obiettivo quello di scatenare la gelosia del proprio partner. Lo fa scientemente, perfettamente consapevole di mettere il proprio compagno o la propria compagna in una posizione di estrema vulnerabilità e disagio. Facendo questo infatti riuscirà a riaffermare continuamente la sua posizione di potere, attirando costantemente l’attenzione su di sé.

Controllo e desiderio di attenzione

Ma cosa spinge un narcisista a comportarsi in questo modo? Come abbiamo accennato, uno dei motivi principali è sicuramente quello di depotenziare il partner rendendolo fragile, insicuro, con una bassa autostima ed estremamente vulnerabile. Un partner con queste caratteristiche è molto più semplice da controllare e manipolare e sarà al contempo molto più incline a prestare attenzione smisurata nei confronti del narcisista.

Sì, perché tra le motivazioni di base che spingono un narcisista a far ingelosire il partner ci sono anche il controllo e il desiderio di attenzione. Avere accanto una persona timorosa, titubante, incerta, che si auto svaluta perdendo fiducia in se stessa, vuol dire poter attuare in maniera molto semplice tattiche di controllo. Sapere di poter provocare consapevolmente la gelosia del proprio partner stimola ancor di più la già enorme autostima del narcisista e lo porta ad esaltare in maniera ancora più evidente il suo immenso ego.

E per quanto riguarda il desiderio di attenzione? Il narcisista ama essere al centro della scena e vive per ricevere attenzione. Secondo questa ricerca condotta su 237 studenti universitari, il 54% donne e il 46% uomini, il desiderio di attenzione, insieme al controllo e all’aumento spropositato di autostima, è uno dei motivi principali per i quali si mette in atto questa tattica manipolatoria. Generare la gelosia nel partner infatti, porta il narcisista a saziare la sua voglia di conferme costanti, creando una dipendenza emotiva che rafforza il suo ruolo di primo piano e che mina inevitabilmente il benessere psicologico e fisico di chi ha accanto.